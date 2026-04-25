Colombia

Pese a que la UNP recomendó no viajar por la vía Panamericana ni rutas adyacentes; Paloma Valencia irá al Valle para dar un discurso

En los departamentos han sido perpetrados al menos 11 ataques terroristas en las últimas 48 horas. La situación de orden público es grave

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Paloma Valencia viajará al Valle del Cauca para solidarizarse con las personas afectadas por los hechos violentos - crédito Sergio Acero/Reuters
Paloma Valencia viajará al Valle del Cauca para solidarizarse con las personas afectadas por los hechos violentos - crédito Sergio Acero/Reuters

La ola de violencia en Cauca y Valle del Cauca encendió las alarmas entre la población civil y la fuerza pública, que está haciendo frente a ataques terroristas y hostigamientos. En 48 horas se han registrado al menos 11 atentados en distintas partes de ambos departamentos, causando terror y dejando un saldo de varios muertos y heridos.

La situación de orden público es grave y por eso la Unidad Nacional de Protección (UNP) emitió un comunicado en el que recomendó a las personas que tienen esquemas de seguridad no movilizarse por la vía Panamericana, que conecta a los departamentos de Nariño, Cauca y Valle del Cauca. En ese importante corredor vial se han registrado algunos atentados, entre ellos, uno que dejó al menos 14 muertos y más de 38 heridos.

“La Unidad Nacional de Protección recomienda a todos los beneficiarios y al personal de protección evitar la circulación por la Vía Panamericana, principalmente en los departamentos de Nariño, Cauca y Valle del Cauca”, precisó la entidad en la comunicación oficial.

La Unidad Nacional de Protección emitió recomendaciones para sus beneficiarios ante ola de violencia en Valle del Cauca y Cauca - crédito @UNPColombia/X
La Unidad Nacional de Protección emitió recomendaciones para sus beneficiarios ante ola de violencia en Valle del Cauca y Cauca - crédito @UNPColombia/X

De igual manera, instó a los beneficiarios a reforzar las medidas de autoprotección y autoseguridad en todas sus actividades y a no hacer desplazamientos, sobre todo durante la noche. Aclaró que tampoco es recomendable recorrer las vías secundarias adyacentes, debido a los niveles de inseguridad en los departamentos.

La UNP indicó que, además de los atentados y las afectaciones de orden público, se han incrementado los robos de vehículos asignados a esquemas de protección por parte de grupos armados en la vía Panamericana.

“Se recuerda la importancia de reportar de manera inmediata a la línea de emergencias Línea Vida 103 de la UNP cualquier novedad, situación irregular o evento que pueda comprometer la seguridad del protegido, del esquema de protección o del entorno operativo. Marque 103 desde cualquier celular”, detalló la entidad.

Comensales de un restaurante vivieron momentos de terror por ataque al Batallón Agustín Codazzi en Palmira - crédito Colombia Oscura / X

Pese a que el panorama en la vía Panamericana y en los departamentos de Valle del Cauca y Cauca es crítico, la senadora y candidata presidencial Paloma Valencia viajará a Palmira (Valle del Cauca), para dar declaraciones sobre el atentado que fue perpetrado en el Batallón Agustín Codazzi.

La congresista del Centro Democrático dará una rueda de prensa desde las instalaciones del batallón; allí, expresará su solidaridad con la población por el atentado, así lo explicó el expresidente Álvaro Uribe Vélez en un evento político-electoral de Valencia llevado a cabo en Bello (Antioquia).

La candidata tenía una agenda programada en el departamento, pero canceló todos sus compromisos para viajar al Valle del Cauca, pese a que la movilización hacia el lugar supone un amplio riesgo. “¿Sabe para dónde va? Cambió toda la agenda para irse a darle presencialmente toda la solidaridad y sus más sentidos pésames a todos los afectados en Cali y en el Cauca. Por eso va a salir ya", dijo el ex jefe de Estado.

Iván Cepeda y Aída Quilcué mantienen su agenda

Iván Cepeda confirmó que Aída Quilcué será su candidata a la vicepresidencia, en un movimiento que busca fortalecer la participación de los pueblos indígenas - crédito @aida_quilcue/X
Iván Cepeda y Aída Quilcué mantienen su recorrido nacional, pese a inseguridad - crédito @aida_quilcue/X

En un comunicado compartido por Caracol Radio, se informó que el candidato presidencial Iván Cepeda Castro y su fórmula vicepresidencial Aída Quilcué, del Pacto Histórico, aplazarían su agenda en Cauca, pero el aspirante indicó que su campaña continuará sin ninguna alteración, pese a la situación de orden público.

En la comunicación se indicó que la “Ruta Convergencia por la Vida”, programada para el domingo 26 de abril en los municipios de Morales, Suárez, Buenos Aires, Santander de Quilichao y Caloto, sería agendada nuevamente por los hechos de violencia que se han registrado en el departamento.

En un comunicado, se indicó que Iván Cepeda y Aída Quilcué aplazarían su agenda en Cauca, pero el aspirante aseguró posteriormente que mantendrá la agenda - crédito @CaracolRadio/X
En un comunicado, se indicó que Iván Cepeda y Aída Quilcué aplazarían su agenda en Cauca, pero el aspirante aseguró posteriormente que mantendrá la agenda - crédito @CaracolRadio/X

Esta decisión responde al compromiso de no poner en riesgo la vida e integridad de las comunidades, liderazgos sociales y equipos de trabajo. Reiteramos nuestro compromiso con la defensa de la vida, la democracia y la construcción de paz en los territorios”, precisa la comunicación.

Sin embargo, posteriormente, el aspirante Iván Cepeda indicó en su cuenta de X que su agenda se mantendrá con normalidad. “MI AGENDA CONTINÚA NORMALMENTE. Anuncio a la opinión pública que mi agenda de campaña continúa sin ninguna alteración. Seguiré haciendo mi recorrido nacional y en Bogotá sin ningún cambio o cancelación”, precisó.

El candidato Iván Cepeda Castro informó que mantendrá su agenda - crédito @IvanCepedaCast/X
El candidato Iván Cepeda Castro informó que mantendrá su agenda - crédito @IvanCepedaCast/X

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