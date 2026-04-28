Colombia

Agente de tránsito resultó herido luego ser arrollado por un vehículo en la Terminal del Norte de Medellín: todo quedó en video

Las autoridades reportan que un funcionario sufrió heridas al intentar detener a un conductor que buscaba esquivar un operativo, siendo auxiliado por compañeros y peatones en la zona

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El conductor de un Nissan negro arrolló a un funcionario que se desplazaba en motocicleta durante un control vehicular en Medellín - crédito @ColombiaOscura/X

Un episodio de violencia vial alteró la rutina en la Terminal del Norte de Medellín cuando un conductor, al intentar evadir un puesto de control, embistió a un agente de tránsito que se desplazaba en motocicleta.

La reacción de quienes presenciaron la escena no se hizo esperar. Varios ciudadanos impidieron que el Nissan negro involucrado lograra huir, mientras que cuatro compañeros del uniformado lograron detener al conductor en cuestión de segundos.

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El incidente quedó registrado en video, donde se perciben voces de testigos que, entre la tensión, repiten frases como “Ay Dios” y manifiestan su deseo de que “la grúa se lo lleve”.

El registro revela cómo la presencia de la grúa genera comentarios cargados de molestia y resignación entre los presentes.

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El atropello a un agente de tránsito en la Terminal del Norte de Medellín movilizó a autoridades y comunidad local tras un intento de fuga - crédito Alcaldía de Medellín/Captura video
El atropello a un agente de tránsito en la Terminal del Norte de Medellín movilizó a autoridades y comunidad local tras un intento de fuga - crédito Alcaldía de Medellín/Captura video

En la grabación se escucha a personas señalar que “algo fue bajado” del lugar, en referencia a la intervención del vehículo especializado, que acudió para retirar el carro implicado en la agresión.

El agente de tránsito resultó lesionado durante el intento de fuga. El hecho reavivó el debate sobre la seguridad de los trabajadores de movilidad y la respuesta ciudadana ante situaciones de violencia en la vía pública.

Otros testigos expresaron su preocupación por la seguridad del uniformado, mientras que el ambiente en la terminal se tornó tenso ante la presencia policial y la detención del agresor.

La comunidad, reunida alrededor del vehículo, contribuyó a evitar que el responsable del atropello escapara, mostrando una reacción colectiva ante la gravedad de los hechos.

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