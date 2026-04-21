Colombia

Vecino del hombre que mató a dos integrantes de la producción ‘Sin senos sí hay paraíso’, en Bogotá, habló de conductas inusuales: “Brujería”

Un testigo señaló que el individuo responsable del suceso había mostrado episodios de amenazas y comportamientos irracionales en los días previos al incidente, lo que motivó denuncias por intimidación en la zona

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Un vecino del agresor afirmó que el hombre mostró comportamientos extraños y episodios de amenazas antes del incidente - crédito Captura video Colombia Oscura
Un vecino del agresor afirmó que el hombre mostró comportamientos extraños y episodios de amenazas antes del incidente - crédito Captura video Colombia Oscura

La tragedia que vivió la comunidad en barrio Los Laches en el centro de Bogotá dejó una huella difícil de borrar. Durante la tarde del sábado 18 de abril, la violencia irrumpió en plena grabación de la serie Sin senos sí hay paraíso 4, cobrando la vida de dos integrantes del equipo y dejando a una persona gravemente herida.

Las autoridades identificaron al agresor como Josué Cubillos García, quien también perdió la vida durante el enfrentamiento.

Según los informes oficiales, en la tarde del sábado 18 de abril, el hombre de 24 años irrumpió en el set y apuñaló mortalmente a un integrante del equipo en el cuello. La intervención de otros trabajadores desató una pelea que terminó con otro fallecido y una persona más gravemente herida.

Entre las víctimas figuran Henry Alberto Benavides Cárdenas, conductor, y Nicolás Francisco Perdomo Corrales, asistente de producción. Raúl Vanegas permanece hospitalizado en estado crítico.

Josué Cubillos García fue el joven que atacó con un arma blanca al equipo de rodaje de 'Sin senos sí hay paraíso' - crédito @Colombiaoscura/X
Josué Cubillos García fue el joven que atacó con un arma blanca al equipo de rodaje de 'Sin senos sí hay paraíso' - crédito @Colombiaoscura/X

El perfil del agresor y señales previas

Con el paso de las horas, vecinos del sector comenzaron a aportar detalles sobre el comportamiento de Cubillos García antes del crimen. El diario El Tiempo accedió a un informe policial que revela un historial por parte del agresor.

El 2 de abril de 2025, un vecino del barrio Muzú denunció haber sido amenazado de muerte por el agresor, quien ya era conocido por “problemas psiquiátricos y temas de consumo de drogas”.

“Josué se me acerca y me intenta agredir. En su rostro se veía que no estaba en sus 5 sentidos y era conocido en el sector que él tenía problemas psiquiátricos y temas de consumo de drogas. Me decía que yo le estaba haciendo brujería”, relató el denunciante al diario mencionado.

Tras el incidente, la familia de Cubillos aseguró que tomaría medidas y luego informaron que el hombre fue internado en un instituto para rehabilitación.

Imágenes de cámara de seguridad muestran a Josue Cubillos García, identificado como el atacante de la producción ‘Sin senos sí hay paraíso 4’, en el suelo y siendo asistido por agentes de policía - crédito Marovaan/X

Un familiar del agresor confirmó al medio mencionado que Cubillos ya había tenido otros episodios de agresión, incluso hacia allegados. Consultado sobre los móviles del ataque, explicó: “Presumo que fue un impulso basado en su condición. Él inició con todo esto hace 3 años aproximadamente y consumía mucha marihuana, producto de ello le generó un cuadro psicótico y nervioso, lo cual en ocasiones le generaba trastornos agresivos e impulsivos, por lo que debía medicarse a diario, pero nunca tuvo disciplina”.

Diagnósticos y medidas administrativas previas

En el barrio Muzú, Cubillos era recordado como exalumno de un colegio distrital y estudiante de formación técnica, aunque su historial se fue marcando por el consumo problemático de sustancias.

En 2024 recibió atención de consulta externa y fue diagnosticado como consumidor dependiente, además de presentar cuadros de ansiedad y bipolaridad, con antecedentes de hospitalización.

Una acta revelada por El Tiempo señala que el 15 de enero de 2026, Cubillos fue citado a una Inspección de Policía por comportamientos irregulares en la vía pública, como orinar en espacios abiertos.

Tres personas murieron y una resultó gravemente herida en el barrio Los Laches, según informes de la Policía de Bogotá - crédito Policía/Redes sociales
Tres personas murieron y una resultó gravemente herida en el barrio Los Laches, según informes de la Policía de Bogotá - crédito Policía/Redes sociales

El inspector Edwin Gilberto Mendoza cerró el caso exhortando al ciudadano a adecuar su conducta, pero sin imponerle sanción: “No imponer al señor JOSUE CUBILLOS GARCIA identificado con la C.C. No 1003765xxxx las medidas correctivas de multa general Tipo 4; conforme a la parte motiva del presente proveído. Exhortar al ciudadano a que de conformidad con lo previsto en la ley 1801 de 2016 Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, evite incurrir en comportamientos que afecten la seguridad y convivencia, adecuando sus comportamientos sin afectar el orden público”.

Días antes del ataque, Cubillos protagonizó otro altercado en el Instituto Roosevelt, donde proporcionó varias cédulas y se mostró agresivo. Tras este incidente, recibió un nuevo comparendo pero fue liberado poco después.

La Policía confirmó que José Cubillos tenía un diagnóstico de trastorno psicótico, relacionado con consumo de sustancias y episodios de desorganización del pensamiento.

Según el comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, general Giovanni Cristancho, el agresor presentaba antecedentes por amenazas y ya había estado hospitalizado previamente, además de ser considerado violento.

La investigación principal sostiene que Cubillos confundió a la víctima con personal de seguridad de un instituto cercano, donde el día anterior se había visto implicado en un altercado. “Creemos que como vio en la puerta a su primera víctima, pensó que hacían parte de la seguridad”, explicó Cristancho en declaraciones a Blu Radio, señalando ese antecedente como la única hipótesis lógica por ahora.

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