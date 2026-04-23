Gustavo Petro responde a Carrasquilla por el alza de tasas y el “sustico” económico: “Quieren una crisis fiscal”

El presidente Gustavo Petro y el exministro Alberto Carrasquilla mantienen posiciones opuestas sobre la política fiscal y la gestión económica del país. - Crédito Infobae.

El presidente Gustavo Petro, respondió a las declaraciones del exministro de Hacienda Alberto Carrasquilla sobre la necesidad de un “sustico fiscal”, en medio del debate por el rumbo económico del país y el reciente aumento de las tasas de interés.

A través de sus redes sociales, el mandatario criticó tanto la postura del exfuncionario como las decisiones adoptadas por la junta directiva del Banco de la República.

“El alza de la tasa de interés que hizo la mayoría de la junta directiva del Banco de la República sigue la línea del exministro Alberto Carrasquilla. Aquí lo confiesan, quieren una crisis fiscal”, escribió Petro.

Señalamientos sobre política económica y decisiones legislativas

En su pronunciamiento, el presidente sostuvo que el incremento en las tasas de interés tendría efectos negativos sobre la economía, al aumentar el endeudamiento y frenar la actividad productiva.

“Por eso no aprobaron las leyes de financiamiento, por eso suspendieron las emergencias económicas, por eso tumbaron media reforma tributaria, regalando las regalías a los extractores, por eso el aumento de la tasa de interés para hacer crecer el endeudamiento innecesariamente y paralizar la economía”, afirmó.

El mandatario también hizo referencia al papel de Carrasquilla en el pasado y lo vinculó con decisiones adoptadas durante el gobierno del expresidente Iván Duque.

“Alberto Carrasquilla (…) quiere devolvernos a la economía de Duque, ayudado por los cuatro de la junta del Banco que fueron sus compañeros de decisiones en el gobierno de Duque”, agregó.

Finalmente, Petro planteó que será la ciudadanía la que determine el rumbo económico del país. “El pueblo decidirá si vuelve al pasado (…) o si quiere un ‘sustico fiscal’ para derogar las reformas sociales en favor del pueblo”, concluyó.

Mensaje de Petro donde cuestiona las decisiones recientes sobre política económica. - crédito @petrogustavo/X

El contexto: la propuesta del “sustico fiscal”

Las declaraciones del presidente se producen luego de la intervención de Carrasquilla en el Congreso Asofondos 2026, realizado en Cartagena, donde planteó que Colombia debería enfrentar un “sustico fiscal” para dimensionar la magnitud de sus problemas económicos.

Durante el evento, el exministro comparó la situación del país con la de un fumador que no percibe los daños hasta que enfrenta una crisis, señalando que un choque financiero podría obligar a tomar decisiones estructurales.

Según explicó, la percepción de que el problema fiscal es reducido resulta equivocada, ya que existe una brecha significativa entre los ingresos y los gastos del Estado.

Carrasquilla indicó que el recaudo nacional difícilmente superará los 16 puntos del Producto Interno Bruto (PIB), mientras que el gasto público se ubica entre 22 y 23 puntos del PIB, lo que obliga al país a financiar su funcionamiento mediante endeudamiento.

Además, señaló que esta situación se ha visto parcialmente atenuada por la apreciación del peso, teniendo en cuenta que cerca del 30% de la deuda está denominada en dólares.

En ese sentido, planteó que eventos como fallas en subastas de deuda podrían generar el “choque de realidad” necesario para replantear la discusión fiscal en el país.

“Un sustico fiscal nos convendría”, afirmó Carrasquilla, al señalar que este escenario permitiría abordar los problemas de fondo.

Alberto Carrasquilla advierte sobre los riesgos fiscales del país y sugiere que Colombia necesita un “sustico” para corregir el rumbo. - crédito Asofondos

Proyecciones fiscales del Gobierno para 2026

De acuerdo con El Colombiano, en paralelo, el Gobierno Nacional presentó su Plan Financiero 2026, en el que proyecta una reducción del déficit fiscal al 5,1% del PIB, lo que representa una mejora frente al año anterior.

Sin embargo, en términos absolutos, el déficit alcanzaría los 102,2 billones de pesos, lo que mantiene la presión sobre las finanzas públicas.

El documento también contempla un déficit primario del 2,1% del PIB, equivalente a 41,4 billones de pesos, en un contexto marcado por la caída en el recaudo, asociada a la no aprobación de leyes de financiamiento.

Para cubrir este faltante, el Gobierno prevé desembolsos totales por 128,4 billones de pesos en 2026, lo que evidencia la dependencia de recursos provenientes del crédito interno y externo.

El déficit fiscal de Colombia alcanzaría los 102,2 billones de pesos en 2026, mientras el recaudo difícilmente superará los 16 puntos del PIB y el gasto público se sitúa entre 22 y 23 puntos del PIB. - crédito Jesús Avilés/Infobae Colombia

El peso de la deuda en el presupuesto

De acuerdo con las proyecciones, el servicio de la deuda continuará siendo un factor determinante en las finanzas públicas. Para 2027, el pago de intereses alcanzaría los 90 billones de pesos, lo que representaría el 73% del total del servicio de la deuda, estimado en 124,5 billones.

Estas cifras muestran que el costo del endeudamiento se acerca a los niveles de gasto en sectores estratégicos, lo que impacta la capacidad de inversión del Estado.

En ese escenario, la inversión pública caería al 13,8% del presupuesto total en 2027, en medio de la presión generada por el aumento en el servicio de la deuda.