María José Pizarro le recordó a Jota Pe Hernández video donde le tiraba al uribismo: “Llegó al Congreso de la mano de los jóvenes del estallido social”

Rifirrafe entre María José Pizarro y Jota Pe Hernández por corrupción en el Ejecutivo - crédito Prensa Senado - María José Pizarro/Prensa

Las reacciones frente a las denuncias de Angie Rodríguez, exdirectora del Dapre y ahora al frente del Fondo de Adaptación, continúan generando controversia en el ámbito político y digital.

María José Pizarro, senadora del Pacto Histórico, respondió con firmeza a los señalamientos surgidos tras las recientes declaraciones de Rodríguez, quien acusó a figuras del Gobierno de participar en presuntos actos irregulares, como Juliana Guerrero y el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), Carlos Carrillo.

En mensajes publicados en X, Pizarro afirmó: “En nuestro gobierno no permitiremos estas situaciones”, en referencia a una eventual administración del candidato del Pacto Histórico Iván Cepeda, donde la senadora es jefe de debate.

Esta postura buscó marcar distancia respecto a cualquier práctica cuestionada dentro de la administración liderada por el presidente Gustavo Petro, aunque también desató críticas por parte de sectores opositores.

Jota Pe Hernández cuestionó a María José Pizarro por intentar desligarse del Gobierno Petro - crédito @JotaPeHernandez/X

Por lo anterior, Jota Pe Hernández, senador de Alianza Verde y crítico frecuente del Ejecutivo, reaccionó a la declaración de Pizarro en la misma plataforma. “Ahora la señora Pizarro quiere desmarcarse del nefasto gobierno Petro. Habla como si este no fuera su gobierno jajajajaja”, escribió el legislador.

Hernández sostuvo que “los colombianos no son tontos” y que “millones hoy padecen la basura de gobierno que ustedes hacen”, aludiendo a un supuesto intento de la senadora de desvincularse de la gestión actual.

“Es tan pésimo que hasta usted quiere desmarcarse”, agregó el congresista en su publicación.

Ante la crítica, la congresista del pacto Histórico María José Pizarro contestó de manera directa, recordándole un video donde el militante de Alianza Verde le tiraba al uribismo y señalando que Hernández distorsiona sus declaraciones: “Vuelve y juega. Ajusta mis palabras a su acomodo, propio de su estilo misógino”.

La senadora también cuestionó la trayectoria política de su colega y lo acusó de incoherencia ideológica, recordando: “Las ambigüedades ideológicas se las dejo a usted, que llegó al Congreso de la mano de los jóvenes del estallido social para pasar inmediatamente a abrazarse con el uribismo”.

María José Pizarro respondió a Jota Pe Hernández y lo señaló por incoherencia ideológica - crédito @PizarroMariaJo/X

Jota Pe Hernández lanzó consignas contra Álvaro Uribe en video citado por María José Pizarro

Un video difundido por la congresista María José Pizarro generó reacciones en el entorno político colombiano.

En la grabación, el senador Jota Pe Hernández hizo mensajes directos contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, utilizando frases coreadas junto a un grupo de personas. El material audiovisual mostraba un ambiente tenso y una carga simbólica en las consignas pronunciadas.

La pieza comienza con la voz de Hernández entonando: “Al matarife vamo a tumbarlo. Uribe, chao. Uribe, chao. Uribe, chao, chao, chao. Si el matarife quiere matarnos, vamo a morir por el país (sic)”.

El video incluye una intervención que simula una llamada telefónica, donde se escucha: “Sí, ¿aló?”. Acto seguido, una voz identificada como la de Álvaro Uribe Vélez afirmó: “Le habla Álvaro Uribe Vélez, que la Santísima Virgen siempre lo proteja”.

El senador Hernández respondió con la consigna: “Uribe, paraco, el pueblo está berraco”, frase que el grupo replicó en coro. Las imágenes, compartidas por Pizarro, han circulado ampliamente en redes sociales, reflejando el clima de confrontación política que se vive en el país.

Consignas de Jota Pe Hernández dirigidas al expresidente Álvaro Uribe Vélez generaron repercusión tras difusión de María José Pizarro - crédito @PizarroMariaJo/X

Tras lo anterior, usuarios en redes sociales cuestionaron el rol del actual gobierno y la postura de María José Pizarro sobre Jota Pe Hernández.

El primer internauta expresó: “Cínica. Ese gobierno que defendía a capa y espada ahora se quiere desenmascarar. No tenés perdón del pueblo colombiano. Usted tiene que pagar por todas las cochinadas que está haciendo. Irás presa como todos sus cómplices (sic)”.

En la misma conversación, otra persona replicó: “Pero si no está acomodando nada, es tal cual lo que usted da a entender, que nada tiene que ver con este nefasto gobierno. Un nido de ratas”, reforzando el tono crítico hacia el oficialismo.

El tercer comentario se dirigió contra sectores de izquierda: “A ustedes los izquierdistas no les gusta la verdad cuando es para ustedes, pero sí la calumnia cuando son para otros. Todos ustedes tuvieron la oportunidad de hacer un buen gobierno y, desde su líder Petro hasta el último de ustedes, escogieron la corrupción y el mal. Viva JP Hernández”.