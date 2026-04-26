Sicariato en el sector de Paloquemao en Bogotá, dejó una víctima mortal: esto se sabe

Un nuevo caso de sicariato en Bogotá alarma a la comunidad y genera preocupación por la seguridad en Los Mártires - crédito Pasa en Bogotá/X

Un nuevo ataque armado ocurrido en la tarde del sábado 25 de abril en el occidente de Bogotá, dejó como saldo la muerte de un hombre que fue interceptado por dos sujetos en motocicleta.

El hecho conmocionó a residentes y comerciantes del sector de Paloquemao, se produjo en la intersección de la carrera 27 con avenida Ferrocarril, en la localidad de Los Mártires.

El incidente se reportó hacia las 5:30 p. m., cuando testigos alertaron a las autoridades sobre una agresión con arma de fuego contra una persona que circulaba en su vehículo particular.

Las primeras informaciones brindadas por las autoridades indican que los agresores abrieron fuego en varias ocasiones, provocando heridas de gravedad a la víctima.

De inmediato, servicios de emergencia trasladaron al herido a la clínica Méderi, donde los médicos intentaron estabilizarlo. A pesar de los esfuerzos del personal sanitario, la muerte del ciudadano fue confirmada cerca de las 6:20 p. m.

La víctima del ataque sicarial fue interceptada por dos sujetos en motocicleta en la intersección de la carrera 27 con avenida Ferrocarril - crédito Captura de video/Pasa en Bogotá

Primeras hipótesis

Las primeras versiones recogidas por el diario El Tiempo señalan que la víctima fue interceptada mientras se desplazaba en su vehículo, y que los atacantes actuaron con rapidez y precisión.

“Hombres en motocicleta interceptaron a un ciudadano que iba en un vehículo y le dispararon en repetidas ocasiones”, detalla el informe preliminar.

El caso quedó en manos de los organismos judiciales, que buscan determinar si el hecho está relacionado con ajustes de cuentas, retaliaciones o situaciones particulares del entorno de la víctima.

Hasta el momento, no se han divulgado detalles sobre la identidad del fallecido ni sobre posibles amenazas previas.

Las autoridades hacen un llamado a la ciudadanía para aportar información que permita avanzar en el esclarecimiento del caso. La investigación se mantiene activa y, por ahora, no se descarta ninguna hipótesis sobre los motivos detrás de este nuevo hecho de violencia en Bogotá.

El caso fue reportado hacia las 17:30 del sábado y es objeto de investigación para determinar tanto las circunstancias como los autores materiales del atentado - crédito archivo Colprensa

Sicariato se dispara en Bogotá y ya domina los homicidios: la mitad de los asesinatos serían por encargo, según cifras recientes

De acuerdo con cifras oficiales de Bogotá, el sicariato se consolidó como la principal modalidad de homicidio. Entre enero y marzo de 2026, el 50,5% de los asesinatos se perpetraron bajo encargo, de acuerdo con datos de la Policía Metropolitana.

Esta tendencia pone en evidencia un cambio profundo en la dinámica delictiva de la ciudad: los homicidios dejaron de ser incidentes marginales y ahora responden a órdenes de redes criminales estructuradas.

La contratación de asesinos a sueldo implica una fragmentación de responsabilidades. En muchos casos, quien paga por el crimen no ejecuta el acto, y el ejecutor desconoce la identidad de quien da la orden. Esta lógica de tercerización criminal dificulta la labor de las autoridades para identificar a los autores intelectuales y judicializar a los verdaderos responsables.

Entre enero y marzo de este año, se documentaron 265 homicidios en la capital, de los cuales 134 presentaron características asociadas al sicariato. Esto significa que más de la mitad de los crímenes violentos en Bogotá responden a esquemas de asesinato por encargo.

Redes criminales más organizadas, armas fáciles de conseguir y disputas por economías ilegales están detrás del fenómeno que transformó la violencia en la capital - crédito Colprensa

El aumento del sicariato está vinculado, en gran parte, con la facilidad para acceder a armas de fuego ilegales. Las tarifas suben si se trata de armamento sin historial delictivo, un factor que reduce las barreras para cometer homicidios y alimenta la violencia urbana.

La proliferación de armas ilegales responde a rutas de contrabando que atraviesan fronteras como Venezuela y Ecuador. Desde estos puntos, las estructuras delincuenciales urbanas se abastecen, consolidando un mercado clandestino que escapa a los controles institucionales.

La respuesta estatal se ve limitada por la baja presencia policial en la ciudad. Bogotá, con una población superior a 8 millones de personas y 470 kilómetros cuadrados de territorio urbano, cuenta con una de las tasas más bajas de uniformados entre las capitales del país: 206 policías por cada 100.000 habitantes.