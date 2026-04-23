Gustavo Petro se refirió a la posible candidatura a alcalde de Armando Benedetti: “Antes de Barranquilla...”

El presidente Gustavo Petro pidió al ministro Benedetti que se encargue de las problemáticas con las comunidades indígenas - crédito Juan Diego Cano - Andrea Puentes/Presidencia

En medio de las polémicas declaraciones de Angie Rodríguez, exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y actual directora del Fondo de Adaptación en contra de algunos funcionarios del Ejecutivo, el presidente Gustavo Petro realizó un nuevo Consejo de Ministros televisado, donde sorprendió a los jefes de cartera con un comentario inusual.

Durante la reunión realizada en la noche del martes 21 de abril de 2026, el mandatario se dirigió específicamente a Armando Benedetti, actual ministro del Interior, en la que lo interrogó por la ausencia de la canciller Rosa Villavicencio.

En ese momento, la alta funcionaria no había salido de la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores debido a un intento de toma por comunidades indígenas.

Indígenas de la etnia misak protestan por la expropiación de una parte de su territorio este martes, frente a la Cancillería de Colombia en Bogotá (Colombia). EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda

“¿Qué paso con el pueblo Misak?” interrogó Petro. A lo que Benedetti le contestó: “Se tomaron la Cancillería. Pero eso lo soluciona la Agencia Nacional de Tierras”.

Posteriormente, el jefe de Estado le sugirió a Benedetti que sea el encargado de dirimir las discusiones con la comunidad indígena que había arribado a Bogotá en modo de protesta por incumplimientos del Gobierno.

“El ministro del Interior tiene que, antes de Barranquilla, ponerse a fondo en el Ministerio del Interior con nosotros, porque estos son temas de conflicto que en el seno del pueblo son fáciles de solucionar, pero hay que solucionarlos”, le dijo Petro a Benedetti, quien reaccionó con visible incomodidad.

Armando Benedetti, ministro del Interior, reaccionó con nerviosismo durante el consejo de ministros transmitido en vivo por la Presidencia - crédito Presidencia de la República de Colombia/YouTube

Las imágenes del consejo de ministros, junto con la reacción nerviosa del titular del Interior tras el comentario de Petro, quedaron registradas en la transmisión oficial.

Los hechos se producen en medio de un ambiente de tensión interna por situaciones de orden público y expectativas políticas de cara a las futuras elecciones.

A qué se debe el comentario de Petro a Benedetti

El contexto de esta intervención toma relevancia tras la reciente declaración de Armando Benedetti el 14 de marzo de 2026, donde confirmó su intención de competir por la Alcaldía de Barranquilla en las elecciones regionales del 2027.

“Yo tengo ganas. Si ustedes me apoyan. Porque aquí todo está muy monopolizado”, fueron algunas de las declaraciones del jefe de cartera a los medios de comunicación, al término de una reunión privada con dirigentes políticos del Pacto Histórico en la capital del departamento de Atlántico.

El ministro del Interior, Armando Benedetti, criticó el viaje de los alcaldes de Cali, Medellín, Barranquilla y Cartagena a Washington - crédito Andrea Puentes/Presidencia

Incluso, el ministro aclaró que su conversación con los congresistas electos de la colectividad oficialista en el departamento no abordó inicialmente temas electorales. Sin embargo, ante la magnitud de la transformación política regional, indicó: “Algunos salieron con el tema de que por qué yo no me lanzaba a la alcaldía, ya que se ve esa formación de una nueva fuerza en la ciudad que nunca antes había pasado”.

Así mismo, el actual titular de la cartera política enfatizó que su iniciativa no representa un cuestionamiento hacia la administración actual de Alejandro Char, a quien reconoció por sus logros al frente del municipio.

“Yo soy muy amigo de Alejandro Char y creo que las cosas él las ha hecho muy bien. No tengo ningún cuestionamiento a su gestión, por el contrario, las ha hecho bien”, afirmó el ministro en una entrevista a Caracol Radio.

Pese a eso, sostuvo que “ya llegó el momento de que esta ciudad de verdad tenga otro talante nacional, que sea cosmopolita, que sea líder en el Caribe, pero el Caribe internacional y que también tenga toda la fuerza para ser la primera ciudad”.

El plan, confirmado por la Alcaldía de Barranquilla y el Área Metropolitana de Barranquilla (AMB), contempla la llegada progresiva de otros 200 buses nuevos en 2026 y 250 más en 2027. - crédito Alcaldía de Barranquilla

Benedetti justificó su interés en la alcaldía señalando que la formación de una nueva fuerza política local, impulsada por el reciente proceso electoral, marca un punto de inflexión en la historia política de Barranquilla.

El ministro precisó que “se creció casi que un 90% comparado con lo que pasó hace cuatro años en Barranquilla”, dato que atribuyó al avance del Pacto Histórico y consideró clave para su decisión de explorar una eventual candidatura.

También, Benedetti aclaró ante los medios que por ahora no existe una participación activa en política de su parte, dado que la inscripción formal de candidaturas para las elecciones municipales será en junio de 2027.