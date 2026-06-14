Colombia

Organización indígena denunció falsa adhesión a la campaña de De La Espriella y rechazó uso indebido de la memoria de un exconsejero mayor

La entidad rechazó el uso del nombre de Luis Fernando Arias en un supuesto acto político, señalando que se trató de una manipulación grave, pues el líder indígena falleció en febrero de 2021

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Movimiento Indígena Colombiano se declaró en "asamblea permanente": podría haber nuevas movilizaciones. Colprensa
La entidad exigió la rectificación “pública e inmediata” a Periódico Palabras Mayores y rechazó el uso del nombre del fallecido Luis Fernando Arias - crédito Colprensa

La Organización Nacional Indígena de Colombia (Onic) denunció la difusión de información falsa que atribuye a los pueblos indígenas y a uno de sus líderes fallecidos, el exconsejero mayor Luis Fernando Arias Arias, el respaldo a la candidatura presidencial de Abelardo de la Espriella.

En un pronunciamiento público, la Onic señaló que la publicación titulada “Líderes indígenas expresan respaldo a Abelardo De La Espriella y destacan su propuesta de unidad nacional”, difundida en Facebook, “contiene información falsa, malintencionada y profundamente irrespetuosa con la memoria de nuestros Mayores y con la dignidad de los Pueblos Indígenas de Colombia”.

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La organización denunció que en el contenido se menciona como supuesto asistente a un encuentro de respaldo político al dirigente Luis Fernando Arias Arias, que falleció en febrero de 2021.

“Utilizar el nombre de una persona que ya retornó a la Madre Tierra para aparentar su supuesto respaldo a un proyecto político en el que jamás pudo haber participado constituye una manipulación grave, una falta a la verdad y una afrenta a su memoria y a su legado de vida entregada a la defensa de los derechos de los Pueblos Indígenas y a la Paz”, expresó la Onic.

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La organización denunció una publicación en Facebook que atribuye apoyos inexistentes, exige rectificación inmediata y reafirma su respaldo oficial a Iván Cepeda y Aída Quilcué en medio del debate electoral - crédito Andres Lozano/Long Visual Press
La organización denunció una publicación en Facebook que atribuye apoyos inexistentes, exige rectificación inmediata y reafirma su respaldo oficial a Iván Cepeda y Aída Quilcué en medio del debate electoral - crédito Andres Lozano/Long Visual Press

La Onic reiteró respaldo a Iván Cepeda y Aída Quilcué

El comunicado de la “Casa Grande Onic” afirmó que la publicación no solo manipula la memoria de un líder indígena fallecido, también intenta hacer creer a la opinión pública que los pueblos indígenas, como movimiento unificado, respaldan la campaña de De la Espriella. En respuesta, la Onic reiteró su respaldo irrestricto a la candidatura presidencial de Iván Cepeda y de la lideresa indígena Aída Quilcué.

La organización recordó que su trayectoria ha estado ligada a la defensa de la autonomía de los pueblos originarios, la protección de los derechos colectivos, la implementación del Acuerdo de Paz y la participación política autónoma.

“Esta trayectoria es incompatible con discursos que estigmatizan la protesta social, desconocen los acuerdos de paz o promueven la confrontación y el odio hacia quienes pensamos, vivimos y existimos de manera diferente”, subrayó la Onic.

El programa marca distancia de temas polémicos del actual gobierno y afirma un rechazo explícito a reformas constitucionales y a transformaciones del banco central, de acuerdo con el documento oficial presentado antes de los comicios - crédito captura de pantalla Plan de Gobierno Iván Cepeda
La organización respondió al contenido difundido en redes con un mensaje sobre autonomía, defensa del territorio, cuidado de la vida y rechazo a discursos contrarios al proceso de paz - crédito captura de pantalla Plan de Gobierno Iván Cepeda

El respaldo a Cepeda y Quilcué se sustenta en acuerdos para el cuidado de la vida, la defensa del territorio, la protección de los sistemas de conocimiento de los 115 pueblos indígenas y la construcción de paz. La Onic y sus organizaciones filiales insisten en que la palabra de los pueblos indígenas se define desde las autoridades tradicionales y no puede ser manipulada por intereses ajenos.

Alerta por noticias falsas

La Onic exigió al Periódico Palabras Mayores la “rectificación pública e inmediata” de la publicación, invocando el derecho a la honra, el buen nombre, la dignidad, la memoria y la información veraz. La organización alertó sobre el riesgo que representan, en el actual contexto electoral, las noticias falsas que buscan instrumentalizar la imagen y la memoria de los pueblos indígenas y sus líderes para legitimar proyectos políticos particulares.

“Este tipo de prácticas constituye una afrenta a la transparencia democrática y al derecho de los pueblos indígenas a definir de manera autónoma su posición política”, señaló la Onic, que hizo un llamado a los pueblos, organizaciones indígenas, comunidades y medios de comunicación a permanecer vigilantes ante intentos de manipulación informativa.

La organización advirtió que las noticias falsas en el contexto electoral buscan manipular la imagen de los pueblos indígenas para legitimar proyectos políticos - crédito Onic/Instagram
La organización advirtió que las noticias falsas en el contexto electoral buscan manipular la imagen de los pueblos indígenas para legitimar proyectos políticos - crédito Onic/Instagram

Pluralidad indígena: apoyo Wayuu a Abelerdo de la Espriella

En medio del debate electoral, videos difundidos por medios como Zona Guajira muestran expresiones de respaldo a Abelardo de la Espriella por parte de sectores del Pueblo Wayuu. En las grabaciones, autoridades tradicionales, líderes, mujeres artesanas, etnoeducadoras, pescadores y estudiantes manifiestan públicamente su apoyo al candidato, destacando la autonomía de cada comunidad y organización para expresar democráticamente su preferencia electoral.

Los participantes en estos videos señalaron que el Pueblo Wayuu no tiene una sola voz política y reiteraron la diversidad de opiniones existentes dentro de las comunidades indígenas de La Guajira. La manifestación busca contradecir versiones que atribuyen a la totalidad del pueblo Wayuu un respaldo único a una sola candidatura.

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