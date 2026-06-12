Ejército Nacional ubicó bajo tierra un arsenal de las disidencias en Tolima: habían armas y recibos de extorsión

La Sexta Brigada localizó una caneca plástica de 40 galones bajo tierra en Hato Viejo, con fusiles, chalecos, 1.700 cartuchos y explosivos, y atribuyó el escondite a disidencias - crédito @FuerzasMilCol / X

El reciente operativo realizado por tropas de la Sexta Brigada del Ejército Nacional en la vereda Hato Viejo de Chaparral permitió descubrir un arsenal oculto bajo tierra, dentro de una caneca plástica de 40 galones.

Según confirmó el Comando de las Fuerzas Militares de Colombia, el material decomisado estaba en poder de la comisión armada Gerónimo Galeano, vinculada al Bloque Central Isaías Pardo, y presuntamente era utilizado para ejecutar acciones violentas y extorsivas en el sur del departamento.

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Entre los elementos incautados se encuentran cinco fusiles (cuatro M4 y un Galil), siete chalecos multipropósito, más de 1.700 cartuchos de diferentes calibres, material explosivo como pentolita y estopines eléctricos, así como proveedores metálicos y dos vallas alusivas a la estructura criminal.

Un operativo del Ejército Nacional en Chaparral descubrió un arsenal oculto bajo tierra en la vereda Hato Viejo, en el sur del Tolima - crédito @COL_EJERCITO / X

Además, en el lugar se hallaron 17 citaciones y 9 recibos de cobro de extorsiones, documentos que dan cuenta de las presiones ejercidas sobre campesinos y habitantes de la zona.

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Impacto en las disidencias y reacción oficial

Desde el Ejército Nacional, el coronel Arnold Pérez, comandante de la Sexta Brigada, afirmó que la operación representa un golpe directo al Frente Gerónimo Galeano.

“Los soldados ubicaron un depósito ilegal de material de guerra perteneciente a la comisión armada del Frente Gerónimo Galeano de las disidencias. Al parecer, este material pretendía ser utilizado para cometer atentados contra las tropas y la población civil”, explicó el oficial al dar detalles sobre el operativo.

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El ministro de Defensa de Colombia, Pedro Arnulfo Sánchez, subrayó la importancia de la acción militar a través de sus redes sociales. “Contundente golpe a las disidencias en Tolima: ubicado depósito ilegal de alias ‘Mordisco’. Este resultado afecta las capacidades logísticas y armadas de este grupo ilegal, debilitando su capacidad para ejecutar acciones criminales contra la población y la Fuerza Pública (sic)”, expresó el funcionario.

El ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, sostuvo que el golpe a las disidencias de alias Iván Mordisco debilitó sus capacidades logísticas y armadas en Tolima - crédito @PedroSanchezCol / X

Contexto: extorsión y amenazas en el sur del Tolima

Las autoridades atribuyen a esta facción de las disidencias de las FARC, bajo el mando de alias Iván Mordisco, una serie de extorsiones y amenazas en la región.

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Los documentos encontrados en el depósito, entre ellos citaciones y recibos de cobro, evidencian la existencia de una estructura organizada dedicada a presionar económicamente a los habitantes rurales. Las vallas incautadas también muestran la intención del grupo de consolidar su presencia e intimidar a las comunidades locales.

El hallazgo de este arsenal se produce menos de 15 días después de que las tropas localizaran otro depósito ilegal en zona rural de Rovira, también en el departamento del Tolima, perteneciente al frente Joaquín González de las disidencias.

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Ambos operativos forman parte de una estrategia más amplia de las Fuerzas Militares para debilitar la capacidad de acción de los grupos armados ilegales en el sur del país.

Acciones militares y disposición de lo incautado

Las autoridades vinculan a esta facción de las disidencias de las Farc con extorsiones, amenazas e intimidación a comunidades rurales en el sur del Tolima - crédito @PedroSanchezCol / X

Todo el material encontrado fue puesto a disposición de las autoridades competentes, en cumplimiento de los protocolos establecidos para este tipo de operaciones. El Ejército Nacional mantiene su presencia en la región y continúa con labores de inteligencia y vigilancia para prevenir nuevos intentos de ataques o extorsiones por parte de las organizaciones ilegales.

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El Comando de las Fuerzas Militares reiteró el llamado a la población para denunciar cualquier actividad sospechosa o acciones delictivas a través de las líneas habilitadas: 314 358 7212, 107, 157, Gaula Militar 147 y 165, así como para reportar casos de reclutamiento infantil en la línea 141.

De acuerdo con la institución castrense, la acción en Chaparral constituye una respuesta directa a la ofensiva de las disidencias que buscan afectar tanto a la población civil como a la fuerza pública en el sur de Tolima. Las autoridades insisten en que el Estado continúa fortaleciendo la presencia institucional para proteger a las comunidades y restablecer la tranquilidad en la región.

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