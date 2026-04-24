El presidente colombiano Gustavo Petro llegó a Caracas: comenzó la primera visita oficial de un mandatario a la encargada Delcy Rodríguez

La misión encabezada por Gustavo Petro se da en un momento de reconfiguración del gabinete venezolano y búsqueda de respaldo regional, como parte del esfuerzo por estabilizar la transición - crédito Nacho Doce / Reuters

Según fuentes oficiales, el arribo a las 11:55 a.m. del 24 de abril del 2026 del presidente de Colombia, Gustavo Petro, a Caracas inaugura una etapa inédita en las relaciones regionales, marcada por la transición que vive Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses en enero.

Este viaje, el primero de un jefe de Estado extranjero al país después de la caída del anterior gobierno, se produce mientras el ejecutivo interino encabezado por Delcy Rodríguez promueve una reconfiguración profunda del aparato político, con repercusiones de alcance continental.

La coyuntura adquiere particular relevancia por el número de funcionarios desplazados por la nueva administración. Solo en los últimos meses, Delcy Rodríguez ha reemplazado a diecisiete ministros y ordenado la detención de tres empresarios ligados al chavismo.

Según fuentes oficiales, Petro y Rodríguez se reunirán con una agenda política, en la cual tocarán temas sobre seguridad fronteriza, migración y cooperación energética entre ambos países, Colombia y Venezuela.

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