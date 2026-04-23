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Miguel Uribe Londoño sembró dudas sobre la captura de presunto implicado en el crimen de su hijo Miguel Uribe Turbay en Argentina: “No sé que tiene que ver”

El candidato presidencial advirtió que necesita información adicional de las autoridades para comprender el papel del arrestado

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Miguel Uribe Londoño, precandidato presidencial y padre del senador asesinado, exigió que se revelen los autores intelectuales del magnicidio de su hijo- crédito Colprensa/Catalina Olaya
Miguel Uribe Londoño, precandidato presidencial y padre del senador asesinado, exigió que se revelen los autores intelectuales del magnicidio de su hijo- crédito Colprensa/Catalina Olaya

Miguel Uribe Londoño, candidato presidencial de Colombia, se refirió a la detención del colombiano Brayan Ferney Cruz Castillo, quien tenía una orden de captura en su contra y fue localizado por las autoridades de Argentina.

De acuerdo con reportes preliminares de medios argentinos, Cruz Castillo fue arrestado tras un operativo conjunto entre Interpol y la Unidad Fiscal de Corrientes. El detenido estaría vinculado al atentado sicarial contra Miguel Uribe Turbay, senador y precandidato presidencial del Centro Democrático, ocurrido el 7 de junio de 2025.

Sin embargo, para el padre del fallecido congresista de oposición al gobierno de Gustavo Petro, la captura de ese hombre en el país sudamericano no tendría ninguna relación con el crimen de su hijo.

Un comparendo de tránsito fue la clave para identificar a los responsables del atentado fallido contra Miguel Uribe Turbay - crédito X
Un comparendo de tránsito fue la clave para identificar a los responsables del atentado fallido contra Miguel Uribe Turbay - crédito X

En declaraciones al medio digital Minuto60, el aspirante presidencial del Partido Demócrata colombiano señaló que el nombre del capturado nunca había surgido en el proceso judicial, por lo que exigió a la Fiscalía General de la Nación de Colombia que le suministre toda la información sobre el papel de Cruz Castillo en el magnicidio del político colombiano.

Hasta este instante, yo no sé qué tiene que ver ese Brayan en la investigación. Nunca ha aparecido. O sea, no está vinculado a nada en los diez meses que llevamos de investigación desde el 9 de junio del año pasado”, expresó Uribe Londoño al citado medio de comunicación.

Además, cuestionó la eficacia de las autoridades frente a la cooperación internacional, por lo que pidió que se avancen con las detenciones de los autores intelectuales del crimen contra Uribe Turbay, teniendo en cuenta que las investigaciones apuntan al grupo armado Segunda Marquetalia como los responsables del asesinato del senador.

“Si estaba capturado en Argentina, ¿por qué no estamos capturando a los seis o siete de la cúpula de las Farc en Venezuela, de la Segunda Marquetalia, que ya tienen circular roja de Interpol? Ahí es donde debería estar la autoridad concentrada, no en ir a buscar este muchacho en Argentina, que yo hasta hoy no sé qué tiene que ver (...) Para mí no tiene nada que ver con la investigación, por ahora, a menos de que la Fiscalía me informara otra cosa, que no la conozco”, afirmó.

Brayan Cruz, señalado de coordinar la logística del crimen, figura en la investigación por el asesinato de Miguel Uribe Turbay. - crédito Policía Federal de Argentina y Colprensa
Brayan Cruz, señalado de coordinar la logística del crimen, figura en la investigación por el asesinato de Miguel Uribe Turbay. - crédito Policía Federal de Argentina y Colprensa

Relación de Brayan Cruz con implicados en crimen de Miguel Uribe

De acuerdo con las investigaciones judiciales en Colombia, Cruz Castillo mantenía una relación directa con Elder José Arteaga Hernández, alias Chipi o El Costeño, identificado como el principal planificador del asesinato del excandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, ejecutado el 7 de junio de 2025.

Las pesquisas atribuyen a Cruz Castillo la ejecución de tareas similares a las desplegadas en el magnicidio del senador del Centro Democrático, aunque fuentes del Ministerio Público aclararon a Infobae Colombia que aún no ha sido formalmente acusado como autor material.

Los investigadores identifican a Katherine Andrea Martínez, conocida como alias Gabriela, como pareja de Cruz Castillo y pieza fundamental en el traslado de armas para los atentados. Martínez fue condenada a 20 años de prisión por su participación en el crimen de Uribe Turbay.

De hecho, se conocieron conversaciones entre los dos mencionados, en donde se evidenciarían seguimientos, coordinación de movimientos y verificación de vehículos, meses antes del ataque sicarial registrado en el Parque El Golfito del barrio Modelia (occidente de Bogotá).

Fiscalía llamó a juicio a alias Gabriela por el homicidio contra Miguel Uribe Turbay - crédito Fiscalía/Colprensa
Fiscalía llamó a juicio a alias Gabriela por el homicidio contra Miguel Uribe Turbay - crédito Fiscalía/Colprensa

En uno de los mensajes, el hoy capturado escribe: “Gorda, me acaba de llamar ‘El Viejo’, que está en el punto, pero que no están las camionetas…”

En otra comunicación añade: “Amor, hay un papelito blanco donde anoté las placas… me le puedes tomar foto y me la envías”

Adicionalmente, también habría sostenido una conversación con Simeón Pérez Marroquín, alias “El Viejo”, fechado el 14 de junio de 2025, lo que permitió reconstruir la logística post atentado, desde la ruta de escape hasta el alojamiento en Florencia, Caquetá.

Alias El Viejo, tras ser capturado y condenado a 22 años y 6 meses de cárcel, confesó haber servido como intermediario entre la célula criminal y la Segunda Marquetalia, la cual consideraba a Uribe Turbay un “objetivo de alto valor”.

Foto de archivo del senador colombiano Miguel Uribe Turbay. EFE/ Carlos Ortega
Foto de archivo del senador colombiano Miguel Uribe Turbay. EFE/ Carlos Ortega

Según la investigación, Cruz Castillo aparece vinculado a un episodio, del 3 de junio de 2025, en el que supuestamente coordinó junto a otros la tentativa de asesinato de Elkin de Jesús Gutiérrez Henao, firmante del acuerdo de paz y miembro del partido Comunes.

El historial judicial de Brayan Ferney Cruz Castillo incluye varias detenciones previas en Colombia desde marzo de 2024, aunque siempre fue liberado por decisiones administrativas o porque la Fiscalía no solicitó su reclusión preventiva.

En enero de 2025, fue arrestado por crimen de falsedad marcaria y uso de documento falso, pero recuperó la libertad. Una vez en Argentina, Cruz Castillo siguió vinculado a delitos de robo de vehículos y presentó irregularidades migratorias que derivaron en una orden de expulsión por parte de la Dirección de Migraciones.

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