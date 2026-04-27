Colombia

Iván Cepeda alerta que atentados en el suroccidente podrían favorecer a la extrema derecha en elecciones

El candidato rechazó los ataques, exigió a las autoridades investigar y sancionar a los responsables, y aseguró que su campaña presidencial continuará sin suspensiones, haciendo un llamado a mantener la calma y defender el proceso democrático

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Iván Cepeda declaró un incremento patrimonial del 79,1% desde 2019 - crédito Colprensa
Iván Cepeda condenó los atentados y reiteró que su campaña seguirá sin cambios. - crédito Colprensa

El candidato presidencial Iván Cepeda lanzó una advertencia sobre el impacto político de la reciente ola de violencia en el suroccidente colombiano, al señalar que estos hechos podrían incidir en el clima electoral y beneficiar a sectores de extrema derecha.

En medio de la creciente preocupación por el orden público en departamentos como Cauca y Valle del Cauca, Iván Cepeda condenó enérgicamente los ataques perpetrados en las últimas horas, atribuidos a la guerrilla del denominado Estado Mayor Central de las disidencias de las FARC, lideradas por alias ‘Iván Mordisco’.

A través de un comunicado oficial, el aspirante del Pacto Histórico no solo rechazó los hechos violentos, sino que también planteó una inquietud sobre sus posibles efectos en el escenario político nacional. “Expreso mi más enérgico rechazo a estos actos de barbarie”, afirmó, refiriéndose a los atentados que han dejado víctimas civiles, incluyendo comunidades indígenas.

Condena a los ataques y llamado a la justicia

En su pronunciamiento, Cepeda exigió a las autoridades actuar con contundencia frente a los responsables. “Exijo a las autoridades desplegar todas sus capacidades investigativas para identificar, judicializar y sancionar con celeridad a los responsables de estos hechos atroces”, indicó.

El candidato insistió en que los ataques con explosivos contra la población civil representan una grave violación a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario, por lo que deben ser investigados con rigor.

Cepeda insistió en que no habrá cambios en su agenda y llamó a mantener la calma y la firmeza democrática. - crédito @IvanCepedaCast/X
Cepeda insistió en que no habrá cambios en su agenda y llamó a mantener la calma y la firmeza democrática. - crédito @IvanCepedaCast/X

Advertencia sobre impacto electoral

Uno de los puntos más sensibles del comunicado fue la advertencia sobre el posible trasfondo político de la violencia. Cepeda señaló que estos hechos ocurren en regiones donde existe un amplio respaldo a su proyecto político, lo que, según dijo, genera dudas sobre sus motivaciones.

“Surge una inquietud legítima sobre si estos hechos buscan generar un clima de miedo que favorezca intereses de sectores de extrema derecha”, expresó. En ese sentido, solicitó a las autoridades esclarecer no solo los autores materiales, sino también el contexto en el que se producen estos ataques.

Esta declaración introduce un elemento clave en el debate público: la posible relación entre violencia armada y dinámica electoral, un tema históricamente sensible en Colombia.

Campaña continuará pese a amenazas

A pesar del complejo panorama de seguridad, el candidato fue enfático en que su campaña no se detendrá. “Nuestra campaña continuará con total normalidad. No habrá suspensiones ni aplazamientos en la agenda prevista”, aseguró.

Además, hizo un llamado a la ciudadanía a mantener la calma y defender el proceso democrático. “Nada ni nadie detendrá nuestro compromiso con el país ni el ejercicio legítimo de la política”, añadió.

Fuerte respuesta desde la oposición

Las declaraciones de Cepeda se producen en paralelo a pronunciamientos de otros sectores políticos. Uno de los más contundentes fue el del también aspirante presidencial Abelardo de la Espriella, quien adoptó un tono radical frente a la situación de orden público.

De la Espriella responsabilizó al gobierno del presidente Gustavo Petro por el deterioro de la seguridad y lanzó duras críticas contra la política de “paz total”. En su intervención, aseguró que, de llegar a la Presidencia, declarará una guerra frontal contra los grupos armados ilegales.

“Los voy a dar de baja”, afirmó en referencia a los comandantes guerrilleros, en un discurso en el que también prometió recompensas y una ofensiva militar sin negociación contra el narcoterrorismo.

Polarización y seguridad, ejes del debate electoral

El contraste entre las posturas evidencia la creciente polarización en el país de cara a las elecciones presidenciales. Mientras Cepeda insiste en la necesidad de proteger el proceso democrático y advierte sobre los riesgos políticos de la violencia, otros candidatos proponen respuestas basadas en el uso intensivo de la fuerza.

En este contexto, la seguridad en el suroccidente del país se perfila como uno de los temas centrales de la campaña, especialmente ante el recrudecimiento de ataques en zonas históricamente afectadas por el conflicto armado.

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