Colombia

Ola de violencia en Cauca evidencia el fortalecimiento de grupos armados ilegales, según exministro de Defensa

Diego Molano señaló que el incremento de acciones terroristas en la región estaría vinculado a luchas internas entre grupos armados y a decisiones gubernamentales que limitaron la acción de la fuerza pública

Guardar
Diego Molano denuncia que los grupos armados ilegales han duplicado su número de integrantes tras la implementación de la política de paz total del Gobierno Petro - crédito Reuters
Diego Molano denuncia que los grupos armados ilegales han duplicado su número de integrantes tras la implementación de la política de paz total del Gobierno Petro - crédito Reuters

Una reciente ola de hechos violentos en el departamento del Cauca puso en evidencia, según el exministro de Defensa Diego Molano, un fortalecimiento de las estructuras criminales en la región, tanto en capacidad operativa como en poder de fuego.

Molano advierte que los grupos armados ilegales experimentaron un crecimiento sostenido en los últimos años y señala diferencias internas entre las facciones de las disidencias de las Farc como detonante de la actual crisis.

Disputas internas y consolidación territorial

De acuerdo con declaraciones recogidas por Telemedellín, Diego Molano atribuye la escalada de violencia en el suroccidente a una disputa directa entre “Iván Mordisco” y “Calarcá”, este último reconocido como gestor de paz del Gobierno colombiano. La pugna gira en torno al control territorial y la unificación del mando dentro de las disidencias, lo que ha conducido a atentados y enfrentamientos recientes.

“Aquí hay una disputa entre alias Iván Mordisco, supuestamente y presuntamente, una de sus unidades fue la que cometió ese atentado terrorista que tiene con alias Calarcá, que es gestor de paz del Gobierno. Hay una disputa de quién se queda con el control de ese territorio para unificar el mando de estas disidencias y tener mayor capacidad“, sostuvo el exministro.

Crecimiento de los grupos armados y cuestionamientos a la Paz Total

Exministro de Defensa advierte fortalecimiento de estructuras criminales tras ola terrorista en el Cauca - crédito Reuters
Exministro de Defensa advierte fortalecimiento de estructuras criminales tras ola terrorista en el Cauca - crédito Reuters

Molano señaló que desde el inicio del mandato del presidente Gustavo Petro, los grupos armados ilegales pasaron de cerca de 13.000 integrantes en 2022 a alrededor de 30.000 en la actualidad. Según el exfuncionario, las causas estarían relacionadas con la estrategia de Paz Total” impulsada por el actual Gobierno, que, a su juicio, confundió los conceptos de paz y seguridad.

“Este Gobierno tenía una paz total que confundió con la política de seguridad y permitió, gracias a que hizo cese al fuego sin ningún control, la creación de estos procesos y mesas de paz sin exigencias previas, sin que dejaran de atacar, que siguieran con el narcotráfico, que dejaran de reclutar menores de edad, y se hizo simultáneamente la orden a las Fuerzas Militares de no operar en esas zonas de cese al fuego, lo que llevó a un crecimiento de estos grupos”, explicó Molano.

Estas afirmaciones encuentran eco en otros analistas, que también observan un aumento en la articulación y capacidad militar de las organizaciones criminales. Jorge Mantilla, experto en conflicto armado, considera que la actual ofensiva de las disidencias no responde a una reacción desesperada, sino a una estrategia coordinada y bien preparada.

El papel de las economías ilícitas y la coyuntura electoral

El fortalecimiento de las estructuras criminales en el Cauca y suroccidente colombiano hace escalar la violencia y el poder de fuego en la región - crédito Europa Press
El fortalecimiento de las estructuras criminales en el Cauca y suroccidente colombiano hace escalar la violencia y el poder de fuego en la región - crédito Europa Press

El Cauca y buena parte del suroccidente colombiano son zonas clave para el desarrollo de economías ilícitas, especialmente el narcotráfico. Javier Flórez, director de la Agenda de Conflicto y Seguridad de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), sostiene que el motor de la actual oleada violenta es de carácter económico y territorial, más que ideológico.

“Esto ya no es un tema ideológico, es un tema más económico y territorial. Nos toca entender esas economías ilícitas, no solamente el narcotráfico, o sea, no solamente los cultivos de coca, que son muy importantes en unas zonas claves alrededor de Cali”, puntualizó Flórez en Noticias Caracol.

La proximidad de las elecciones presidenciales también aparece como un factor relevante. Analistas consideran que la violencia y los atentados pueden representar una forma de presión política para influir en el retorno a las mesas de negociación y en la política de cese al fuego.

“Aquí estamos ante un chantaje político mediante el uso del terrorismo. El interés principal del Estado Mayor Central, de sus estructuras, de la Jaime Martínez y otras, es volver a la mesa de negociación, es que las comunidades le pidan al Estado volver a estas mesas de cese al fuego, que al final sirvieron para disminuir la violencia, pero a un costo enorme. Y ese costo es el que estamos viendo hoy”, analizó Mantilla en el mismo medio.

Propuestas y advertencias sobre la crisis de seguridad

La disputa interna entre las facciones de las disidencias de las FARC, lideradas por alias Iván Mordisco y alias Calarcá, agudiza la crisis de seguridad - crédito Reuters
La disputa interna entre las facciones de las disidencias de las FARC, lideradas por alias Iván Mordisco y alias Calarcá, agudiza la crisis de seguridad - crédito Reuters

Entre las recomendaciones de los expertos, resalta la necesidad de reforzar la presencia institucional en el territorio. Daniel Gómez, especialista en seguridad, considera fundamental que el Estado recupere la iniciativa y reactive el diálogo con todos los actores armados. Para Flórez, la intervención militar debe ir acompañada de una presencia estatal continua, más allá del despliegue de tropas.

Molano, por su parte, cuestionó lo que interpreta como un debilitamiento de la fuerza pública, señalando recortes presupuestales y falta de respaldo institucional como factores que agravan la crisis.

“Si no se toman medidas urgentes, el escenario será más complejo. Las proyecciones, si no se hace algo contundente en el corto y mediano plazo, pueden ser muy difíciles en estas áreas y en otras áreas. Esta es una de las áreas de mayor uso de drones y de manera intensiva para acciones ofensivas por parte del Estado Mayor Central”, advirtió Flórez.

La situación en el Cauca y en el suroccidente colombiano permanece en máxima alerta, con demandas crecientes de la sociedad civil y de diferentes sectores para que el Gobierno nacional adopte una respuesta contundente frente a las acciones terroristas.

Temas Relacionados

Disidencias de las FarcCaucaConflicto Armado ColombianoViolencia en ColombiaColombia-Noticias

Más Noticias

Colombia vs. Argentina - EN VIVO: minuto a minuto del Sudamericano Femenino Sub17

La selección dirigida por Carlos Paniagua buscará su segundo título en el Sudamericano y mejorar lo realizado el año anterior, en donde culminó en la cuarta casilla

Colombia vs. Argentina - EN VIVO: minuto a minuto del Sudamericano Femenino Sub17

Resultado Sinuano Día hoy 26 de abril

Este es el sorteo más importante de la costa caribe colombiana que juega en el departamento de Córdoba

Resultado Sinuano Día hoy 26 de abril

Paloma Valencia acusó a Iván Cepeda de evadir responsabilidades en crisis de seguridad en Colombia: “Yo a esa Paz Total... yo no la críe”

La senadora y candidata presidencial del Centro Democrático, en sus redes sociales, atizó lo que sería la intención de su contendor en la carrera presidencial de desligarse de su papel en la consolidación de esta situación de orden público

Paloma Valencia acusó a Iván Cepeda de evadir responsabilidades en crisis de seguridad en Colombia: “Yo a esa Paz Total... yo no la críe”

Álvaro Uribe lanzó dura advertencia sobre la violencia en el país: “El único interés de Petro y Cepeda en Ituango...”

El expresidente sostiene que hay un intento de dañar su imagen y, al mismo tiempo, pone en duda la estrategia de seguridad que aplica el Gobierno actual en territorios en los que hay presencia de grupor armados ilegales

Álvaro Uribe lanzó dura advertencia sobre la violencia en el país: “El único interés de Petro y Cepeda en Ituango...”

Exjugadores de la selección Colombia analizan tres posiciones claves de la Tricolor previo al Mundial 2026: este es el portero llamado a ser titular

Camilo Zúñiga y Eder Álvarez Balanta saben lo que es jugar una Copa del Mundo con la Tricolor; mientras que Leandro Castellanos hizo parte de los procesos y fue multiple campeón con Independiente Santa Fe

Exjugadores de la selección Colombia analizan tres posiciones claves de la Tricolor previo al Mundial 2026: este es el portero llamado a ser titular
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Disidencias habrían intimidado con dos explosivos a una comunidad de Jamundí: “Volamos todos para la porra”

Disidencias habrían intimidado con dos explosivos a una comunidad de Jamundí: “Volamos todos para la porra”

Ola de violencia en el sur de Colombia: van 17 ataques en menos de 48 horas, se les atribuyen principalmente a disidencias de ‘Iván Mordisco’

Oleada de violencia en Colombia: son 11 ataques en 24 horas; esta es la arremetida de ‘Iván Mordisco’ contra el Gobierno Petro

Atentado en Cajibío, Cauca, ya deja 14 muertos y más de 38 heridos: la red hospitalaria está “al límite”

Comparecientes ante la JEP confirmaron que el Ejército y las AUC tuvieron fiestas en la finca donde fue asesinado Carlos Castaño

ENTRETENIMIENTO

Karol G se quiebra durante las honras fúnebres de su tía Teresa, una figura cercana a la vida y carrera musical de la artista

Karol G se quiebra durante las honras fúnebres de su tía Teresa, una figura cercana a la vida y carrera musical de la artista

Shakira convierte Copacabana en el gran altar de la mujer latina con su próximo concierto gratuito

Esposo de Beba habría cerrado su cuenta de Instagram por mal comportamiento de la deportista en ‘La casa de los famosos Colombia’

Los invitados al concierto de Ryan Castro en Medellín: Río, el hijo de J Balvin, envió un mensaje al “tío”

Shakira calentó la previa a su concierto en Copacabana: anunció novedades e invitados

Deportes

Colombia vs. Argentina - EN VIVO: minuto a minuto del Sudamericano Femenino Sub17

Colombia vs. Argentina - EN VIVO: minuto a minuto del Sudamericano Femenino Sub17

Exjugadores de la selección Colombia analizan tres posiciones claves de la Tricolor previo al Mundial 2026: este es el portero llamado a ser titular

Carlos Sánchez pide blindar a las figuras de la selección Colombia: “Si Luis Díaz fuera de otra nacionalidad, Balón de Oro, ya”

Deportivo Cali y Medellín ganaron y dejaron viva la pelea por un cupo a las finales de la Liga BetPlay: así va la tabla de posiciones

Cristiano Ronaldo, la motivación de Bruno Fernandes para ganar el Mundial 2026 con Portugal: “Por todo lo que ha dado al fútbol”