Gustavo Petro vincula a la ‘Junta del Narcotráfico’ con supuesto plan para asesinar a Iván Cepeda

En una fuerte declaración, Gustavo Petro afirma que la misma organización de narcotraficantes que ordenó asesinar a otras figuras públicas también planeó su muerte, y vincula a estos grupos con la DEA y mafias de 38 nacionalidades. - crédito Presidencia

El presidente Gustavo Petro, afirmó que la denominada “Junta del Narcotráfico” estaría vinculada a un supuesto plan para asesinar al senador y candidato presidencial Iván Cepeda. La declaración fue realizada este martes 21 de abril durante un Consejo de Ministros.

Durante su intervención, el mandatario fue enfático al señalar: “Entonces, señor ministro de Defensa, se llama Junta del Narcotráfico. Ya decidieron que había que asesinar a Cepeda. Decidieron lo mismo conmigo”.

El jefe de Estado agregó que, en su caso, el presunto responsable de financiar un atentado habría muerto en Ecuador: “Solo que el asesino que pagaba por ello lo mataron en Ecuador, no nosotros, los mismos militares del Ecuador”.

Señalamientos sobre redes internacionales y operaciones criminales

En su exposición, Petro indicó que esta estructura tendría conexiones internacionales y operaría con múltiples nacionalidades. “Es de un grupo que tiene tratos con la DEA de los Estados Unidos, como todos ellos, todos los narcos que yo llamo esmeralderos de la Junta del Narcotráfico colombianos que están ligados a albaneses, a italianos, a franceses”, afirmó.

El mandatario también señaló que en ciudades como Bogotá y Medellín se han registrado capturas de personas vinculadas a estas redes: “Treinta y ocho nacionalidades se han capturado en Bogotá y Medellín, que no son los capos, son los que envían a hacer los negocios aquí, pero también en Ecuador”.

Asimismo, cuestionó los sistemas de inteligencia: “Este informe no es de inteligencia, pero lo hacen las autoridades locales porque les toca, dado que a veces las inteligencias son ciegas o las enceguecen”.

Petro expuso reportes de seguridad que involucran al candidato presidencial Iván Cepeda. - crédito Presidencia/Luisa González/REUTERS

Advertencias sobre el Valle de Tenza

El presidente también se refirió al Valle de Tenza, señalando que la región enfrenta una situación de control por parte de estructuras ilegales. “Dicen quiénes, grupos con muchas armas, muchísimas armas, están entrando al valle del Tenza”, expresó.

En ese contexto, agregó: “Dije, para ser claro, que el valle del Tenza tiene un controlante mafioso. Allá no hay policía, allá no hay ejército”.

El mandatario aseguró que ha dado instrucciones para intervenir la zona: “Desde hace meses he dado la instrucción de entrar. No debería decirlo públicamente, pero bien”.

Además, entregó cifras sobre incautaciones: “Cinco coma seis toneladas se han incautado en el valle del Tenza”, y reiteró su señalamiento: “Eso es de la junta del narcotráfico”.

Durante un Consejo de Seguridad, el presidente Gustavo Petro revela información sobre un posible atentado contra el senador Iván Cepeda y expone la grave situación de orden público en el Valle de Tenza, dominado por grupos de narcotraficantes y esmeralderos. - Presidencia

Contexto del supuesto atentado contra Iván Cepeda

Petro indicó que la información sobre el posible atentado fue discutida en un consejo de seguridad. “Eso no fue en el Consejo de Ministros, eso fue en el Consejo de Seguridad (…) y fue alrededor del atentado contra Iván Cepeda”, explicó.

También hizo referencia a cuestionamientos públicos sobre sus afirmaciones: “Salió la prensa a decir que qué mentiroso, que la CIA no sabía. Nosotros no tenemos por qué estar esperando si la CIA sabe o no sabe. Tenemos que hacer nuestra investigación”.

El presidente sostuvo que las fuentes presentadas en ese espacio señalaban un posible ataque: “Fuentes que conté ahí en el Consejo de Seguridad muestran un posible atentado contra Iván Cepeda”.

Respuesta institucional y versiones desde Defensa

Por otro lado y según El Tiempo, el vicealmirante Norman Iván Cabrera, jefe del Departamento Conjunto de Inteligencia y Contrainteligencia de las Fuerzas Militares, aseguró en una sesión resiente del Congreso que, tras una junta de inteligencia, ninguna entidad reportó información sobre amenazas contra candidatos.

No obstante, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, presentó una posición diferente al señalar que sí existen alertas.

Según el funcionario, hay información proveniente de un organismo de inteligencia estatal ajeno al Ministerio que advierte sobre riesgos para Cepeda, la cual fue compartida con Estados Unidos para su análisis.

Identificación de la ‘Junta del Narcotráfico’ y capturas

El ministro Sánchez indicó que desde el sector Defensa se han identificado integrantes de esta red. “Desde nuestra perspectiva Ministerio de Defensa, tenemos identificados a 10 integrantes de la nueva ‘Junta del Narcotráfico”, afirmó según el medio ya mencionado.

Agregó que tres de ellos ya han sido capturados: Sebastián Marset, alias “Mou” (Mounir Namouss), ciudadano belga capturado en Barranquilla y extraditado, y alias “Burger King” (Carlos Humberto Arango Castaño), detenido en Dubái.

Sobre el Valle de Tenza, el ministro precisó: “Allá no hay ningún cultivo de coca, pero sí llevan la pasta base de coca allá a hacer el procesamiento”.

También indicó que la zona tendría capacidad de producción y podrían generar hasta una tonelada de cocaína al mes, según estimaciones oficiales.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, aseguró que existen alertas sobre posibles amenazas y confirmó avances en la identificación de integrantes de la llamada ‘Junta del Narcotráfico’. - crédito Andrea Puentes/Presidencia

Operativos y medidas de seguridad

El balance entregado por el Ministerio de Defensa incluye la destrucción de 19 laboratorios para el procesamiento de droga, seis de ellos entre 2025 y 2026.

En cuanto a las medidas de prevención, las autoridades señalaron que todas las capacidades de la Fuerza Pública están activadas para evitar cualquier atentado contra candidatos.

Además, se mantiene una recompensa de hasta 1.000 millones de pesos por información que permita prevenir ataques, en el marco de las acciones para garantizar la seguridad en el proceso político.