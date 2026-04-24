Colombia

Resultado Súper Chontico Millonario Noche hoy 23 de abril

Consulta los números ganadores del sorteo realizado cada jueves a las 21:30 horas y verifica si resultaste premiado esta noche

Guardar
El sorteo colombiano de Súper Chontico Millonario se transmite todos jueves.
El sorteo colombiano de Súper Chontico Millonario se transmite todos jueves.

La transmisión en directo del Súper Chontico Millonario tiene lugar todos los jueves a las 21:30 (hora de Colombia) a través del canal TelePacífico. Esta lotería surge como una combinación de los tradicionales sorteos Chontico Día y Chontico Noche.

La posesión del boleto ganador constituye el único comprobante aceptado para el cobro del premio, de modo que su resguardo se vuelve indispensable en caso de resultar premiado.

En el sorteo celebrado este jueves 23 de abril de 2026, los participantes eligieron un número de cuatro cifras, y la distribución de premios depende tanto del monto apostado como de los aciertos obtenidos en el sorteo. A continuación se presentan los números ganadores.

Números ganadores del Super Chontico Millonario Noche

  • Fecha: jueves 23 de abril de 2026
  • Sorteo: 6537.
  • Números ganadores: 7 4 6 2.
  • Quinta: 9.

Horarios de los diferentes sorteos de la lotería del Chontico

El texto examina el origen de la lotería en Colombia, destacando su larga tradición que se remonta al virreinato. Se señala la ausencia de registros precisos sobre los primeros juegos, muchos de los cuales eran clandestinos debido a la desaprobación oficial y religiosa. Créditos: Podcast generado con IA - Imagen Ilustrativa Infobae

La lotería del Chontico realiza otros dos sorteos que se llevan a cabo diariamente, distribuidos de acuerdo con el horario establecido para cada uno:

  • Chontico Día: sorteo se lleva a cabo todos los días, a excepción de los días feriados, a las 13:00 horas de Colombia y se transmite por el Canal Telepacífico.
  • Chontico Noche: los sorteos se llevan a cabo todos los días de lunes a viernes a las 19:00 horas, los sábados a las 22:00 y en días festivos a las 20:00 en horario local.
  • Súper Chontico Millonario Noche: este sorteo se realiza únicamente los jueves en punto de las 21:30 horas (hora de Colombia).

Origen del Súper Chontico Millonario

Sorteos de lotería en Colombia, boletos numerados, cultura popular, premios en efectivo y juegos tradicionales nacionales. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Boletos de lotería colombiana con números impresos, representando una tradición popular de juegos de azar en Colombia. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hacia el año 2014-2015 aproximadamente se lanzó oficialmente la modalidad Super Chontico Millonario, que aumentó considerablemente los premios (hasta $1.000 millones o más en algunos sorteos especiales) y añadió nuevos horarios de sorteo. Este relanzamiento fue clave para que pasara de ser una lotería local a una de las más jugadas a nivel nacional.

Hoy en día el Super Chontico Millonario lo opera la empresa Gana Gana S.A.S., concesionaria autorizada por Coljuegos. Es 100 % legal y regulado en Colombia.

El Super Chontico Millonario no es una lotería completamente nueva, sino la versión modernizada y potenciada de la clásica Chontico de toda la vida, que se reinventó alrededor del 2015 para ofrecer premios millonarios y convertirse en una de las favoritas del público colombiano.

Temas Relacionados

Súper Chontico MillonarioChonticoLoterías de Colombiacolombia-loteríascolombia-noticiasÚltimas actualizaciones

Más Noticias

Millonarios superó a Deportes Tolima en El Campín y se aferra a la esperanza de clasificar a los playoffs de la Liga BetPlay 2026

Con goles de David Mackalister Silva y Leonardo Castro, el cuadro capitalino superó al Vinotinto y Oro, y se juega su última oportunidad de avanzar en el rentado local como visitante, ante Alianza de Valledupar

Millonarios superó a Deportes Tolima en El Campín y se aferra a la esperanza de clasificar a los playoffs de la Liga BetPlay 2026

Rosana presenta en Bogotá la premiere de su docuserie “¡Mejor Vivir Sin Miedo!”

La cantante española brindará dos funciones exclusivas en el Teatro Libre Centro, de Bogotá, con una experiencia audiovisual que combina narrativa, música y reflexión sobre los sueños y la resiliencia

Rosana presenta en Bogotá la premiere de su docuserie “¡Mejor Vivir Sin Miedo!”

La reconocida actriz Marcela Agudelo confesó lo difícil que era envejecer, sobre todo frente a las cámaras: “Ya uno no es lo que era”

En el pódcast ‘Las Menopáusicas’, la actriz habló de lo difícil que resulta para las mujeres atravesar sus etapas vitales y afirmó que llegar a los 60 años no fue fácil para ella, por los retos en salud y belleza

La reconocida actriz Marcela Agudelo confesó lo difícil que era envejecer, sobre todo frente a las cámaras: “Ya uno no es lo que era”

Luis Díaz y el Bayern Múnich ya conocen su rival en la final de la Copa de Alemania

El equipo del colombiano podría alzar su tercer título de la temporada el próximo 23 de mayo, cuando se juegue la final de la DFB Pokal

Luis Díaz y el Bayern Múnich ya conocen su rival en la final de la Copa de Alemania

Hugo Rodallega, delantero de Santa Fe, denunció maltrato de Jonathan Risueño, director técnico de Deportivo Pasto

El delantero del equipo bogotano expuso en rueda de prensa que el entrenador del elenco pastuso se comportó de forma irrespetuosa y le hizo una invitación

Hugo Rodallega, delantero de Santa Fe, denunció maltrato de Jonathan Risueño, director técnico de Deportivo Pasto
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Disidentes de las Farc atacaron a tiros una patrulla de la Policía en Miranda, Cauca: habría un civil herido

Disidentes de las Farc atacaron a tiros una patrulla de la Policía en Miranda, Cauca: habría un civil herido

Dos líderes sociales asesinados el mismo día elevan la preocupación en Cauca: van 46 víctimas en Colombia durante 2026

Ante la JEP, exmilitares reconocieron detalles de la alianza con paramilitares durante la masacre de La Resbalosa

El fracaso del diálogo en Magdalena: Alta Consejería para la Paz advierte mayor poder de los grupos ilegales en la Sierra Nevada

Testigos señalaron al coronel (r) Guzmán Ramírez de estar implicado en ejecuciones extrajudiciales en Antioquia

ENTRETENIMIENTO

Rosana presenta en Bogotá la premiere de su docuserie “¡Mejor Vivir Sin Miedo!”

Rosana presenta en Bogotá la premiere de su docuserie “¡Mejor Vivir Sin Miedo!”

Carla Giraldo le salió al paso a los rumores de su salida de ‘La casa de los famosos’ tras un audio filtrado

⁠María Fernanda Cabal confesó que tuvo muchas relaciones y que sus novios eran “de todas las nacionalidades”: “Soy muy romántica”

Esposa de Juanda Caribe rechazó la comparación entre su hija y Mariana en ‘La casa de los famosos’: “Primero muerta”

Linda Palma recibió importante reconocimiento por su trayectoria en televisión nacional

Deportes

Millonarios superó a Deportes Tolima en El Campín y se aferra a la esperanza de clasificar a los playoffs de la Liga BetPlay 2026

Millonarios superó a Deportes Tolima en El Campín y se aferra a la esperanza de clasificar a los playoffs de la Liga BetPlay 2026

Luis Díaz y el Bayern Múnich ya conocen su rival en la final de la Copa de Alemania

Hugo Rodallega, delantero de Santa Fe, denunció maltrato de Jonathan Risueño, director técnico de Deportivo Pasto

Juan Pablo Montoya revela uno de sus momentos más complicados en la Fórmula 1: “Nunca tuve el mejor carro”

La selección Colombia de porrismo se coronó campeona mundial: estos fueron los rivales que venció