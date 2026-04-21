Colombia

Tribunal admitió demanda contra el recorte de sueldos en el Congreso y Gustavo Petro volvió a hablar de asamblea constituyente: “Tratan de quitar la competencia del Presidente”

El presidente colombiano expresó su desacuerdo con la decisión del Consejo de Estado y reiteró su postura sobre la reducción salarial de los legisladores

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El presidente Gustavo Petro aseguró que el sector de la defensa requiere de recursos que su Gobierno ha intentado conseguir - crédito Ovidio González/Presidencia/Flickr
El presidente criticó el avance del proceso judicial que busca revertir la eliminación de la prima especial para congresistas y vinculó el debate a la urgencia de reformas estructurales - crédito Ovidio González/Presidencia/Flickr

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, expresó su desacuerdo tras la decisión del Consejo de Estado de admitir una demanda que busca anular el decreto con el que su gobierno recorta el sueldo de los congresistas desde julio de 2026.

En su cuenta oficial de X, el mandatario escribió: “Increíble tratar de quitar la competencia del presidente de derogar decretos de anteriores presidentes”.

El caso se originó luego de que el Gobierno expidiera el Decreto 0030 de 2026, que derogó una norma previa y eliminó la prima especial de servicios que perciben los congresistas, la cual equivale a cerca de $16 millones y debería dejar de pagarse a partir del 20 de julio.

El caso se originó luego de que el gobierno expidiera el Decreto 0030 de 2026, que derogó una norma previa y eliminó la prima especial de servicios que perciben los congresistas - crédito Luisa González/REUTERS
El caso se originó luego de que el gobierno expidiera el Decreto 0030 de 2026, que derogó una norma previa y eliminó la prima especial de servicios que perciben los congresistas - crédito Luisa González/REUTERS

La demanda, presentada por el abogado Sady Orjuela, plantea que la medida carece de soporte técnico y constituye un retroceso en materia de derechos laborales, además de haber sido adoptada en un contexto electoral.

Según informó El Espectador, el proceso judicial presenta particularidades, debido a que todos los magistrados de la sección segunda del Consejo de Estado se declararon impedidos para fallar, debido a que su propio salario está vinculado al de los congresistas.

Por esa razón, el caso quedó en manos de conjueces, quienes deberán decidir si suspenden el decreto presidencial antes de la fecha prevista para que entre en vigencia.

La reacción de Petro incluyó un llamado a la transformación de las instituciones, solicitando una asamblea nacional constituyente.

El presidente afirmó: “Es por esta intención de no querer auto reformar instituciones en las que se necesita una asamblea nacional constituyente”. Con esa frase, relacionó la controversia judicial con la necesidad de cambios estructurales en el sistema político y legislativo colombiano.

Desde el Ejecutivo, la respuesta no se limitó a las declaraciones públicas. Según El Espectador, el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) interpuso un recurso para archivar la demanda, argumentando errores de forma, mientras que el Ministerio de Hacienda defendió el decreto como una medida necesaria para la sostenibilidad fiscal.

El pronunciamiento de Petro cerró reiterando su posición sobre los salarios oficiales: “El sueldo de los congresistas debe bajar”. Con esto, el jefe de Estado insistió en la importancia de reducir los ingresos de los legisladores como parte de un ajuste institucional más amplio.

Gustavo Petro - crédito @petrogustavo/X
Gustavo Petro incluyó un llamado a la transformación de las instituciones, solicitando una asamblea nacional constituyente - crédito @petrogustavo/X

Actualmente, la decisión sobre la vigencia del decreto recae en el conjuez Héctor Santaella, quien determinará si el proceso avanza y si corresponde suspender la aplicación de la norma antes del 20 de julio, fecha prevista para el ajuste salarial.

Detalles de la asamblea constituyente

El impulso hacia una Asamblea Nacional Constituyente en Colombia, promovido por sectores afines al Gobierno, ha conseguido cerca de un millón de firmas, acercándose a la meta legal de más de dos millones. Según declaraciones de Javier García Felizzola, miembro del comité organizador, recogidas por la revista Semana, la campaña ya cuenta con la mitad de los apoyos ciudadanos requeridos.

La iniciativa ha recibido el respaldo del presidente Gustavo Petro y de varios integrantes de su gabinete. En una reunión ministerial celebrada en Cartagena, figuras como Nhora Mondragón Ortiz, José Raúl Moreno, Edwin Palma, Daniel Rojas, Helga María Rivas, Yannai Kadamani, Diana Morales y Germán Ávila firmaron la solicitud, mostrando el apoyo institucional al proyecto.

Convocatoria de Asamblea Nacional Constituyente
Según declaraciones de Javier García Felizzola, miembro del comité organizador, recogidas por la revista Semana, la campaña ya cuenta con la mitad de los apoyos ciudadanos requeridos - crédito Colprensa

Además, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, visibilizó su apoyo en redes sociales, y el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, sostuvo un encuentro con el comité para reiterar el respaldo del Ejecutivo. De acuerdo con García Felizzola en una publicación en Facebook, se está organizando una movilización para el 1 de mayo de 2026, Día Internacional del Trabajo, con el fin de fortalecer la convocatoria.

Simultáneamente, brigadas de recolección de firmas avanzan en departamentos como Antioquia, con participación de la senadora Isabel Cristina Zuleta.

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