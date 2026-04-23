Colombia

El representante Wadith Manzur, en la cárcel por el escándalo de la Ungrd, renunció a su puesto en la Comisión de Acusaciones de la Cámara, pero puso condiciones

La salida se produce tras la orden de una inspección judicial a esa célula por parte de la Corte Suprema de Justicia y, según indicó, responde a la necesidad de facilitar la redistribución de tareas en el organismo encargado de tramitar denuncias contra el presidente Gustavo Petro

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Ilustración de Wadith Manzur en traje y corbata, detrás de barrotes de prisión, sentado frente a una carta de renuncia. Al fondo, se vislumbra el Congreso de Colombia.
El representante Wadith Manzur renunció a la Comisión de Acusación en medio de un proceso por presunta corrupción - crédito imagen lustrativa Infobae/Colprensa

En la mañana del jueves 23 de abril, el representante a la Cámara Wadith Manzur presentó su renuncia a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, en medio del proceso que se adelanta en su contra por presuntos actos de corrupción.

El dirigente conservador, que había logrado la reelección en los recientes comicios de marzo, se encuentra actualmente privado de la libertad por su presunta implicación en el caso de desfalco a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

El hecho se produce apenas dos días después de que la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia ordenara una inspección a la Comisión de Acusación. El objetivo de esta diligencia es revisar el avance de los procesos que involucran al presidente, en particular, el expediente sobre la presunta violación de los límites de financiación electoral.

De acuerdo con la carta que presentó, Manzur argumentó que su salida busca “facilitar la adecuada organización interna de la corporación”. También informó que el cupo que deja en la Comisión queda disponible para que otro integrante del Partido Conservador lo ocupe, según los criterios de representación política vigentes.

El representante formaba parte de la instancia que actualmente tramita denuncias de alto perfil, incluida la que involucra la campaña del presidente Gustavo Petro.

La decisión del congresista conservador responde formalmente al interés de no entorpecer la redistribución interna de funciones dentro de la corporación. En su mensaje de despedida, Manzur agradeció la confianza depositada durante su periodo como miembro del organismo investigador.

Así mismo, dejo constancia de que el espacio que venía ocupando en dicha Comisión queda a disposición de la Honorable Cámara de Representantes, con el fin de que sea provisto por otro integrante del Partido Conservador, de conformidad con los acuerdos y criterios de representación política correspondientes.Agradezco la confianza depositada durante el tiempo en que ejerci como miembro de esta Comisión”, señala la carta de renuncia.

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