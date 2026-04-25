En video|Así se vio el momento exacto de la explosión del atentado en Cajibío, Cauca: asustó a conductores que estaban en el trancón

La vía Panamericana quedó completamente bloqueada tras un ataque explosivo en el sector de El Túnel, Cajibío, lo que paralizó el suroccidente del país - crédito X

El paso por uno de los corredores más importantes del suroccidente del país quedó completamente interrumpido. La vía Panamericana permanece cerrada mientras equipos de seguridad y organismos de emergencia intentan dimensionar el alcance de un ataque que sacudió al Cauca y dejó un saldo trágico.

Un bus intermunicipal reducido a chatarra, vehículos detenidos a ambos lados de la carretera y un cráter que partió la calzada en dos. Todo ocurrió en cuestión de segundos, en un punto donde ya existían alertas por presencia de grupos armados ilegales.

El ataque con cilindro bomba en Cauca dejó al menos siete muertos y cerca de veinte heridos, varios en estado crítico, según reportes oficiales preliminares - crédito X

En medio de esa incertidumbre, comenzaron a circular las primeras cifras: al menos siete personas murieron y cerca de veinte personas resultaron heridas, varias de ellas en estado crítico. Aunque los datos siguen en verificación, el impacto humano del ataque ya es evidente.

La explosión se registró en la tarde del sábado 25 de abril, en el sector conocido como El Túnel, en jurisdicción de Cajibío, sobre la vía Panamericana. De acuerdo con versiones preliminares, en ese momento coincidían unidades del Ejército y presuntos integrantes de estructuras armadas cuando se produjo la detonación.

El artefacto, que sería un cilindro bomba, terminó cayendo directamente sobre un bus que cubría la ruta entre Popayán y Cali. La fuerza del estallido no solo destruyó el vehículo, sino que alcanzó a otros automotores que transitaban por el corredor, dejando una escena de devastación a lado y lado de la carretera.

Los videos grabados por testigos mostraron el nivel de la tragedia. Entre humo, escombros y restos metálicos, pasajeros y conductores intentaban salir como podían, mientras otros buscaban ayudar en medio del desconcierto. Las imágenes reflejaron minutos de angustia en un lugar donde el tránsito suele ser constante.

La explosión destruyó un bus que cubría la ruta Popayán-Cali e impactó a otros vehículos en la vía Panamericana, intensificando la crisis en la región - crédito X

El cierre de la vía fue inmediato. Además de los daños visibles en la infraestructura, persiste el temor por la posible presencia de más explosivos en la zona, lo que obligó a suspender completamente la movilidad. La Panamericana, clave para la conexión entre el suroccidente y el resto del país, quedó bloqueada en un momento de alta tensión regional.

Desde la Tercera División del Ejército informaron que continúan las operaciones de verificación en distintos puntos del departamento. El objetivo es descartar la presencia de nuevos artefactos y evitar que se repitan situaciones similares en corredores estratégicos.

De manera paralela, se adelantan sobrevuelos y controles en la zona para evaluar el terreno y reforzar la seguridad. Las autoridades también anunciaron un aumento en el despliegue de tropas, especialmente en áreas cercanas a Cajibío y otros municipios que han sido golpeados recientemente por la violencia, como El Tambo y Mercaderes.

La escalada de violencia en Cauca

El alcalde de Miranda, Cauca, Walter Zúñiga, advirtió en Noticias Caracol sobre una escalada de violencia en su municipio y en todo el suroccidente del país, tras una serie de hechos ocurridos entre el viernes 24 y el sábado 25 de abril.

Según explicó, en las últimas horas se registraron ataques contra vehículos de carga en vías estratégicas. “Hubo un asunto de que quemaron una tractomula, le quemaron el cabezote en la vía Santa Ana que conduce al ingenio del Cauca”, detalló. Además, indicó que intentaron incendiar otro camión en la vía Panamericana, pero la acción fue frustrada por la reacción de la comunidad.

La escalada de violencia en el suroccidente colombiano incluye ataques recientes contra vehículos de carga y la instalación de explosivos en vías estratégicas del Cauca - crédito @OctavioGuzmanGu/X

A esto se sumó la instalación de un cilindro explosivo en el sector de Guatemala, que no alcanzó a detonar gracias a la intervención del Ejército. Para el alcalde, estos hechos hacen parte de una ofensiva más amplia en la región. “Esta es una escalada terrorista en el suroccidente colombiano”, afirmó.

De acuerdo con la información que manejan las autoridades, los ataques serían atribuidos a la columna Dagoberto Ramos de las disidencias. “Esa es la información que tengo”, señaló, aunque aclaró que se adelantaría un consejo de seguridad para evaluar la situación y tomar decisiones.

Pese a la tensión, Zúñiga aseguró que hay presencia institucional en el territorio. “Hay una situación de tensión en el municipio, en los pobladores, pero hay control territorial por parte del Ejército y la Policía”, explicó.

El mandatario también lanzó un llamado urgente al Gobierno nacional. “Que tome el control de la situación en nuestro territorio”, pidió, al advertir que la violencia está afectando la economía local y generando incertidumbre. Incluso alertó que algunas empresas estarían considerando salir del Cauca, lo que podría aumentar el desempleo.

Finalmente, envió un mensaje a la comunidad: “La invitación… es de que nos abstengamos de salir a la calle, que tengamos el autocuidado”. Además, no descartó medidas como toque de queda o ley seca, que serían definidas en un consejo de seguridad.