Colombia

Petro le salió al paso a los rumores de una relación sentimental con Juliana Guerrero y otras funcionarias de su Gobierno

Con un mensaje en sus redes sociales y en respuesta a lo que serían las insinuaciones de la gerente del Fondo Adaptación, Angie Rodríguez, el jefe de Estado se pronunció de fondo sobre una presunta cercanía suya con la excandidata al viceministerio de Juventud

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Gustavo Petro habló de frente sobre si tiene o no una relación sentimental con la joven Juliana Guerrero - crédito Colprensa - @infopresidencia/X
Gustavo Petro habló de frente sobre si tiene o no una relación sentimental con la joven Juliana Guerrero - crédito Colprensa - @infopresidencia/X

Las recientes insinuaciones sobre una supuesta relación sentimental del presidente de la República, Gustavo Petro, con Juliana Guerrero y otras figuras cercanas a su administración motivaron en la tarde del jueves 23 de abril la respuesta directa del mandatario: que le salió al paso a estas informaciones y negó tener cualquier vínculo con esta joven y otras mujeres que han sido mencionadas en este mediático caso.

“Si el poder se mete en la intimidad se muere la libertad humana“, enfatizó el jefe de Estado en su pronunciamiento en la red social X, con el que marcó distancia frente a las insinuaciones de la gerente del Fondo Adaptación, Angie Rodríguez, que si bien no hizo revelaciones sobre este y otros casos, sí dejó en el aire cierta cercanía entre el jefe de Estado y Guerrero, de la que advirtió que había falsificado documentos.

Gustavo Petro negó que tenga alguna relación con Juliana Guerrero
Con este mensaje en su perfil de X, el presidente Gustavo Petro negó que tenga alguna relación con Juliana Guerrero u otra funcionaria de su administración - crédito @petrogustavo/X

La conversación en torno al caso se agitó tras conocerse las declaraciones de la funcionaria, que sugerirían relaciones sentimentales entre el mandatario y algunas personas de su entorno. Petro zanjó el tema con una declaración enfática. “No hablo de mi vida sentimental, sino de acuerdo a mi decisión libre“, advirtió Petro, al referirse a la naturaleza de sus vínculos con personas que hacen parte de su círculo íntimo.

En este cruce de versiones, el presidente estableció límites en relación con su vida personal. “He decidido libremente contarle a la sociedad colombiana que ninguna de las personas mencionadas en la entrevista con la actual funcionaria Angie Rodríguez ha tenido o tiene alguna relación sentimental conmigo“, puntualizó el gobernante, que se desmarcó por completo de tales insinuaciones de Rodríguez.

Juliana Guerrero, a la que la Fundación San José graduó de contadora sin haber ido a clases
Juliana Guerrero fue imputada de falsedad de documentos, por el caso de los diplomas sin cumplir los requisitos legales, expedidos por la Fundación Universitaria San José - suministrada a Infobae Colombia

Petro negó rumores sobre supuesta relación con Juliana Guerrero: ¿Qué otras mujeres han sido vinculadas con él?

Las declaraciones de Petro surgieron en medio de la tormenta que ha causado lo dicho por Rodríguez, que denunció una red de corrupción de al menos 20 personas, entre las que señaló de forma directa a Guerrero, como la mujer que maneja diferentes dependencias del Ejecutivo; el actual director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), Carlos Carrillo; y el jefe de Despacho, José Raúl Moreno.

En sus afirmaciones, en diferentes medios de comunicación, Rodríguez mencionó públicamente a varias mujeres cercanas al presidente, además de Guerrero. Fueron ellas Mariela Barragán, directora de Función Pública, y Nhora Mondragón, actual directora del Dapre; aunque centró en sus señalamientos a Guerrero, a la que responsabilizó de ejercer presión dentro del Gobierno y de estar vinculada a movimientos de poder.

Nhora Mondragón es administradora de empresas con especializaciones en Gestión Pública y Administración en Salud, además trabajó en la Alcaldía de Cali - crédito @nhora_mondragon/X
Nhora Mondragón es la actual directora del Dapre, entidad que según Angie Rodríguez es controlada por Juliana Guerrero - crédito @nhora_mondragon/X

“Mi pecado, por llamarlo de alguna manera, aunque no fue pecado, porque siento que hice lo correcto, es cuando yo digo que ella tiene títulos falsos”, sostuvo Rodríguez a Blu Radio, cuando denunció, así como lo había hecho previamente en Semana, que desde ese momento recibió hostigamientos, amenazas y presiones, de parte de una mujer que controlaría el Dapre y el Ministerio de Igualdad y el Fondo Colombia en Paz.

En esas entrevistas, Rodríguez afirmó que Guerrero se ufanaba de tener vínculos con el ELN y de adelantar misiones secretas. “Ella entraba todo el tiempo a mi oficina... y un día yo estaba organizando la agenda y ella estaba ahí hablando eso, que porque ella hacía misiones secretas y dentro de sus misiones secretas estaba que ella tenía que hablar con el ELN”, relató la titular del Fondo Adaptación.

Es válido destacar que otro nombre que ha surgido en medio de estos señalamientos ha sido la exdirectora del Dapre, excanciller y, en la actualidad, embajadora de Colombia en Reino Unido, Laura Sarabia, que ha sido una de las funcionarias con más cargos en el Ejecutivo. Sin embargo, con sus afirmaciones, Petro también se separó de cualquier señalamiento en relación con vínculos personales con la mujer en mención.

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