Day Vásquez quedó en libertad, pero tiene otros dos procesos pendientes con la justicia por el caso Nicolás Petro: de qué se tratan

Day Vásquez es la testigo clave en el caso de Nicolás Petro - crédito @dayvasquezcdd - @nicolaspetrob/Instagram

Day Vásquez, expareja de Nicolás Petro ―exdiputado e hijo del presidente de la República, Gustavo Petro―, obtuvo la libertad plena el 15 de abril de 2026, tras la decisión de un juez que consideró que ya no representa un peligro para la sociedad.

Cabe recordar que la testigo clave del proceso contra el exfuncionario se enfrentaba a restricciones de movimiento y debía presentarse periódicamente ante las autoridades en el marco del proceso por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos.

Sin embargo, la larga duración de las medidas cautelares —impuestas hace dos años y medio— y la evaluación actualizada de su nivel de riesgo llevaron a la revocatoria de todas las restricciones, según explicó Alait Freja, abogado defensor, en diálogo con El Tiempo.

La expareja del hijo del presidente Gustavo Petro obtuvo libertad pleano el 15 de abril de 2026- crédito @dayvasquezcdd/Instagram

El fallo judicial que levantó las restricciones se fundamentó en dos elementos: la superación del plazo legal para tales medidas y la inexistencia de indicios de peligro actual. Freja detalló que las limitaciones consistían en la prohibición de salir del país, la obligación de reportarse ante las autoridades y la inhabilidad de intervenir en actividades políticas.

“Se revocó la restricción por dos fundamentos, el primero es que se la pusieron hace dos años y medio, y ya se excedió el límite; y el otro es que ya Day no representa un peligro”, precisó el abogado.

La investigación penal involucra a Vásquez y a Nicolás Petro por el presunto manejo irregular de $1.054.000.000, dinero que, según la Fiscalía General de la Nación, fue utilizado para compras personales de la pareja y tenía como destino inicial la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022, informó el medio citado. El ente acusador capturó a ambos en julio de 2023 para responder por enriquecimiento ilícito y lavado de activos, informó el diario.

Vásquez fue beneficiaria de un principio de oportunidad y debe testificar contra Nicolás Petro

Vásquez fue beneficiaria de un principio de oportunidad gracias a su acuerdo con la Fiscalía - crédito @dayvasquezcdd - @nicolaspetrob/Instagram

Durante el proceso, Day Vásquez negoció un principio de oportunidad con la Fiscalía General de la Nación para evitar una sanción mayor a la establecida por la ley colombiana. En virtud de este acuerdo, aceptó colaborar con la justicia y declarar contra terceros a cambio de una reducción en los cargos en su contra, convirtiéndose en testigo clave del caso.

El principio de oportunidad otorgado a Vásquez tiene una vigencia de dos años; no obstante, la procesada aún no ha declarado contra Nicolás Petro, ya que las audiencias preparatorias del juicio no han concluido y no ha iniciado el proceso principal contra el exdiputado del Atlántico.

Sobre este compromiso pendiente, Freja afirmó al citado medio que Vásquez está en disposición de cumplirlo y que el retraso no obedece a una decisión suya, sino a cuestiones procesales ajenas a su voluntad: “Day está por cumplir con la totalidad de compromisos adquiridos. No se ha cumplido por una situación ajena a su voluntad”.

Un segundo proceso penal pendiente: vulneración de datos personales a Laura Ojeda

Day Vásquez y Nicolás Petro se enriquecieron ilicitamente en el 2022 - crédito Colprensa

De forma paralela al caso de enriquecimiento ilícito, Vásquez se enfrenta otra investigación por la presunta violación de datos personales de Laura Ojeda, actual pareja del hijo mayor del jefe de Estado, y de Génesis Olave. A la expareja del exdiputado del Atlántico, se la acusa de estar detrás de accesos indebidos al teléfono móvil de Ojeda. El expediente relacionado se tramita en el Juzgado 23 Penal Municipal con Función de Conocimiento de Barranquilla y está próximo a entrar a la fase de preparatoria de juicio.

La Fiscalía General de la Nación solicitó en 2023 que los dos procesos —el de enriquecimiento ilícito y el de datos personales— se unificaran en un solo expediente. Hasta el momento, Vásquez mantiene su defensa activa en ambos frentes y debe responder próximamente ante la justicia barranquillera.