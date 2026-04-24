Petro le hizo fuerte reclamo a Paloma Valencia por demanda contra la Reforma Pensional: “Deje usted de ayudar a estafadores”

Petro y Paloma Valencia pelearon en redes por las reformas de la actual administración - crédito @palomavalencial/IG | Catalina Olaya/Colprensa

Las discusiones sobre el futuro del sistema de pensiones en Colombia se intensificaron con nuevas declaraciones de Gustavo Petro. El primer mandatario señaló, el jueves 23 de abril de 2026, que la demanda interpuesta por la senadora Paloma Valencia obstaculiza la entrada en vigencia de la última reforma pensional, manteniendo en curso la antigua ley que, según sus palabras, beneficia a la banca privada y genera subsidios millonarios a costa del erario.

En su análisis, el primer mandatario indicó que actualmente el régimen aplicado es el de la Ley 100, promulgada bajo el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, y no la nueva norma debatida y aprobada durante su mandato. El jefe de Estado subrayó que por efecto de la demanda presentada por Valencia y el retraso del magistrado Jorge Enrique Ibáñez en la ponencia, la Corte Constitucional aún no resuelve la validez del articulado.

El presidente de la República señaló que el Gobierno nacional destina $12 billones anuales a Colpensiones para asegurar el pago de las pensiones, rechazando la versión de que la administración obtenga recursos - crédito @petrogustavo/X

En efecto, formuló una acusación directa: “Usted calumnia cuando dice que es para que el gobierno se robe dinero de los trabajadores cotizantes. No señora, usa populismo barato sobre bases falsas”, afirmó Petro, según recoge su propio mensaje difundido en redes sociales.

El presidente argumentó que el Gobierno nacional destina $12 billones anuales a Colpensiones para asegurar el pago de las pensiones, rechazando la versión de que la administración obtenga recursos de dicho fondo. Según Petro, “el gobierno no recibe recursos de Colpensiones sino que le entrega muchísimo dinero en subsidio pensional (sic)”.

La disputa por el traslado de fondos y los derechos de los trabajadores

El gobernante de los colombianos, en su extenso mensaje, abordó el derecho de los trabajadores a decidir el destino de sus ahorros pensionales y la obligación legal de los fondos privados de transferir esos recursos cuando los cotizantes optan por cambiarse a Colpensiones. Conforme cifras presentadas por Gustavo Petro, 125.000 trabajadores decidieron trasladar sus ahorros al sistema público y “25.000 ya están pensionados y trabajaron toda su vida”.

El gobernante de los colombianos, en su extenso mensaje, abordó el derecho de los trabajadores a decidir el destino de sus ahorros pensionales - crédito @petrogustavo/X

A propósito, argumentó que la normativa vigente impide que un trabajador permanezca simultáneamente en dos regímenes distintos, aclarando que la propiedad de los fondos pensionales recae siempre en los trabajadores y no en las entidades administradoras.

“Si los administradores de los fondos pensionales, que son dos banqueros, no entregan esos recursos a Colpensiones, entonces son ellos los que se están robando la rentabilidad de esos recursos y están estafando a la nación que es el pueblo colombiano (sic)”, expuso el presidente.

El señalado uso político de la justicia y las consecuencias económicas

En su exhortación a la senadora y candidata presidencial por el Centro Democrático, Paloma Valencia, Petro la invitó a retirar la demanda a la Reforma Laboral y “permita que sea vigente la ley de reforma pensional y otra cosa pasa porque ya había solucionado este problema y es que libera al Estado de pagar 12 billones de pesos en subsidios pensionales a los pensionados del sector empresarial privado porque se pagan de otra manera”.

Petro pidió a Paloma Valencia retirar demanda que obstaculiza las reformas del Gobierno nacional - crédito @petrogustavo/X

A la par, expresó su respaldo a quienes han migrado hacia el sistema público: “Felicito a quienes tomaron la decisión, porque pensaron muy bien”.

Además, criticó severamente la actuación de los administradores privados al manifestar: “¿Por qué quieren estafarlos dos multimillonarios banqueros y no devolverles sus ahorros? Deje usted de ayudar a estafadores que roban la rentabilidad de los ahorros de la gente trabajadora”.

En la actualidad, el debate sobre la gestión de los fondos de pensiones y el papel de los entes privados se mantiene abierto mientras la Corte Constitucional no resuelve la validez de la reforma que, según el presidente, ya habría modificado sustancialmente el reparto de responsabilidades financieras en el sistema previsional colombiano.