Un camión se volcó y chocó contra una vivienda en popular sector de Bogotá

Accidente de camión en el sur de Bogotá - crédito @BogotaTransito/X

Un camión volcó en horas de la tarde del 23 de abril de 2026 en la localidad de San Cristóbal, al sur de Bogotá, generando una respuesta inmediata de los equipos de emergencia. El incidente ocurrió en la transversal sexta B con calle treinta y ocho sur, una zona residencial del barrio Bellavista Sur.

Las primeras versiones de la Secretaría de Movilidad de Bogotá indican que el vehículo se deslizó hacia una vivienda mientras el conductor intentaba asistir a otro transportador. Como resultado, el camión terminó impactando contra una casa, causando alarma entre los habitantes del sector.

El hecho movilizó al cuerpo de bomberos y a las autoridades locales, quienes acudieron rápidamente al lugar para asegurar la zona y brindar atención. Los equipos de emergencia se encargaron de verificar la estabilidad del camión, evaluar posibles daños estructurales en la vivienda afectada y garantizar la seguridad de los residentes.

Un camión de carga blanco y amarillo se encuentra parcialmente fuera de una carretera inclinada durante la noche. El vehículo está ladeado, con su área de carga sobre un terraplén. Varias personas se congregan cerca del camión y en la vía. Luces de la ciudad se observan en el fondo, sugiriendo un entorno urbano o semiurbano. Un mecanismo de rescate de color rojo es visible en primer plano. Cables aéreos están presentes sobre la escena. Esto es una cobertura de evento - crédito @BogotaTransito/X

El suceso se registró alrededor sobre las 6:30 p. m. momento en el que varios transeúntes y vecinos dieron aviso a las autoridades.

Por medio de la cuenta de Tránsito de la ciudad, así se informó sobre la emergencia: “[07:35 p.m.] #GestiónDelTáfico | Volcamiento de camión en la localidad de San Cristóbal, en la transversal 6B con calle 38 sur. Unidad de @BomberosBogota, @TransitoBta y ambulancia en el punto. Paso restringido”.

Cuenta de tránsito de Bogotá sobre la emergencia en San Cristóbal - crédito @BogotaTransito/X

Hasta el cierre de esta nota, no se reportaron personas lesionadas ni víctimas fatales. Las autoridades mantenían el área asegurada para evitar nuevos riesgos, mientras iniciaban las investigaciones para esclarecer las causas y determinar las responsabilidades por el hecho.

Se accidentó chiva llena de indígenas Misak

El bloqueo total de la vía a La Línea ha generado en las últimas horas una extensa congestión vehicular y complicaciones logísticas para quienes transitan entre Tolima y Quindío. El cierre, que afecta uno de los principales corredores del país, se originó después de un accidente en el que una chiva que transportaba a integrantes de la comunidad indígena Misak colisionó con un vehículo de carga en el kilómetro 10, cerca del túnel Cóndor de los Andes.

La madrugada del jueves 23 de abril, el choque interrumpió el flujo en el sentido Cajamarca–Calarcá, un tramo estratégico tanto para pasajeros como para el transporte de carga hacia el Eje Cafetero, el Valle del Cauca y el sur de Colombia. El represamiento de vehículos se ha intensificado, afectando a quienes dependen de este paso para conectar el centro y suroccidente del país.

El accidente en la vía a La Línea provoca cierre total entre Tolima y Quindío - crédito @REPORTEROSLinea/X

La mayor Sara Novoa, al frente de la Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía en Quindío, detalló que “la vía se encuentra con cierre total a la espera del retiro de los automotores y la atención del siniestro por parte de las autoridades”.

El choque involucró una chiva procedente de Bogotá, que trasladaba a miembros de la comunidad Misak hacia el Cauca, y un vehículo de carga.

De acuerdo con el reporte preliminar, tres personas resultaron heridas y fueron atendidas en el hospital La Misericordia de Calarcá. Todos los lesionados pertenecen a la comunidad indígena y sufrieron laceraciones, mientras que los conductores de ambos vehículos salieron ilesos pese a la magnitud del impacto.

Las autoridades solicitaron a los usuarios de la vía buscar rutas alternas, dado que la congestión podría extenderse hasta la reapertura total del paso. La circulación permaneció restringida a un solo carril, lo que agravó la congestión.

Más de 2.874.000 vehículos recorrieron el corredor Ibagué–Cajamarca–Quindío en 2025, con un promedio diario de 8.190 automotores - crédito Gobernación del Tolima

Aunque la investigación sobre el origen del siniestro sigue en curso, una de las hipótesis preliminares apuntó a una posible falla mecánica en el sistema de frenos de la chiva involucrada. No obstante, la confirmación oficial sobre las causas dependerá de las conclusiones de las autoridades competentes.