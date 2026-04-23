Angie Rodríguez reveló chats con un supuesto extorsionista: sumas millonarias, las menciones a Juliana Guerrero y el presunto espía

Las pruebas entregadas por Rodríguez incluyen más de 60 páginas de conversaciones y son clave en la investigación sobre intimidaciones - crédito imagen ilustrativa Infobae

Las polémicas declaraciones de la directora del Fondo de Adaptación, Angie Rodríguez, que destapó un supuesto plan para extorsionarla y atacarla en forma sistemática, responsabilizando directamente a miembros del Gobierno Petro, siguen dando de qué hablar.

De hecho, en la mañana del jueves 23 de abril se conocieron las pruebas que la otrora mano derecha del presidente Gustavo Petro proporcionó a la Fiscalía General de la Nación sobre las presuntas intimidaciones y extorsiones de las que fue víctima.

Según una investigación revelada por la revista Semana, Rodríguez entregó al menos 60 páginas con las conversaciones secretas entre la directora del Fondo Adaptación y el presunto extorsionista, que ahora forman parte de un voluminoso expediente en manos de la Fiscalía General de la Nación.

El intercambio de mensajes expuso la presión que se habría ejercido sobre Rodríguez para obtener una suma de 50 millones de pesos a cambio de un dispositivo con información sensible. El presunto extorsionista sostuvo que el aparato contenía evidencia sobre un infiltrado en la entidad, prometiendo que, al verlo, “se va a dar cuenta de quién es el topo que hay al interior de su entidad”.

Angie Rodríguez reveló luchas de poder y presuntos actos de corrupción dentro del gobierno colombiano - crédito Cristián Bayona/Catalina Olaya/Colprensa/@jguerrero112/Instagram

“Él por ese dispositivo está pidiendo 50 de los grandes, entregándole el dispositivo en físico con toda la información original e inalterada que tiene el mismo en su interior”, señala el sujeto.

En el expediente entregado por Rodríguez, los chats detallan cómo el interlocutor insistió en que el trato debía permanecer en el ámbito privado y propuso un encuentro público solo después del pago.

“Esto es un negocio privado es para evitar después malos entendidos, es por ello que de mi parte y salva guardando mi seguridad con usted no es posible un encuentro. Usted no es una simple parroquiana que se mueve sola, el solo hecho de ver quizás el esquema de seguridad que tiene llamaría la atención en cualquier alejado parque de esta gran ciudad donde nos podamos encontrar por ello es necesario que todo el procedimiento lo hagamos de forma virtual cómo está de moda”, se lee en el chat revelado por Semana.

En una de las conversaciones, el presunto extorsionista mencionó a una figura apodada como “la mujer de las trenzas”, y luego identificó el apellido Guerrero. Este nombre remitiría a Juliana Guerrero, a quien Rodríguez señala como una figura con influencia en el Gobierno y responsable de controlar varias entidades.

El presunto extorsionista exigió 50 millones de pesos por un dispositivo con información sensible sobre un infiltrado en el Fondo de Adaptación - crédito imagen ilustrativa Infobae

De hecho, el chat dejó ver que extorsionista estaría intentando obtener dinero con la joven que resultó estar involucrada con varias entidades del Estado, pese a no contar con un cargo oficial, en caso de no obtener el dinero exigido a Angie Rodríguez.

“Diga si sí o no. Tal vez la mujer de las trenzas en el cabello quiera perjudicarla. Guerrero es más mala que la misma palabra. Quiero llegar a un acuerdo con usted, no con Juliana; dígame sí o no”, se lee en la conversación.

Conversaciones con Carlos Carrillo y el rol del “caballo de Troya”

Los documentos también incluyen mensajes entre el supuesto espía y quien sería Carlos Carrillo, director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), al parecer, desde un equipo externo.

Aunque las conversaciones se encuentran en análisis por parte de los peritos de la Fiscalía, la persona que se hace llamar Carlos Carrillo habla en ese chat sobre un presunto plan al interior del Fondo de Adaptación para generar crisis y la salida de su cargo.

Mensajes entre el espía y alguien que se haría pasar como Carlos Carrillo, director de la Ungrd, sugieren una campaña para desplazar a Rodríguez de su cargo - créditos Mariano Vimos y Cristian Bayona / Colprensa

“La Dra. Angie salió con mucha valentía a denunciarme, pero lo que ella no sabe es que desde dentro le lloverá candela!”, se lee en uno de los mensajes. Sin embargo, su interlutor expresa inquietud por las demoras en la salida del cargo de Rodríguez, lo que recibió una tajante respuesta.

“- Pero cual es el asunto realmente frente a su renuncia porque yo la veo que sigue en el cargo.

* Por poco tiempo eso te to garantizo por poco tiempo...

- Esa vieja se pasa de lambona y regalada con el pte!

* Demasiado mucho más que Laura Sarabia.

- El caso es que vamos a seguir adelante con lo planeado tan pronto ella crea sentirse atacada actuamos!

* En ese sentido si hay que ir con cuidado porque ella todavia tiene el poder y lo puede mover", se lee en la conversación completa revelada por Semana.

En otro fragmento, la persona que se habría identificado como Carrillo instruyó al supuesto espía usando la metáfora del “caballo de Troya”. Le pidió actuar con “astucia” y permanecer en las “sombras” para informar sobre el funcionamiento interno de la entidad.

El supuesto funcionario infiltrado aseguró que su proximidad a Rodríguez era mayor de lo que el director imaginaba, a lo que Carrillo respondió: “Por eso la acción del caballo de Troya siempre funciona”.

Espionaje interno y la continuidad en el cargo

En una de las últimas conversaciones, el presunto espía preguntó a Carrillo si había más personas cumpliendo su misma función. Carrillo fue directo: “De momento solo te tengo a ti y lo digo con honestidad, por eso me interesa es que te sostengas allá en ese cargo”.

Estas revelaciones permiten comprender cómo, según Rodríguez, operan redes de espionaje y presión dentro de entidades estatales. El material entregado a la Fiscalía constituye el eje de la denuncia por extorsión y describe una trama en la que las luchas de poder, las amenazas y la vigilancia interna se entrelazan con el manejo de información confidencial.