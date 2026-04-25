Presidente de Asocapitales arremetió contra Petro por escalada de atentados en el suroccidente del país: “No puede hablar como comentarista externo”

En respuesta al presidente Petro, Santamaría afirmó que “lo que no puede hacer el Presidente es hablar como comentarista externo ni reducir esta tragedia a una explicación ideológica sobre la derecha” - crédito @AnSANTAMARIA/X y Presidencia

El presidente de la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales), Andrés Santamaría Garrido, envió un mensaje dirigido al presidente de la República, Gustavo Petro, en el que reaccionó a la reciente escalada de atentados registrados en el suroccidente del país y cuestionó la situación de seguridad en varias regiones, en medio de una jornada marcada por múltiples ataques atribuidos a disidencias armadas.

En su pronunciamiento, difundido a través de la red social X, Santamaría se refirió a los hechos violentos ocurridos entre el 24 y el 25 de abril de 2026 en Cauca y Valle del Cauca, los cuales han generado una fuerte respuesta institucional y varios operativos de seguridad en la zona. El intercambio se dio tras declaraciones del jefe de Estado sobre el ataque en Cajibío.

Durante ese periodo, las autoridades reportaron al menos 11 acciones violentas contra la fuerza pública y la población civil. Entre los hechos se encuentra la detonación de un vehículo cargado con explosivos cerca del Cantón Militar Pichincha en Cali, así como un ataque con carro-bomba frente al Batallón de Ingenieros Agustín Codazzi en Palmira, Valle del Cauca. En ambos casos no se registraron víctimas mortales, aunque sí daños materiales y despliegue de operativos de seguridad.

El presidente Gustavo Petro, por su parte, atribuyó los ataques a estructuras armadas ilegales y aseguró que los responsables son grupos terroristas liderados por alias Marlon e Iván Mordisco - crédito@petrogustavo/X

En Cali, los responsables habrían utilizado un bus desde el cual intentaron lanzar cilindros bomba hacia instalaciones militares; uno de los artefactos explotó dentro del vehículo y otro quedó sin detonar dentro de la unidad. En Palmira, el carro-bomba estalló junto a la estructura militar, lo que llevó a las autoridades a acordonar la zona e iniciar investigaciones para establecer responsabilidades.

La situación se agravó el 25 de abril en el municipio de Cajibío, Cauca, donde se registró el ataque más grave de la jornada. En la vía Panamericana, una pipeta explosiva fue lanzada contra un bus de transporte público lleno de pasajeros, que dejó 14 personas muertas y al menos 38 heridas, según información preliminar de las autoridades. Las imágenes difundidas mostraron vehículos incinerados y personas en la vía, mientras se desplegaban operativos de emergencia.

Reacción del presidente de Asocapitales

El ataque más grave ocurrió en Cajibío, Cauca, donde una pipeta explosiva lanzada contra un bus de transporte público dejó al menos doce personas muertas - crédito @OctavioGuzmanGu/X

En su mensaje dirigido al presidente Gustavo Petro, el director de Asocapitales, Andrés Santamaría Garrido, cuestionó la evolución de la seguridad en el país y la persistencia de estructuras armadas ilegales en varios territorios.

Santamaría afirmó que la violencia no es reciente ni aislada, señalando que “Iván Mordisco no apareció hoy. El Cauca no empezó a sufrir hoy. Usted gobierna Colombia desde el 7 de agosto de 2022 y, durante estos casi cuatro años, estas estructuras no desaparecieron: se expandieron, atacaron más y aumentaron su capacidad de daño”, en referencia a la continuidad de los grupos armados en el territorio.

En otro de sus apartes, el funcionario mencionó cifras de años anteriores al señalar que “en 2023 se reportaron más de 320 acciones criminales de disidencias de las Farc solo en el primer semestre”, contextualizando la persistencia de hechos violentos en distintas regiones del país.

También se refirió a decisiones del Gobierno en materia de orden público, indicando que “en 2024, su propio Gobierno tuvo que suspender el cese al fuego con el EMC en Cauca, Valle y Nariño, después de ataques contra población civil, autoridades locales y fuerza pública”, en alusión a la ruptura de negociaciones y escalamiento de confrontaciones.

El dirigente sostuvo que el problema central es la pérdida de control del Estado en varios territorios - crédito @AnSANTAMARIA/X

Sobre el año 2025, Santamaría agregó que “29 miembros de la fuerza pública fueron retenidos/secuestrados en El Plateado, Cauca; ese mismo año, la Policía reportó 24 acciones terroristas en Cauca y Valle en una sola jornada, con civiles y policías asesinados”, señalando un aumento de la capacidad operativa de los grupos armados. También incluyó otro hecho de ese año al afirmar que “disidencias del EMC atacaron un helicóptero de la Policía en Amalfi y murieron 13 policías”, como parte de una serie de ataques contra la fuerza pública en distintas regiones.

En su mensaje, Santamaría insistió en que la situación no constituye un hecho aislado al afirmar que “esto no es nuevo. No es una sorpresa. No es una coyuntura aislada”, y cuestionó la respuesta institucional frente al fenómeno de violencia. Agregó además que “lo que no puede hacer el Presidente es hablar como comentarista externo ni reducir esta tragedia a una explicación ideológica sobre la derecha. El problema no es la narrativa: el problema es que el Estado perdió control territorial, inteligencia, disuasión y autoridad frente a grupos narcoterroristas que llevan años asesinando, extorsionando, reclutando, secuestrando y atacando comunidades, policías, soldados, civiles e infraestructura estratégica”, en referencia al papel del Estado frente a las estructuras armadas.

El dirigente concluyó su mensaje señalando que “las víctimas del Cauca no necesitan teoría política. Necesitan Estado, seguridad, justicia, persecución financiera real y resultados”, insistiendo en la necesidad de acciones institucionales frente a la crisis de seguridad.