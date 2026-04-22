Gustavo Petro encaró a Federico Gutiérrez por cancelar el lanzamiento del libro ‘El M-19, de la guerra a la política’ en Medellín: “Censura”

Petro y Federico Gutiérrez se enfrentaron vía redes sociales por evento del M-19 - crédito Colprensa

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, ordenó el martes 21 de abril de 2026 la suspensión del lanzamiento del libro El M-19, de la guerra a la política, en la Biblioteca Pública Piloto, debido a que consideró que el evento constituía una “apología al terrorismo” y tenía “carácter evidentemente político” en plena Ley de Garantías por la campaña presidencial.

“El M-19 no fue un ‘relato romántico’: fue un grupo armado terrorista que dejó víctimas, dolor y muerte en Colombia”, afirmó Gutiérrez en su cuenta de X, haciendo referencia al Holocausto del Palacio de Justicia como uno de los hechos más recordados atribuidos a esa organización guerrillera.

La cancelación, anunciada a pocas horas del acto programado para las 5:00 p. m., provocó reacciones en redes sociales donde la medida fue catalogada como censura.

Con este mensaje en sus redes sociales, el alcalde de Medellín, Fico Gutiérrez, ordenó cancelar evento académico en la ciudad; según él, por apología al terrorismo - crédito @FicoGutierrez/X

El libro, autoría de Jaime Rafael Nieto López, iba a ser presentado con la participación del politólogo Freddy Chaverra y el profesor universitario José Miguel Sánchez. La actividad estaba prevista en el hall central del recinto público, con entrada libre para los asistentes.

El mandatario local fundamentó la decisión también en el respeto por la memoria de las víctimas del conflicto armado colombiano, subrayando la prohibición de estas actividades en entidades públicas mientras rige la actual Ley de Garantías.

“Inaceptable que alguien de la Biblioteca hubiera permitido esta agenda. Aquí defendemos la legalidad. La @AlcaldiadeMed, ni mucho menos yo, nos vamos a prestar para esto”, señaló Gutiérrez.

La respuesta de Petro a la cancelación del evento

El presidente de la República, Gustavo Petro, rechazó la medida impuesta por el alcalde Federico Gutiérrez, señalando que la Alcaldía de Medellín está cometiendo actos de censura y lo comparó con prácticas medievales.

El jefe de Estado consideró que las acciones del alcalde de Medellín son una censura - crédito @petrogustavo/X

“Señor Fico, el M19 después de hacer la paz, es un movimiento legal con personería jurídica. Lo que hace usted es una censura a un libro. El que censura libros termina quemándolos en hoguera y después termina quemando seres humanos en hogueras. No censure, deje que los espíritus y el pensamiento sean libres (sic)”, escribió en su cuenta de X.

A su vez, aprovechó la coyuntura para resaltar los logros de su administración a nivel cultural, citando la apertura de bibliotecas y centros educativos.

“He logrado crear más de 300 bibliotecas rurales y he logrado el mayor presupuesto al ministerio de cultura de la historia. Jamás censuraría un libro en tantos centenares de bibliotecas que hemos abierto. Quiero Colombianas y colombianos libres y libre pensadores(sic)”, expuso Petro.

Presidente Petro ordenó frenar actuaciones violentas de gestores de convivencia en Medellín

Presidente Petro ordenó frenar actuaciones violentas de gestores de convivencia en Medellín - crédito Europa Press

El presidente Gustavo Petro instruyó a la Policía Nacional para impedir abusos de poder cometidos por Gestores de Convivencia de la Alcaldía de Medellín, luego de la difusión de un video en redes sociales donde se observa a estos funcionarios golpeando a civiles en una plaza pública, mientras miembros de la fuerza policial presencian la escena.

El mandatario, a través de su cuenta en X, sostuvo que “la ciudadanía de la ciudad de Medellín no merece esta arremetida de bandas fascistas a sueldo público”. La preocupación central radica en la denuncia de violaciones de derechos humanos, así como en el debate sobre los límites legales de estas figuras civiles en el mantenimiento del orden público.

Cabe recordar que desde octubre de 2025, la Defensoría del Pueblo advirtió sobre la ilegalidad de que los Gestores de Convivencia usen la fuerza para disolver manifestaciones o asuman funciones exclusivas de cuerpos armados como la Policía y la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (Undemo).

A raíz de las denuncias presentadas en 2025, la Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria contra el concejal Andrés Rodríguez Puerta, del partido Centro Democrático, tras ser registrado en video portando un bate e increpando a manifestantes. La investigación se centró en determinar si hubo incitación a la violencia y si existieron orientaciones oficiales que promovieran la participación de los Gestores en acciones de represión a la protesta.