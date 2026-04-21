Petro habló de corrupción en la Rama Judicial ante libertad de Carlos Mattos: propuso una “asamblea nacional constituyente”

El presidente Gustavo Petro aseguró que una constituyente ayudaría a combatir la corrupción - crédito Ovidio González/Presidencia/Flickr

La jueza sexta de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Barranquilla, Carmen Luisa Terán Suárez, otorgó la libertad condicional a Carlos Mattos, expresidente de Hyundai Colombia, condenado a 5 años, 10 meses y 27 días de prisión por el delito de cohecho por dar u ofrecer.

“Por medio de la presente se le informa que a través de auto interlocutorio N° 152 de la fecha, este juzgado concedió libertad condicional al señor Carlos José Mattos Barrero (...). Por lo tanto, sírvase de dejarlo en libertad, siempre y cuando no sea requerido por otra autoridad", se lee en el documento del Consejo Superior de la Judicatura, firmado por la jueza Terán Suárez.

El presidente Gustavo Petro se pronunció sobre la decisión de la togada, insinuando presuntos actos de corrupción en la Rama Judicial. Aseguró que ante esta problemática convendría impulsar una asamblea nacional constituyente –que permite reformar la Constitución Política– para combatir la corrupción en el país.

“La corrupción en el poder judicial es similar al resto de poderes públicos. Contra la corrupción la sociedad debe apretarse a una asamblea nacional constituyente, elegida por la misma sociedad, con el fin exclusivo de eliminar el sistema de corrupción que hay en Colombia que se genera de su mismo sistema político que es clientelar y de intercambio de favores”, aseveró.

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