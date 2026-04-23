Ella es Elvia Isabel Otero, la aspirante a Contralora que sufrió un atentado a bala en Bogotá

La candidata a la Contraloría General de Colombia, Elvia Isabel Otero, fue víctima de un atentado el 22 de abril de 2026 en Ciudad Salitre, Bogotá - crédito Contraloría

Elvia Isabel Otero figura entre las 244 candidaturas admitidas por el Congreso para la elección del nuevo Contralor General de la República. Abogada con especialización y maestría en Derecho Administrativo, Otero también cursó estudios en Políticas Anticorrupción.

Su trayectoria incluye cargos en la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría Provincial de Barranquilla, la Defensoría del Pueblo y la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata de la Auditoría General. Según información de Cambio, el 22 de abril, Otero fue víctima de un atentado en el barrio El Salitre, Bogotá, cuando hombres armados atacaron el vehículo blindado en el que se desplazaba junto a su hija y escoltas de la Unidad Nacional de Protección.

De acuerdo con el reporte citado por Cambio, los agresores huyeron tras el intercambio de disparos y hasta ahora no se reportan víctimas ni heridos, aunque uno de los escoltas estuvo a centímetros de ser alcanzado por una bala. Imágenes posteriores al ataque muestran los impactos que recibió la camioneta. El caso se encuentra bajo investigación policial activa.

Elvia Isabel Otero desempeñó funciones como subdirectora seccional y asesora en la Fiscalía entre 2014 y 2018, y en 2022 integró el equipo de la Defensoría del Pueblo. Además, en 2024 completó los requisitos para integrar la terna presidencial de aspirantes a la entidad. En la siguiente fase del proceso para la Contraloría, la Universidad de Cartagena será la encargada de realizar las pruebas de conocimiento y publicar el listado de elegibles.

La elección del Contralor General está prevista para el 12 de agosto de 2026, una vez que los nuevos congresistas asuman funciones el 20 de julio, informó Cambio.