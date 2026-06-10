Colombia

Congreso aprobó proyecto que busca erradicar la mutilación genital femenina: “Dejarlo caer habría sido fallarle a las niñas”

La iniciativa debe pasar por un trámite de conciliación para que se convierta en ley. La Defensoría aseguró que su aprobación es “un paso decisivo en la lucha por la eliminación de todas las formas de violencia”

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El Congreso discute medidas para erradicar una práctica en la comunidad Embera con apoyo de iniciativas como #CuerposLibresDeMutilaciónGenitalFemenina - crédito @alexandravasoch / x
La ablación consiste en la extirpación parcial o total de los genitales externos femeninos - crédito @alexandravasoch / x

En el Congreso de la República aprobaron el proyecto de ley que establece la eliminación de la mutilación genital femenina, también conocida como ablación, que consiste en la extirpación parcial o total de los genitales externos femeninos. La decisión se tomó en cuarto debate en la Plenaria del Senado.

De acuerdo con la representante Carolina Giraldo, de la Alianza Verde, la iniciativa busca generar una política pública que se enfoque en prevenir, atender y erradicar la ablación. La implementación de la normativa iniciaría con el desarrollo de un registro claro y completo sobre la problemática en Colombia, porque la documentación actual tiene “deficiencias”.

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Aquí no se trata de generar un delito nuevo, sino más bien de hacer pedagogía en las comunidades y también de que el Estado colombiano tenga protocolos claros sobre qué hacer cuando se encuentra con esta práctica, porque hoy en día casi que cada funcionario cuando lo encuentra actúa como cree que debe actuar, pero no hay protocolos claros”, explicó la legisladora a los medios de comunicación.

De igual manera, precisó que es importante tener claridad sobre la manera como se deben atender estos casos, porque, en muchas ocasiones, las niñas que son víctimas de mutilación genital femenina llegan a los centros médicos por otras situaciones y terminan siendo revictimizadas.

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La representante Jennifer Pedraza, que también impulsó el proyecto de ley, celebró su aprobación con una publicación en redes, en la que recordó que la iniciativa estuvo a punto de caerse en el Legislativo.

“Cuando este proyecto estuvo a punto de hundirse, insistimos hasta el último día. Porque dejarlo caer habría sido fallarle a las niñas de Colombia, a las mujeres de la comunidad embrea y a las lideresas indígenas que trabajaron con nosotras y que son las verdaderas protagonistas de esta ley. Su liderazgo, su valentía y su compromiso hicieron posible este avance”, detalló la representante.

La Defensoría del Pueblo explicó que, para que el proyecto se convierta en Ley de la República, debe surtir un trámite de conciliación. Afirmó que el avance actual es importante, porque la mutilación genital femenina “es una práctica que constituye una grave vulneración de los derechos humanos y atenta contra la integridad, la salud, la dignidad y el desarrollo pleno de niñas, adolescentes y mujeres”.

En desarrollo...

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