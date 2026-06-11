Gustavo Petro pidió que no lo fotografiaran durante su discurso en la ONU: “Para tratar de volverme nazi”

El mandatario hizo este comentario durante una rueda de prensa luego de su discurso ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas el cual preside Colombia - crédito @infopresidencia/X

El presidente colombiano Gustavo Petro pidió en la ONU que no le tomaran fotos durante su discurso ante el Consejo de Seguridad el 10 de junio de 2026, al advertir que sus gestos pueden ser sacados de contexto y usados para asociarlo con simbología nazi, en una intervención que coincidió con el inicio de la presidencia de Colombia en ese órgano y con su reclamo de una regulación pública y democrática de la inteligencia artificial.

El mandatario vinculó esa preocupación con un episodio reciente en redes sociales: un mensaje suyo con la frase “Heil Hitler” alcanzó 34 millones de vistas. Petro sostuvo que esa cifra superó cualquier antecedente en su actividad digital y la contrastó con otra publicación suya que, según relató al mismo medio, llegó a 10 millones de vistas.

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“Cuando yo hago así, no me saquen fotos, porque ahora cualquier cosa que haga la usan, en mis gestos para tratar de volverme nazi”, dijo el jefe de Estado colombiano durante su intervención ante los miembros del organismo.

El presidente presentó esa frase como una advertencia sobre el uso distorsionado de imágenes en plataformas digitales.

El presidente vinculó esa preocupación con un mensaje en X con la frase “Heil Hitler” que, según dijo, alcanzó 34 millones de vistas - crédito Juan Diego Cano/Presidencia de la República

Durante el discurso, Petro también se refirió al efecto de la inteligencia artificial sobre la circulación de información. “La mentira vuelta verdad, que es lo que hace la inteligencia artificial mal regulada por intereses. Por eso tiene que regularse públicamente y democráticamente, y este es un camino que se discute, pero no es lo principal de la agenda y es la base de la paz”, dijo el mandatario.

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Así mismo, el presidente relacionó la desinformación y la manipulación digital con riesgos para la democracia y la convivencia. En esa línea, planteó que la discusión sobre el control de esa tecnología no ocupa todavía un lugar central en la agenda, aunque la presentó como un asunto de base para la paz.

Gustavo Petro pidió en la ONU que no le tomaran fotos durante su discurso ante el Consejo de Seguridad - crédito Loey Felipe/ONU/EFE

El propio Petro retomó el caso del mensaje publicado en su cuenta de X, antes Twitter, para explicar el alcance que atribuye a esas dinámicas. “Lo que pasó, puse contestándolo la frase Heil Hitler y tuvo 34 millones de vistas. Yo al principio hasta pensé que era todo el pueblo colombiano observando el debate o mirándolo, leyéndolo, pero no, no es posible, nunca me había sucedido”, relató.

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A continuación, comparó ese episodio con su mayor registro anterior en la red social. “La mayor expansión de un trino mío fue respondiéndole al presidente de los Estados Unidos, en un momento difícil entre nuestros países, 10 millones, ¿de dónde salieron los 34? Es prácticamente toda la población adulta de Colombia y el 40% de Colombia aún no está conectado, otra desigualdad social. Pues me fui dando cuenta de qué pasa con Belfast al mirar los hechos de Belfast”, añadió el mandatario.

La sesión en Nueva York se desarrolló mientras Colombia asumía la presidencia del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Ese contexto situó al país en el centro de una discusión internacional sobre paz y seguridad, en la que el mandatario introdujo además el tema del uso ético de la tecnología y la expansión de contenidos en redes sociales.

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Gustavo Petro reclamó una regulación pública y democrática de la inteligencia artificial durante su intervención en la ONU - crédito Juan Diego Cano/Presidencia de la República

El presidente Petro insistió en que la manipulación digital puede convertirse en una herramienta de violencia política. “Porque la manipulación, la falta de comunicación, poner jueces en la lista que era para narcotraficantes y ahora es para maneras políticas de pensar, contra mí, contra quien diga estas cosas, pues es una manera de crear la violencia”, advirtió el jefe de Estado durante su intervención.

El episodio causó sorpresa entre los asistentes. La escena quedó marcada por el pedido del mandatario de no ser fotografiado mientras hablaba y por su señalamiento de que las imágenes, los mensajes en redes y la inteligencia artificial forman parte de un mismo problema de distorsión pública.

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Petro pidió un tratado internacional para regular la inteligencia artificial

Petro pidió en la ONU un tratado internacional para regular la inteligencia artificial con reglas comunes de uso - crédito Juan Diego Cano/Presidencia de la República

La propuesta central del presidente colombiano fue “avanzar hacia un tratado internacional que establezca reglas comunes para el uso de la inteligencia artificial y contribuya a fortalecer el derecho internacional frente a los desafíos tecnológicos del siglo XXI”.

Esa petición estuvo ligada a una advertencia sobre la concentración de la inteligencia artificial en pocas manos privadas. Petro planteó que ese es uno de los dos asuntos que deben entrar en la agenda principal del Consejo para proteger la vida en el planeta.

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El otro asunto que mencionó fue la dependencia global de los hidrocarburos, que definió como “origen de la crisis climática y de múltiples conflictos”. A partir de ese diagnóstico, sostuvo que “la gran agenda de la humanidad debe ser la descarbonización de la economía”.