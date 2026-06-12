Colombia

El “delay” en las transmisiones de la Copa del Mundo: este es el tiempo de diferencia entre todas las opciones en Colombia

La elección del canal o plataforma para ver el Mundial puede depender del tiempo de retraso sobre lo que cada usuario verá en su pantalla

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Delay - Copa del Mundo - Colombia
En Colombia hay hasta ocho opciones para ver los partidos del mundial - crédito Visuales IA

Antes del inicio de la Copa del Mundo, el periodista colombiano Gustavo Torres fue tendencia en redes sociales por compartir infografías con información sobre la transmisión del torneo de naciones en el país.

El contenido incluyó las opciones que tendrán los colombianos para ver los 104 partidos que se disputarán entre el 11 de junio y el 19 de julio en Norteamérica, destacando los canales nacionales y las plataformas de streaming que adquirieron los derechos televisivos.

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En algunos casos, como se registró con el partido inaugural entre México y Sudáfrica, los colombianos tendrán hasta ocho formas de ver los compromisos deportivos, por lo que es necesario analizar varios factores diferenciales.

Para algunos fanáticos, el narrador y el analista que estén a cargo de la transmisión son fundamentales para quedarse con una de las opciones, mientras que para otros usuarios el término “delay” es clave.

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Gustavo Torres en X
Torres reveló el delay que tiene cada transmisión de la Copa del Mundo en Colombia - crédito @TorreTavo/X

En transmisiones de eventos masivos como la Copa del Mundo, el “delay” es el tiempo que pasa entre lo que ocurre en el estadio y el momento en que la imagen o el audio llega a los espectadores. Esto ocurre por el procesamiento, codificación y distribución de la señal a través de diferentes plataformas.

Tras el compromiso en el que ganó México 2-0 contra Sudáfrica, Gustavo Torres, periodista tecnológico, hizo una publicación en la que explicó cuál es la transmisión que menos tardó en mostrar lo que pasó en el escenario deportivo en Colombia.

“Una información muy importante para muchas personas es el delay que existe entre los diferentes canales/plataformas. Aquí tienen el dato comparando servicios de TV y de streaming, tomando como referencia la señal TDT de los canales nacionales”, escribió el comunicador.

Las transmisiones de televisión nacional o TDT de Caracol y RCN marcan el punto de partida, como las que van más cercanas con el registro de los hechos. En el caso del canal de YouTube de RCN, la diferencia con el canal convencional es de 16 segundos.

Copa del Mundo - Delay
La mejor opción para no tener delay en Colombia es ver las transmisiones locales - crédito @TorresTavo/X

En el caso de DirecTV, que comercializa paquetes de televisión satelital en Colombia, la diferencia con la transmisión de origen es de seis segundos, otra opción que tiene esta empresa es DGO, como una variante de plataforma de streaming, que tiene un retardo de 14 segundos.

Caracol cuenta con Ditu como opción para los usuarios que ven su transmisión en aparatos electrónicos, pero allí los espectadores verán 26 segundos después lo que pasó en el partido. En la alternativa de esta índole que habilitó RCN, la diferencia es de 33 segundos.

En cuanto a las otras plataformas de streaming que están disponibles en Colombia, Disney+, que es popular por contar con los derechos de transmisión de la UEFA Champions League, tiene delay de 31 segundos. Mientras que Paramount+, que anunció una alianza con DirecTV para presentar la Copa del Mundo para sus nuevos suscriptores, tiene un retardo de 32 segundos.

El partido entre México y Sudáfrica sirvió para saber qué transmisión tiene más delay en Colombia - crédito EFE
El partido entre México y Sudáfrica sirvió para saber qué transmisión tiene más delay en Colombia - crédito EFE

Otro factor que ha dado que hablar antes de que Colombia debute en la Copa del Mundo son los analistas que han sido contratados por las cadenas de televisión y las plataformas de streaming para superar a sus rivales.

A nivel local, Caracol apostó por el entrenador argentino Rodolfo de Paoli, popular en su país por la frase “Todos somos Montiel”, que dijo antes del cobro con el que la Albiceleste se quedó con el título en Qatar 2022; RCN tendrá dos analistas, Carlos Antonio Vélez y Juan Felipe Cadavid, mientras que el plus adicional es la narración de Eduardo Luis López.

En el caso de Disney+, anunció que Radamel Falcao García, leyenda del fútbol colombiano, analizará las acciones de juego junto con Carlos Valdez, mundialista con Colombia en Brasil 2014.

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