Colombia

Deuda hospitalaria en Colombia se disparó: llegó a $25,7 billones y la mora subió al 58%, según el gremio de hospitales y clínicas

La cifra representa un aumento de $1,7 billones en seis meses y refleja un deterioro en la capacidad de pago de las EPS, con más de la mitad de la cartera en mora y una alta concentración de la deuda en entidades intervenidas y en liquidación

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Juan Carlos Giraldo Valencia, director de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas, alertó que la falta de pagos oportunos está poniendo en riesgo la operación y atención en salud - crédito Achc

El más reciente estudio de cartera hospitalaria de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (Achc) evidenció un aumento sostenido en las obligaciones pendientes con hospitales y clínicas, así como un deterioro en los niveles de pago. El informe, con corte a diciembre de 2025, señala que la cartera total llegó a $25,7 billones, con un crecimiento de $1,7 billones frente a junio del mismo año.

El documento, basado en información de 232 instituciones prestadoras de servicios de salud, también muestra un incremento en la proporción de deuda vencida. La concentración de cartera en mora pasó de 56% a 58%, lo que representa un aumento superior a $1,4 billones en obligaciones impagas durante el segundo semestre de 2025.

En términos generales, el estudio número 55 de la Achc —elaborado de manera continua durante 28 años— advierte que el crecimiento de la deuda no solo responde a mayores montos acumulados, sino a una menor capacidad de pago efectivo por parte de los actores del sistema.

Concentración de deuda por regímenes

El informe señala que el crecimiento de la deuda no solo obedece a mayores montos acumulados, sino a una menor capacidad de pago efectivo en el sistema de salud - crédito Imagen ilustrativa Infobae
El informe señala que el crecimiento de la deuda no solo obedece a mayores montos acumulados, sino a una menor capacidad de pago efectivo en el sistema de salud - crédito Imagen ilustrativa Infobae

El análisis de la Achc detalla que las Entidades Promotoras de Salud (EPS) del régimen contributivo concentran el 50% de la deuda total, equivalente a cerca de $12,9 billones. De este monto, más de $11,8 billones corresponden a EPS en operación, mientras que alrededor de $1 billón pertenece a entidades liquidadas o en retiro voluntario.

En segundo lugar se ubican las EPS del régimen subsidiado, que concentran el 27,6% de la deuda, es decir, cerca de $7,1 billones. De esta cifra, más de $6,2 billones corresponden a entidades activas y el restante a EPS liquidadas.

El informe también identifica otros actores relevantes en la composición de la cartera:

  • Estado: 7,3% de la deuda total (cerca de $1,9 billones), incluyendo la Administradora de los Recursos del Sistema (Adres), entes territoriales y el extinto Fosyga.
  • Aseguradoras SOAT: 2,5%.
  • Planes complementarios y medicina prepagada: 1,7%.
  • Aseguradoras de riesgos laborales: 0,4%.

Las EPS de los regímenes contributivo y subsidiado acumulan más del 77% de la cartera total, lo que evidencia la concentración del riesgo financiero en estos actores.

EPS con mayor deuda y niveles de mora

Nueva EPS - crédito Nueva EPS
Entre los principales deudores se destacan entidades como Nueva EPS, que registra un nivel de mora superior al 60% - crédito Nueva EPS

El estudio también presenta el comportamiento de los principales deudores del sistema, donde se identifican altos niveles de concentración de cartera vencida. Entre las principales EPS se destacan:

  • Nueva EPS: deuda total de $7,3 billones y cartera en mora de $4,9 billones (67%).
  • Coosalud: $1,3 billones de deuda, con mora del 70,7%.
  • Sanitas: $1,8 billones de deuda, con mora del 37,5%.
  • Savia Salud: $980 mil millones, con mora del 60,7%.
  • Emssanar: $868 mil millones, con mora del 64,5%.
  • Famisanar: $897 mil millones, con mora del 51,5%.
  • Asmet Salud: $484 mil millones, con la mayor proporción de mora entre intervenidas (72,4%).
  • Fosyga (extinto) y Adres: más de $676 mil millones, con mora del 61,4%.
  • Medimás (liquidada): $471 mil millones, con 100% en mora.
  • Coomeva (liquidada): $288 mil millones, con 100% en mora.

Los diez principales deudores concentran más de $15,2 billones en obligaciones, con una cartera en mora cercana a $9,7 billones, lo que representa un nivel de morosidad del 63,8%.

En comparación con junio de 2025, este indicador aumentó 3,1 puntos porcentuales, lo que refleja un deterioro en la calidad de la cartera.

EPS intervenidas concentran la mayor presión financiera

Las EPS intervenidas concentran una parte significativa de la presión financiera, con una deuda cercana a $12,6 billones y una alta proporción de cartera vencida - crédito Supersalud e Imagen ilustrativa Infobae
Las EPS intervenidas concentran una parte significativa de la presión financiera, con una deuda cercana a $12,6 billones y una alta proporción de cartera vencida - crédito Supersalud e Imagen ilustrativa Infobae

Uno de los aspectos más relevantes del informe es el comportamiento de las EPS bajo medidas especiales de la Superintendencia Nacional de Salud. Este grupo de 10 entidades acumula una deuda total de $12,6 billones, equivalente al 70% de las obligaciones de las EPS en operación.

Además, estas entidades concentran el 79,5% de toda la cartera en mora del sistema entre EPS activas, con una proporción vencida del 65,6%.

Entre junio y diciembre de 2025, estas EPS incrementaron su deuda en 12,7%, es decir, más de $1,4 billones adicionales. En ese mismo periodo, la concentración de cartera morosa aumentó en 6,5 puntos porcentuales.

El informe también detalla el comportamiento por edades de la cartera, evidenciando una alta proporción de deuda con vencimientos superiores a 91 días, especialmente en entidades como Nueva EPS y Coosalud, lo que reduce las probabilidades de recuperación de recursos.

Impacto en hospitales y clínicas

La Asociación de Pacientes de Alto Costo denuncia vulneración del derecho a la salud en EPS intervenidas por el Estado colombiano - crédito Colprensa
Hospitales y clínicas enfrentan dificultades para cubrir pagos de nómina, proveedores e inversión en tecnología debido al retraso en los pagos del sistema - crédito Colprensa

La Achc señala que el aumento de la cartera y su nivel de morosidad tienen efectos directos en la operación de las instituciones prestadoras de servicios de salud.

De acuerdo con el informe, cerca del 50% de los activos de las IPS está representado en cuentas por cobrar, lo que limita su liquidez. Esta situación incide en el pago de salarios, el cumplimiento con proveedores y la inversión en tecnología.

El director general de la Achc Juan Carlos Giraldo Valencia, afirmó: “Las cifras que revela el estudio de cartera número 55 son un fiel reflejo de la profunda falta de liquidez con la que están teniendo que operar las instituciones prestadoras de servicios de salud”.

Asimismo, señaló: “Hemos requerido en innumerables ocasiones decisiones como la capitalización de estas entidades, el incremento del porcentaje del giro directo, la creación de un Fondo de Garantías y la aplicación estricta de normas como la Circular 015”.

Finalmente, la Achc indicó que ha propuesto la implementación de un plan extraordinario de liquidez ante el Ministerio de Salud y la Superintendencia Nacional de Salud, con el fin de atender la situación financiera del sector. “Se ha propuesto avanzar en un Plan Extraordinario de Liquidez que ofrezca salidas a esta crisis”, señaló el gremio.

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