Este es el proyecto que pódría transformar la donación de órganos en Colombia: avanzó a plenaria en el Congreso

El proyecto 55 vidas busca transformar el sistema de donación y trasplante de órganos en Colombia, beneficiando a miles en lista de espera - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae

Con la aprobación unánime de la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, el proyecto que busca transformar de manera estructural el sistema de donación y trasplante de órganos en Colombia quedó a un solo debate de convertirse en ley de la República, estableciendo el escenario para un cambio profundo de alcance nacional ante la realidad de miles de pacientes en lista de espera.

El proyecto, identificado como “55 vidas”, toma su nombre del número potencial de órganos y tejidos que cada persona podría donar tras su fallecimiento.

De acuerdo con declaraciones del representante Alejandro García recogidas en la sesión, “ese es el número de tejidos y órganos que una sola persona puede donar cuando decide ser donante en este país y puede cambiar así hasta muchas vidas que están en lista de espera”.

El aval de la Comisión Primera de la Cámara de Representantes se produjo tras la aprobación integrada de todos los artículos propuestos, incluidos catorce ajustes técnicos incorporados por sugerencia del representante Hernán Darío Cadavid, que también fue designado como ponente único para la defensa del texto en su último debate. Según explicó Cadavid, “este es un proyecto que sirve verdaderamente a las personas y que salva vidas”.

Colombia enfrenta una lista de espera en aumento y costos elevados para el sistema de salud

Imagen de referencia. Cada persona en Colombia podría donar hasta 55 órganos y tejidos tras fallecer, según cifras presentadas en la Cámara de Representantes - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae

Actualmente, 4.226 personas esperan un trasplante de órgano en Colombia, indicó el Ministerio de Salud y Protección Social, cifra que supera los 4.200 pacientes mencionados al inicio del trámite y refleja un crecimiento sostenido en los últimos años.

Cada año, el número de pacientes que requieren diálisis, una alternativa de alto costo y exigencia para quienes esperan un trasplante renal, continúa en aumento.

Según expuso el representante Alejandro García en el Congreso, este procedimiento implica para el sistema de salud colombiano un gasto mensual por paciente estimado entre 6 y 8 millones de pesos, lo que en términos anuales equivale al costo de un trasplante de riñón.

El legislador subrayó que la reforma propuesta busca favorecer no solo la eficiencia económica, sino también proporcionar “posibilidad, esperanza de vida, calidad de vida a la persona que está esperando un órgano”.

Así mismo. la aprobación del proyecto en la Comisión Primera se produjo tras una discusión técnica que culminó con la aceptación del total de los artículos sin objeciones formales, así como del título y la habilitación de la pregunta jurídica necesaria para avanzar en el proceso.

El respaldo a la reforma incluyó el reconocimiento expreso de aportes provenientes de clínicas en Cali, Medellín y Bogotá, además de agrupaciones de pacientes. “Detrás de cada persona que requiere un órgano hay una familia, una madre, un hijo. Estamos cambiando la posibilidad de vivir”, afirmó García en su intervención recogida por la cadena legislativa.

La plenaria de la Cámara, siguiente y decisivo paso en el trámite legislativo

El proyecto de donación de órganos debe ser debatido en la plenaria de la Cámara antes del 20 de junio para convertirse en ley de la República - crédito Colprensa

En cuanto a la agenda legislativa. esta establece que el proyecto deberá ser incluido antes del 20 de junio para su cuarto y último debate en la plenaria de la Cámara de Representantes.

En caso de ser aprobado, pasará a sanción presidencial y se convertirá en ley de la República. Los representantes pidieron a la mesa directiva acelerar el proceso, insistiendo en que cada día de retraso implica tiempo vital para miles de personas en espera.

La iniciativa plantea modificar las leyes 9 de 1979 y 1805 de 2016 para mejorar el acceso, la eficiencia y el éxito en los trasplantes de órganos en Colombia - crédito Europa Press

La reforma propone modificar la Ley 9 de 1979 y la Ley 1805 de 2016, reestructurando el esquema nacional de donación y trasplante para mejorar el acceso y el éxito en los procedimientos.

Del mismo modo, el enfoque del proyecto implica cambios legales y técnicos que, de materializarse, responderían tanto a la presión social como a la necesidad económica y sanitaria en el país.

Así mismo, la inminente decisión en plenaria coincidirá con la urgencia manifestada por médicos, asociaciones y representantes de pacientes, que ven en esta iniciativa una oportunidad para reducir la lista de espera y elevar los índices de supervivencia vinculados al trasplante de órganos.