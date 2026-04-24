Colombia

Petro le hizo fuerte reclamo a Paloma Valencia por demanda contra la Reforma Pensional: “Deje usted de ayudar a estafadores”

El presidente de la república argumentó que el Gobierno nacional destina $12 billones anuales a Colpensiones para asegurar el pago de las pensiones, rechazando la versión de que la administración obtenga recursos

Guardar
créditos @palomavalencial/IG | Catalina Olaya/Colprensa
Petro y Paloma Valencia pelearon en redes por las reformas de la actual administración - crédito @palomavalencial/IG | Catalina Olaya/Colprensa

Las discusiones sobre el futuro del sistema de pensiones en Colombia se intensificaron con nuevas declaraciones de Gustavo Petro. El primer mandatario señaló, el jueves 23 de abril de 2026, que la demanda interpuesta por la senadora Paloma Valencia obstaculiza la entrada en vigencia de la última reforma pensional, manteniendo en curso la antigua ley que, según sus palabras, beneficia a la banca privada y genera subsidios millonarios a costa del erario.

En su análisis, el primer mandatario indicó que actualmente el régimen aplicado es el de la Ley 100, promulgada bajo el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, y no la nueva norma debatida y aprobada durante su mandato. El jefe de Estado subrayó que por efecto de la demanda presentada por Valencia y el retraso del magistrado Jorge Enrique Ibáñez en la ponencia, la Corte Constitucional aún no resuelve la validez del articulado.

El presidente de la República señaló que el Gobierno nacional destina $12 billones anuales a Colpensiones para asegurar el pago de las pensiones, rechazando la versión de que la administración obtenga recursos - crédito @petrogustavo/X
El presidente de la República señaló que el Gobierno nacional destina $12 billones anuales a Colpensiones para asegurar el pago de las pensiones, rechazando la versión de que la administración obtenga recursos - crédito @petrogustavo/X

En efecto, formuló una acusación directa: “Usted calumnia cuando dice que es para que el gobierno se robe dinero de los trabajadores cotizantes. No señora, usa populismo barato sobre bases falsas”, afirmó Petro, según recoge su propio mensaje difundido en redes sociales.

El presidente argumentó que el Gobierno nacional destina $12 billones anuales a Colpensiones para asegurar el pago de las pensiones, rechazando la versión de que la administración obtenga recursos de dicho fondo. Según Petro, “el gobierno no recibe recursos de Colpensiones sino que le entrega muchísimo dinero en subsidio pensional (sic)”.

La disputa por el traslado de fondos y los derechos de los trabajadores

El gobernante de los colombianos, en su extenso mensaje, abordó el derecho de los trabajadores a decidir el destino de sus ahorros pensionales y la obligación legal de los fondos privados de transferir esos recursos cuando los cotizantes optan por cambiarse a Colpensiones. Conforme cifras presentadas por Gustavo Petro, 125.000 trabajadores decidieron trasladar sus ahorros al sistema público y “25.000 ya están pensionados y trabajaron toda su vida”.

El gobernante de los colombianos, en su extenso mensaje, abordó el derecho de los trabajadores a decidir el destino de sus ahorros pensionales - crédito @petrogustavo/X
El gobernante de los colombianos, en su extenso mensaje, abordó el derecho de los trabajadores a decidir el destino de sus ahorros pensionales - crédito @petrogustavo/X

A propósito, argumentó que la normativa vigente impide que un trabajador permanezca simultáneamente en dos regímenes distintos, aclarando que la propiedad de los fondos pensionales recae siempre en los trabajadores y no en las entidades administradoras.

“Si los administradores de los fondos pensionales, que son dos banqueros, no entregan esos recursos a Colpensiones, entonces son ellos los que se están robando la rentabilidad de esos recursos y están estafando a la nación que es el pueblo colombiano (sic)”, expuso el presidente.

El señalado uso político de la justicia y las consecuencias económicas

En su exhortación a la senadora y candidata presidencial por el Centro Democrático, Paloma Valencia, Petro la invitó a retirar la demanda a la Reforma Laboral y “permita que sea vigente la ley de reforma pensional y otra cosa pasa porque ya había solucionado este problema y es que libera al Estado de pagar 12 billones de pesos en subsidios pensionales a los pensionados del sector empresarial privado porque se pagan de otra manera”.

Petro pidió a Paloma Valencia retirar demanda que obstaculiza las reformas del Gobierno nacional - crédito @petrogustavo/X
Petro pidió a Paloma Valencia retirar demanda que obstaculiza las reformas del Gobierno nacional - crédito @petrogustavo/X

A la par, expresó su respaldo a quienes han migrado hacia el sistema público: “Felicito a quienes tomaron la decisión, porque pensaron muy bien”.

Además, criticó severamente la actuación de los administradores privados al manifestar: “¿Por qué quieren estafarlos dos multimillonarios banqueros y no devolverles sus ahorros? Deje usted de ayudar a estafadores que roban la rentabilidad de los ahorros de la gente trabajadora”.

En la actualidad, el debate sobre la gestión de los fondos de pensiones y el papel de los entes privados se mantiene abierto mientras la Corte Constitucional no resuelve la validez de la reforma que, según el presidente, ya habría modificado sustancialmente el reparto de responsabilidades financieras en el sistema previsional colombiano.

Temas Relacionados

Reforma PensionalReforma pensionalGustavo PetroPaloma ValenciaColombia-Noticias

Más Noticias

El Banco de la República le dió más utilidades al gobierno que Ecopetrol, aseguró el gerente de la entidad Leonardo Villar

Las transferencias realizadas por la entidad al Ejecutivo marcaron cifras superiores a las de cualquier otra compañía estatal, respaldadas en la rentabilidad alcanzada con inversiones internacionales y en un entorno de presión fiscal para el país

El Banco de la República le dió más utilidades al gobierno que Ecopetrol, aseguró el gerente de la entidad Leonardo Villar

Así va la tabla de posiciones de la Liga BetPlay tras los triunfos de Millonarios y Santa Fe

“Cardenales” y “Embajadores” sumaron en sus respectivos puestos, y comenzaron a consolidarse dentro del grupo de los 8 para disputar los playoffs de las finales del fútbol colombiano

Así va la tabla de posiciones de la Liga BetPlay tras los triunfos de Millonarios y Santa Fe

Emprendedor colombiano defendió a Camilo Cifuentes de las críticas de Nicolás Arrieta por la “pornomiseria” en redes

Las redes sociales están al rojo vivo tras el cruce de opiniones por el contenido del influenciador manizaleño, enfrentados por la ética y el verdadero impacto que tienen los videos de ayuda social hechos por creadores digitales colombianos

Emprendedor colombiano defendió a Camilo Cifuentes de las críticas de Nicolás Arrieta por la “pornomiseria” en redes

Moody’s rebajó la calificación crediticia de Ecopetrol: qué significa para la empresa más grande de Colombia

Las recientes decisiones estatales desencadenan nuevos desafíos operativos y financieros para la mayor petrolera colombiana

Moody’s rebajó la calificación crediticia de Ecopetrol: qué significa para la empresa más grande de Colombia

Barra de Atlético Nacional Los del Sur desmintió la versión de las autoridades por batalla campal con hinchas del Junior que dejó dos muertos: “Dispararon de manera directa contra nuestros muchachos”

El grupo de hinchas Verdolaga aseguró que los disparos fueron efectuados por personas de la zona de tolerancia de Santa Fe, en el centro de Bogotá. También hubo velatón y se conocieron las identidades de las víctimas

Barra de Atlético Nacional Los del Sur desmintió la versión de las autoridades por batalla campal con hinchas del Junior que dejó dos muertos: “Dispararon de manera directa contra nuestros muchachos”
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Exmilitares reconocieron ante la JEP detalles de la alianza con paramilitares durante la masacre de La Resbalosa

Exmilitares reconocieron ante la JEP detalles de la alianza con paramilitares durante la masacre de La Resbalosa

Disidentes de las Farc atacaron a tiros una patrulla de la Policía en Miranda, Cauca: habría un civil herido

Dos líderes sociales asesinados el mismo día elevan la preocupación en Cauca: van 46 víctimas en Colombia durante 2026

El fracaso del diálogo en Magdalena: Alta Consejería para la Paz advierte mayor poder de los grupos ilegales en la Sierra Nevada

Testigos señalaron al coronel (r) Guzmán Ramírez de estar implicado en ejecuciones extrajudiciales en Antioquia

ENTRETENIMIENTO

Emprendedor colombiano defendió a Camilo Cifuentes de las críticas de Nicolás Arrieta por la “pornomiseria” en redes

Emprendedor colombiano defendió a Camilo Cifuentes de las críticas de Nicolás Arrieta por la “pornomiseria” en redes

⁠Karol G sorprendió a sus fanáticos y estrenó la canción de desamor que presentó en Coachella: esta es la letra completa

Rosana presenta en Bogotá la premiere de su docuserie “¡Mejor Vivir Sin Miedo!”

Carla Giraldo le salió al paso a los rumores de su salida de ‘La casa de los famosos’ tras un audio filtrado

⁠María Fernanda Cabal confesó que tuvo muchas relaciones y que sus novios eran “de todas las nacionalidades”: “Soy muy romántica”

Deportes

Así va la tabla de posiciones de la Liga BetPlay tras los triunfos de Millonarios y Santa Fe

Así va la tabla de posiciones de la Liga BetPlay tras los triunfos de Millonarios y Santa Fe

Millonarios superó a Deportes Tolima en El Campín y se aferra a la esperanza de clasificar a los playoffs de la Liga BetPlay 2026

Luis Díaz y el Bayern Múnich ya conocen su rival en la final de la Copa de Alemania

Hugo Rodallega, delantero de Santa Fe, denunció maltrato de Jonathan Risueño, director técnico de Deportivo Pasto

Juan Pablo Montoya revela uno de sus momentos más complicados en la Fórmula 1: “Nunca tuve el mejor carro”