Sigue la polémica por la ciudadanía estadounidense de Abelardo de la Espriella: abogado del candidato respondió a juristas que cuestionaron la posibilidad de que sea presidente

El candidato de derecha a la Presidencia de Colombia, Abelardo De La Espriella fue cuestionado por sus múltiples nacionalidades - crédito Luisa González/Reuters

La candidatura presidencial de Abelardo de la Espriella fue cuestionada por un grupo de exmagistrados de la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), junto con otros juristas.

Conforme a lo expuesto en un comunicado, el ganador de la primera vuelta podría enfrentar una incompatibilidad jurídica para llegar a la Presidencia de Colombia si conserva la ciudadanía de Estados Unidos obtenida por naturalización, porque el juramento exigido en ese proceso, según indicaron, entra en conflicto con las obligaciones del jefe de Estado colombiano.

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La advertencia, sin embargo, no se extiende a su nacionalidad italiana. En el comunicado, los firmantes distinguen entre ambas ciudadanías y afirman que la italiana, incluso cuando se adquiere por naturalización, no genera incompatibilidades con el ejercicio de cargos públicos en Colombia.

Los juristas resaltaron que la doble nacionalidad de De la Espriella afecta su aspiración presidencial - crédito suministrado

El pronunciamiento abrió un debate sobre las implicaciones jurídicas de la doble nacionalidad de De la Espriella. Los exmagistrados y constitucionalistas explicaron que decidieron intervenir públicamente porque consideran que tienen el deber de advertir sobre las consecuencias éticas, jurídicas y políticas derivadas de que el abogado posee nacionalidades italiana y estadounidense.

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El documento recuerda que la Constitución Política de 1991 exige para ser presidente ser colombiano por nacimiento, ciudadano en ejercicio y tener más de 30 años. También señala que las inhabilidades para ocupar ese cargo están expresamente previstas en la Carta Política y que la doble nacionalidad, por sí sola, no constituye una prohibición.

Abelardo de la Espriella cuenta con la ciudadania estadounidense e italiana - crédito suministrado

A partir de ese punto, los firmantes plantearon que el análisis debe centrarse en la manera de adquisición de la segunda nacionalidad y en los compromisos que ella impone. Conforme a lo que expone el escrito, el caso de la ciudadanía italiana es distinto porque, en situaciones como las de De la Espriella y Gustavo Petro, se obtiene por descendencia.

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Ese reconocimiento, señalaron los juristas, no implica compromisos incompatibles con la Presidencia de Colombia. Añadieron que, incluso cuando la ciudadanía italiana se adquiere por naturalización, el juramento correspondiente consiste en prometer fidelidad a la República italiana y observar su Constitución y sus leyes, obligaciones que consideran compatibles con el desempeño de funciones públicas en el país.

La respuesta del abogado de Abelardo de la Espriella

Tras hacerse público el comunicado de los expertos en derecho, el abogado del aspirante a la Casa de Nariño, Germán Calderón España, publicó en sus redes sociales que los argumentos no tenían validez, puesto que cumple con los requisitos básicos para ser jefe de Estado, que son nacer en Colombia, tener más de 30 años y ser ciudadano activo.

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Germán Calderón España sostuvo que el líder del movimiento Defensores por la Patria cumple con los requisitos generales para acceder al cargo, que son ser colombiano por nacimiento, ciudadano en ejercicio y mayor de treinta años - crédito @GermanCalderonE/X

“ATENCIÓN, OJO, ESE CONCEPTO NO ES CIERTO, ENTRARON LOS EXMAGISTRADOS Y ABOGADOS QUE LO SUSCRIBEN EN EL CÍRCULO DE LAS MENTIRAS DEL PRESIDENTE PETRO: Los requisitos generales para acceder al cargo de presidente de la República son: i) ser colombiano por nacimiento, ii) ciudadano en ejercicio y iii) mayor de treinta años (sic)”, escribió en su cuenta de X.

El litigante, que es el representante legal de la campaña de Abelardo de la Espriella, también señaló que los argumentos de sus colegas que cuestionaron la aspiración presidencial solo aplican para connacionales con doble nacionalidad, recordando que el líder político del movimiento Firmes por la Patria nació en Bogotá.

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La única inhabilidad para ser presidente de la República relacionada con este tema es para quienes “tengan doble nacionalidad, exceptuando los colombianos por nacimiento.”@ABDELAESPRIELLA es colombiano por nacimiento, pues nació en la Clínica Marly de la Calle 49 en Bogotá, por eso lo cobija dicha excepción a la regla”.

A la par, Calderón España señaló que desde la campaña presentarán una tutela para impugnar el fallo del Tribunal Superior de Bogotá que prohibió el uso de símbolos patrios y el lema “Firme por la patria”.

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Por su parte, Ramiro Bejarano, profesor de la Universidad del Externado, sostuvo que es necesario estudiar la incompatibilidad de la doble nacionalidad estadounidense de De la Espriella y si estas “influyen en las decisiones del Presidente, más no en el ámbito legal que respalda su candidatura”, dijo en entrevista con Blu Radio.