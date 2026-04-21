Por devoción a la Virgen de Guadalupe, fue capturado en Antioquia alias Toco, coordinador logístico internacional de cocaína

El arresto de Jorge Iván Gómez Restrepo fue resultado de un extenso trabajo investigativo, permitiendo a las autoridades neutralizar a una estructura criminal que operaba rutas marítimas hacia Centroamérica y Estados Unidos - crédito Policia Nacional

La captura de Jorge Iván Gómez Restrepo, alias Toco, representa un golpe clave contra el crimen organizado con proyección internacional en Colombia.

Reconocido por las autoridades como uno de los coordinadores del tráfico de cocaína, fue arrestado el 6 de abril en una finca de la vereda San Juan, municipio de San Roque (Antioquia), y trasladado a la cárcel de Itagüí, un centro penitenciario de relevancia en casos anteriores de alto perfil.

Jorge Iván Gómez Restrepo, conocido como alias Toco, fue aprehendido por agentes de la Dirección de Investigación Criminal (Dijín).

La operación se concretó tras una persecución de ocho años a nivel nacional e internacional.

La devoción religiosa que condujo a la captura

Un aspecto determinante en la investigación fue la profunda devoción de ‘Toco’ a la Virgen de Guadalupe.

Según las autoridades explicaron al medio citado, el seguimiento a un cuadro tallado en madera con gemas incrustadas, encargado especialmente para su finca, permitió a los agentes rastrear su ubicación exacta.

El seguimiento a un objeto de valor personal facilitó la identificación del paradero del coordinador logístico, lo que derivó en su detención en una finca de lujo en Antioquia - crédito Jesús Tovar Sosa/Infobae

Los investigadores, al identificar el encargo, monitorearon el traslado del cuadro mediante un dron, lo que facilitó la localización del predio de lujo, valorado en más de $2.500 millones. El operativo sorprendió a Gómez Restrepo en compañía de algunos familiares, quienes no opusieron resistencia durante el procedimiento, según datos recogidos por ambos medios.

Durante el allanamiento, la Policía incautó dos escopetas Remington, ocho teléfonos celulares, un computador y una cédula falsa. El hallazgo del cuadro religioso corroboró la efectividad del seguimiento a los objetos personales y rutinas diarias, pieza clave en la estrategia que permitió ubicarlo.

Según El Colombiano, la importancia de su detención radica tanto en su rol como articulador logístico del tráfico de cocaína como en el uso de estrategias policiales poco convencionales para dar con su paradero.

A lo largo de su trayectoria delictiva, Toco ascendió en el Grupo de Delincuencia Organizada (GDO) Robledo. Inició como jefe de sicarios bajo el mando de Carlos Pesebre y ejerció control en varias comunas de Medellín.

Posteriormente, se convirtió en coordinador logístico internacional, reforzando su posición dentro de la estructura criminal dedicada a la exportación de cocaína, de acuerdo con información difundida por Semana.

El Ministro de Defensa confirmó la captura de alias ‘Toco’, cabecilla del grupo Robledo, responsable de narcotráfico y violencia en Medellín. - crédito @PedroSanchezCol/X

Las autoridades le atribuían el diseño de una “plataforma criminal bimodal para la exportación de cocaína”, que lo ubicó entre los objetivos prioritarios de la Policía Nacional y la Fiscalía General.

‘Toco’ figuraba en el cartel de los más buscados y, logró evadir la justicia durante varios años, desplazándose por distintas ciudades colombianas e incluso a República Dominicana.

Así operaba la red criminal de alias Toco

La organización dirigida por Gómez Restrepo articulaba rutas que conectaban Cartagena, Santa Marta y Barranquilla, empleando corredores marítimos en Colombia y Venezuela. Según la Policía Nacional, desde estos puntos centralizaban, transportaban y embarcaban los cargamentos de cocaína destinados principalmente a Centroamérica y Estados Unidos.

La investigación del mencionado medio detalla que el funcionamiento de la banda dependía de una red de colaboradores hábiles para movilizarse dentro y fuera del país, lo que extendió el tiempo que Toco logró permanecer prófugo. El uso de tecnología, recursos y armamento dificultó la labor de los cuerpos policiales dedicados a su captura.

Procesos judiciales y reacción oficial

Tras la captura, la Fiscalía General imputó a Gómez Restrepo los delitos de concierto para delinquir, desplazamiento forzado, porte ilegal de armas de fuego y falsedad en documento público.

El detenido negó las acusaciones, pero un juez de control de garantías ordenó su reclusión en la cárcel de Itagüí.

El alcalde de Medellín Federico Gutiérrez subrayó la importancia de la operación, recordando que alias Toco fue incluido en el cartel de los más buscados del Valle de Aburrá en 2018. “Fuimos contundentes: de ocho cabecillas priorizados, siete cayeron. Él se escondió durante siete años, se movió, intentó burlar a la justicia... pero aquí no soltamos a los criminales”, afirmó Gutiérrez.

El alcalde de Medellín destaca impacto de la captura en lucha contra bandas - crédito Alcaldía de Medellín

Para la Policía Nacional, el arresto representó “uno de los golpes más significativos contra el crimen organizado urbano con proyección transnacional en Medellín durante la presente vigencia”.

La Fiscalía, por su parte, valoró la operación como precedente en el seguimiento y detención de cabecillas prófugos por largos periodos.

Al concluir el operativo, el cuadro de la Virgen de Guadalupe permaneció en la sala de la finca.