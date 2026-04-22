Petro advierte al Banco de la República: si suben las tasas de interés, el Gobierno aumentará el salario mínimo

El presidente critica a la junta directiva del Banco de la República, acusándola de estar influenciada por el uribismo. Advierte que si continúan subiendo las tasas de interés, su gobierno responderá con un nuevo aumento del salario para proteger la economía. - crédito Presidencia

Durante el Consejo de Ministros realizado este martes 21 de abril, el presidente Gustavo Petro, lanzó una advertencia directa al Banco de la República que reconfigura el debate económico nacional al mencionar que si la entidad continúa incrementando las tasas de interés, el Gobierno responderá con un nuevo aumento del salario mínimo.

En una intervención extensa y enfática, el mandatario cuestionó las decisiones recientes de la Junta Directiva del banco central y planteó que estas medidas afectan de manera directa la economía de los hogares colombianos. “Si ellos suben más la tasa de interés, más protegemos… es más, si en la junta siguen esa tontería, pues subimos otra vez el salario”, afirmó durante la sesión.

El jefe de Estado sustentó su postura en el principio constitucional del “salario vital y móvil”, insistiendo en que los incrementos salariales no son responsables del fenómeno inflacionario. Según Petro, el Gobierno debe actuar para proteger el poder adquisitivo de los ciudadanos ante decisiones que encarecen el crédito y limitan el acceso a recursos financieros.

Además, el mandatario hizo referencia a la composición de la Junta del banco central y sugirió que, en el futuro, podrían darse cambios en su correlación de fuerzas. “Apenas pierda la mayoría el uribismo en la junta directiva… se acabó”, expresó, en un comentario que también fue interpretado como una señal del trasfondo político que rodea la discusión económica.

El presidente intervino en el consejo de ministros con fuertes críticas a la política monetaria. - crédito Andrea Puentes/Presidencia

Críticas a las causas de la inflación y señalamientos al sector energético

En el mismo Consejo de Ministros, Petro abordó el reciente comportamiento de la inflación en Colombia, a partir de los datos publicados por el DANE. El presidente aseguró que el incremento registrado en marzo no responde a factores estructurales internos, sino a dinámicas externas y a prácticas especulativas en sectores específicos.

En particular, señaló a la empresa Enel, a la que acusó de incidir en el aumento de precios de la energía. “El crecimiento marginal de la inflación se debe a la especulación… subiendo un nueve por ciento la generación eléctrica”, indicó.

Asimismo, mencionó el caso de Urrá, al que vinculó con presuntas decisiones en el manejo de recursos hídricos que habrían impactado los costos energéticos. Estas declaraciones amplían el enfoque del Gobierno, que atribuye parte de la presión inflacionaria a factores sectoriales y no exclusivamente a variables macroeconómicas.

El contexto: aumentos recientes en las tasas de interés

El pronunciamiento del presidente se produce en medio de una serie de incrementos en la tasa de referencia por parte del Banco de la República, herramienta central de la política monetaria para controlar la inflación. El aumento de tasas busca reducir el consumo y la inversión, disminuyendo la presión sobre los precios, pero también genera efectos secundarios en la actividad económica.

Entre estos efectos se encuentran el encarecimiento del crédito, la desaceleración del crecimiento y mayores dificultades para el acceso a financiamiento por parte de hogares y empresas. Este escenario ha generado preocupación dentro del Gobierno, que advierte sobre sus implicaciones sociales.

El Banco de la República ha incrementado las tasas como medida para controlar la inflación. - crédito REUTERS/Jose Miguel Gomez/File Photo

El Ministerio de Hacienda alerta sobre impacto en empleo y crecimiento

Las declaraciones de Petro coinciden con los cuestionamientos expresados por el ministro de Hacienda, Germán Ávila, quien durante el Foro Económico “La Política Monetaria en un Contexto Progresista” advirtió sobre los efectos de la tasa de referencia, actualmente en 11,25%.

De acuerdo con el funcionario, el endurecimiento de la política monetaria podría reducir el crecimiento económico y aumentar el desempleo. Entre las proyecciones expuestas, se destaca:

Una disminución en la expectativa de crecimiento del PIB, de 2,9% a 2,6%

Un incremento de 0,18 puntos porcentuales en la tasa de desocupación

La pérdida aproximada de 48.000 empleos

“Cada incremento en la tasa de referencia repercute en el empleo, tanto formal como informal”, señaló Ávila, enfatizando que las decisiones del banco central tienen consecuencias directas sobre la vida de los ciudadanos.

Impacto fiscal y limitaciones para la inversión social

El Ministerio de Hacienda también advirtió sobre el costo fiscal asociado al aumento de tasas. Según sus estimaciones, el mayor costo de la deuda pública alcanzaría los 1,8 billones de pesos, lo que reduciría el margen de maniobra del Estado para financiar programas sociales.

Este monto, explicó Ávila, podría haberse destinado a iniciativas como transferencias económicas para más de 600.000 adultos mayores o al fortalecimiento del sector ambiental. En ese sentido, el Gobierno sostiene que una política monetaria restrictiva no solo afecta el crecimiento, sino también la capacidad de respuesta social del Estado.

El ministro de Hacienda advirtió efectos negativos en empleo y crecimiento económico. - crédito Catalina Olaya/Colprensa

Factores internacionales y presión sobre los precios

El Ejecutivo ha insistido en que la inflación en Colombia está influenciada por variables externas. Entre ellas, el aumento en el precio del petróleo Brent, que ha superado los USD 100 por barril, y el encarecimiento de insumos agrícolas como la urea, cuyo costo ha crecido cerca del 50% a nivel global.

A esto se suman factores internos como la emergencia invernal, que ha impactado la producción y distribución de alimentos. En conjunto, estas variables refuerzan la postura del Gobierno de que la inflación no puede ser abordada únicamente mediante el aumento de tasas de interés.