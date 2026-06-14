Organización indígena denunció falsa adhesión a la campaña de De La Espriella y rechazó uso indebido de la memoria de un exconsejero mayor

La entidad exigió la rectificación “pública e inmediata” a Periódico Palabras Mayores y rechazó el uso del nombre del fallecido Luis Fernando Arias - crédito Colprensa

La Organización Nacional Indígena de Colombia (Onic) denunció la difusión de información falsa que atribuye a los pueblos indígenas y a uno de sus líderes fallecidos, el exconsejero mayor Luis Fernando Arias Arias, el respaldo a la candidatura presidencial de Abelardo de la Espriella.

En un pronunciamiento público, la Onic señaló que la publicación titulada “Líderes indígenas expresan respaldo a Abelardo De La Espriella y destacan su propuesta de unidad nacional”, difundida en Facebook, “contiene información falsa, malintencionada y profundamente irrespetuosa con la memoria de nuestros Mayores y con la dignidad de los Pueblos Indígenas de Colombia”.

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La organización denunció que en el contenido se menciona como supuesto asistente a un encuentro de respaldo político al dirigente Luis Fernando Arias Arias, que falleció en febrero de 2021.

“Utilizar el nombre de una persona que ya retornó a la Madre Tierra para aparentar su supuesto respaldo a un proyecto político en el que jamás pudo haber participado constituye una manipulación grave, una falta a la verdad y una afrenta a su memoria y a su legado de vida entregada a la defensa de los derechos de los Pueblos Indígenas y a la Paz”, expresó la Onic.

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La organización denunció una publicación en Facebook que atribuye apoyos inexistentes, exige rectificación inmediata y reafirma su respaldo oficial a Iván Cepeda y Aída Quilcué en medio del debate electoral - crédito Andres Lozano/Long Visual Press

La Onic reiteró respaldo a Iván Cepeda y Aída Quilcué

El comunicado de la “Casa Grande Onic” afirmó que la publicación no solo manipula la memoria de un líder indígena fallecido, también intenta hacer creer a la opinión pública que los pueblos indígenas, como movimiento unificado, respaldan la campaña de De la Espriella. En respuesta, la Onic reiteró su respaldo irrestricto a la candidatura presidencial de Iván Cepeda y de la lideresa indígena Aída Quilcué.

La organización recordó que su trayectoria ha estado ligada a la defensa de la autonomía de los pueblos originarios, la protección de los derechos colectivos, la implementación del Acuerdo de Paz y la participación política autónoma.

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“Esta trayectoria es incompatible con discursos que estigmatizan la protesta social, desconocen los acuerdos de paz o promueven la confrontación y el odio hacia quienes pensamos, vivimos y existimos de manera diferente”, subrayó la Onic.

La organización respondió al contenido difundido en redes con un mensaje sobre autonomía, defensa del territorio, cuidado de la vida y rechazo a discursos contrarios al proceso de paz - crédito captura de pantalla Plan de Gobierno Iván Cepeda

El respaldo a Cepeda y Quilcué se sustenta en acuerdos para el cuidado de la vida, la defensa del territorio, la protección de los sistemas de conocimiento de los 115 pueblos indígenas y la construcción de paz. La Onic y sus organizaciones filiales insisten en que la palabra de los pueblos indígenas se define desde las autoridades tradicionales y no puede ser manipulada por intereses ajenos.

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Alerta por noticias falsas

La Onic exigió al Periódico Palabras Mayores la “rectificación pública e inmediata” de la publicación, invocando el derecho a la honra, el buen nombre, la dignidad, la memoria y la información veraz. La organización alertó sobre el riesgo que representan, en el actual contexto electoral, las noticias falsas que buscan instrumentalizar la imagen y la memoria de los pueblos indígenas y sus líderes para legitimar proyectos políticos particulares.

“Este tipo de prácticas constituye una afrenta a la transparencia democrática y al derecho de los pueblos indígenas a definir de manera autónoma su posición política”, señaló la Onic, que hizo un llamado a los pueblos, organizaciones indígenas, comunidades y medios de comunicación a permanecer vigilantes ante intentos de manipulación informativa.

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La organización advirtió que las noticias falsas en el contexto electoral buscan manipular la imagen de los pueblos indígenas para legitimar proyectos políticos - crédito Onic/Instagram

Pluralidad indígena: apoyo Wayuu a Abelerdo de la Espriella

En medio del debate electoral, videos difundidos por medios como Zona Guajira muestran expresiones de respaldo a Abelardo de la Espriella por parte de sectores del Pueblo Wayuu. En las grabaciones, autoridades tradicionales, líderes, mujeres artesanas, etnoeducadoras, pescadores y estudiantes manifiestan públicamente su apoyo al candidato, destacando la autonomía de cada comunidad y organización para expresar democráticamente su preferencia electoral.

Los participantes en estos videos señalaron que el Pueblo Wayuu no tiene una sola voz política y reiteraron la diversidad de opiniones existentes dentro de las comunidades indígenas de La Guajira. La manifestación busca contradecir versiones que atribuyen a la totalidad del pueblo Wayuu un respaldo único a una sola candidatura.

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