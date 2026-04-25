Petro lanzó acusación contra Uribe por foto con el presidente de Ecuador: “Amigo de quien destruye la economía”

Gustavo Petro aseguró que Álvaro Uribe es amigo de Daniel Noboa, presidente de Ecuador, al que señaló de destruir la economía del sur de Colombia - crédito Leonardo Fernandez Viloria/Reuters y @petrogustavo/X

El presidente Gustavo Petro insiste en que el exmandatario Álvaro Uribe Vélez tendría relación con las decisiones que ha estado tomando el Gobierno de Ecuador en contra de Colombia en materia arancelaria.

A través de su cuenta de X compartió una fotografía en la que aparecen Uribe Vélez y el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, estrechando sus manos. Con base en esa imagen, el jefe de Estado colombiano cuestionó la aparente cercanía del exmandatario con Noboa, al que señaló de destruir la economía de una parte del país con sus determinaciones.

De igual manera, advirtió que la foto demostraría la supuesta existencia de un lobby en Ecuador, presuntamente impulsado por Uribe Vélez, así como asegura que habría sucedido en Estados Unidos, donde el presidente Donald Trump afirmó que tenía contemplado hacer una incursión armada en territorio colombiano.

“Decían que no pero sí. Un expresidente colombiano de amigo de quién destruye la economía del sur de Colombia e insulta la Colombianidad. El mismo lobby de Miami para hacer daño a Colombia”, aseveró el presidente Petro en la red social.

El presidente Gustavo Petro señaló a Álvaro Uribe de hacer un supuesto lobby en Ecuador para afectar a Colombia - crédito @petrogustavo/X

El primer señalamiento que hizo Petro contra el exmandatario surgió por su visita a Ecuador y su presencia en la frontera colombo-ecuatoriana; recientemente, el ex jefe de Estado estuvo en Putumayo y a Tumaco (zona fronteriza de Colombia) y también visitó la Universidad Espíritu Santo de Guayaquil y Cuenca (Ecuador).

“¿Qué hace un expresidente de Colombia, visitando un gobierno que acaba de poner un arancel de 100% a todos los productos de Colombia?”, cuestionó el presidente Gustavo Petro en su momento en una publicación en X.

La pregunta derivó en una respuesta directa por parte de Álvaro Uribe, que a través de un video explicó que su presencia en el territorio ecuatoriano respondió a compromisos académicos. Además, aseguró que en ningún momento conversó con Daniel Noboa sobre la decisión que tomó de incrementar los aranceles aplicados a los productos colombianos.

Desde Medellín, el expresidente de la República se defendió nuevamente de los señalamientos del jefe de Estado y lo retó a probar que tuvo algo que ver con el incremento de aranceles a los productos del país por parte del Gobierno de Ecuador - crédito @alvarouribevel/X

En consecuencia, retó al jefe de Estado a someter el tema a una evaluación de un “jurado internacional”, con el fin de determinar si sus aseveraciones son ciertas o no. Aclaró que está dispuesto a abandonar la política si llega a comprobarse que sí tuvo alguna injerencia en las medidas adoptadas por el Gobierno ecuatoriano.

“Presidente Petro, usted miente. Dice que yo fui a hablar con el Gobierno ecuatoriano. Le voy a proponer este reto: si la mentira es suya, renuncia a la presidencia. Si la mentira es mía, renuncio a la política”, indicó el expresidente.

La guerra arancelaria entre Colombia y Ecuador inició en enero de 2026, cuando el mandatario del vecino país hizo un ajuste en los arenceles aplicados a los productos colombianos por la aparente falta de acciones por parte del Gobierno colombiano para combatir el crimen organizado en la frontera. Con base en esa premisa, en abril endureció las medidas, aumentando los aranceles al 100%.

Iván Cepeda acusó a Uribe de “agudizar” la crisis con Ecuador

El candidato presidencial advirtió que el hecho de que el expresidente estuviera en la frontera y en otras zonas de Ecuador obedece a intereses electorales - crédito @IvanCepedaCast/X

Al igual que el mandatario Petro, el candidato presidencial Iván Cepeda Castro, del Pacto Histórico, hizo acusaciones en contra de Uribe Vélez. A su juicio, sí habría intervenido en las decisiones tomadas por el Gobierno de Noboa, que ahora están complicando la economía de Colombia. Lo señaló de ser responsable de agudizar la crisis entre los países y de tener una conducta apátrida.

“La extrema derecha ha utilizado toda clase de métodos sucios y de campañas sin escrúpulos para lograr el favor popular y obtener más votos en este proceso en el que estamos de carácter electoral. Ahora Uribe se traslada a la frontera con Ecuador para buscar incentivar el odio entre los pueblos y también agudizar la guerra comercial”, aseguró el aspirante en un video.