Colombia

Se descolgó de nuevo el dólar en Colombia: la TRM tocó su nivel más bajo en cinco años

La caída ocurre en medio del debate por el traslado de $25 billones desde los fondos privados de pensiones hacia Colpensiones

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Primer plano de un billete de un dólar estadounidense en caída, superpuesto a una base de billetes de cien mil pesos colombianos, con una gráfica naranja descendente.
El dólar en Colombia se cotizó este 23 de abril de 2026 en promedio a $3.553,37, mientras la TRM quedó en $3.568,88, su nivel más bajo en cinco años- crédito VisualesIA

El precio del dólar en Colombia siguió bajando este jueves 23 de abril de 2026 y volvió a ubicarse en uno de sus niveles más bajos de los últimos años. Durante la jornada, la moneda estadounidense se negoció en promedio a 3.553,37 pesos, según el reporte de Dow Jones, una cifra menor frente a los 3.584,51 pesos registrados en la jornada anterior.

Eso significa una caída diaria de 31,14 pesos, equivalente a una variación de 0,87 %. En palabras sencillas: hoy se necesitaron menos pesos para comprar un dólar que ayer.

Desde temprano ya se veía esa tendencia. El Banco de la República informó que la divisa abrió la mañana exactamente en 3.560 pesos, manteniéndose cerca de los niveles más bajos recientes.

Por su parte, la Tasa Representativa del Mercado (TRM), que sirve como referencia oficial para múltiples operaciones financieras, quedó en 3.568,88 pesos. Esa cifra volvió a marcar el nivel más bajo en cinco años.

La Tasa Representativa del Mercado volvió a caer y alcanzó cifras similares a las registradas en marzo de 2021, según datos del Banco de la República- crédito REUTERS/Luisa González
La Tasa Representativa del Mercado volvió a caer y alcanzó cifras similares a las registradas en marzo de 2021, según datos del Banco de la República- crédito REUTERS/Luisa González

La última vez que se había visto una TRM similar fue el 23 de marzo de 2021, cuando se ubicó en 3.553,34 pesos. Es decir, el mercado regresó a valores que no se observaban desde hace más de un lustro.

Frente al día anterior, la TRM bajó 7,17 pesos. Si la comparación se hace con el jueves pasado, 16 de abril, la reducción fue de 34,31 pesos, lo que representa una caída de 0,95 %.

El descenso es todavía más amplio si se mira un mes atrás. Frente al 23 de marzo de 2026, la TRM cayó 135,99 pesos, equivalente a 3,67 %. Y en la comparación anual, la diferencia es aún mayor: frente al 23 de abril de 2025, el dólar bajó 714,34 pesos, mostrando una reducción importante durante los últimos doce meses.

En los últimos siete días, el dólar también registró una baja de 0,78 %, mientras que en términos interanuales mantiene una disminución de 11,58 %.

Aunque en la jornada anterior había mostrado una subida de 0,7 %, este nuevo retroceso cambió nuevamente el comportamiento reciente del mercado, por lo que todavía no se puede hablar de una tendencia completamente definida.

Además, la volatilidad de la última semana ha sido menor que la observada durante el último año, lo que indica que, por ahora, el precio del dólar está teniendo movimientos menos bruscos de lo habitual.

El precio del dólar volvió a bajar en Colombia este 23 de abril y se ubicó en uno de sus niveles más bajos de los últimos cinco años, con una TRM de $3.568,88- crédito REUTERS/Nathalia Angarita
El precio del dólar volvió a bajar en Colombia este 23 de abril y se ubicó en uno de sus niveles más bajos de los últimos cinco años, con una TRM de $3.568,88- crédito REUTERS/Nathalia Angarita

Mientras tanto, en las primeras horas de este 23 de abril también se reportaron movimientos en las tarifas de compra y venta en casas de cambio de ciudades como Bogotá, Cali, Cartagena y Medellín, donde los valores suelen variar dependiendo de la demanda y la oferta del día.

Todo este movimiento cambiario ocurre en medio de otro tema que tiene en alerta al sector financiero: el Decreto 0415 de 2026, expedido por el Gobierno de Gustavo Petro, que ordena a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) trasladar 25 billones de pesos de ahorros individuales hacia Colpensiones.

La decisión busca corregir lo que el decreto llama un “descalce financiero” dentro del sistema pensional. Actualmente, Colpensiones paga mesadas de afiliados cuyos recursos siguen alojados en fondos privados.

La norma establece que ese traslado deberá hacerse en un plazo total de 30 días e incluye tanto el capital acumulado como los rendimientos financieros de quienes ingresaron a la llamada “ventana de oportunidad” creada por la Ley 2381 de 2024.

El Decreto 0415 de 2026 obliga a las AFP a transferir $25 billones de fondos de pensiones individuales a Colpensiones en 30 días - crédito Presidencia de la República
El Decreto 0415 de 2026 ordenó el traslado de $25 billones desde las AFP hacia Colpensiones, en medio de advertencias del sector financiero por su impacto- crédito Presidencia de la República

Esa ventana, vigente hasta julio de 2026, permitió cambiar de régimen pensional incluso a personas que ya cumplieron la edad de pensión o que están a menos de diez años de alcanzarla.

Desde Asofondos advirtieron que una parte importante de esos recursos, cerca del 70 %, está invertida en deuda pública del Estado, conocida como TES. Por eso, mover semejante volumen de dinero en tan poco tiempo genera preocupación.

Durante el XIX Congreso Asofondos 2026, realizado en Cartagena, Santiago García, presidente de la Junta Directiva del gremio, afirmó que la medida implicaría “la venta masiva de activos por $25 billones en apenas 15 días”, lo que podría generar “un choque sistémico en la economía nacional”.

Según la organización, esa operación también pondría bajo presión el ahorro de más de 20 millones de colombianos y podría afectar el mercado de capitales del país.

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