Colombia

En Caquetá desmintieron al gobernador y rechazaron señalamientos de presión por parte de grupos armados para votar por un candidato

La Federación Comunal aseguró que no han llegado reportes verificables que respalden esa versión y sostuvo que atribuir supuestas coacciones en veredas puede aumentar la vulnerabilidad de los líderes sociales

Guardar
Google icon

La intervención en video cuestionó al mandatario por usar la voz de las comunidades y sugirió que habría una campaña indirecta a favor de Abelardo de la Espriella, en medio de la segunda vuelta electoral - crédito X

La Federación Comunal del Caquetá rechazó de manera enfática los señalamientos del gobernador Luis Francisco Ruiz Aguilar sobre supuestas presiones de grupos armados a campesinos para incidir en la jornada electoral.

La organización, que agrupa a todas las asociaciones y juntas comunales del departamento, afirmó no tener conocimiento de hechos o denuncias que respalden la versión oficial y alertó sobre los posibles efectos negativos de estas declaraciones.

PUBLICIDAD

Posición oficial de la Federación Comunal

Según el comunicado, la Federación Comunal del Caquetá aclaró que hasta la fecha no ha recibido información “real y verídica” de alguna junta o afiliado que permita confirmar “de manera positiva” las afirmaciones del gobernador Luis Francisco Ruiz Aguilar.

La Federación Comunal del Caquetá afirmó que no conoce hechos ni denuncias que respalden la versión oficial sobre presiones a campesinos para votar - crédito X
La Federación Comunal del Caquetá afirmó que no conoce hechos ni denuncias que respalden la versión oficial sobre presiones a campesinos para votar - crédito X

“No existe información que confirme los señalamientos”, remarcó el documento, al tiempo que recordó la ausencia de una convocatoria formal por parte de la Gobernación o el Ministerio del Interior a una Mesa de Seguridad Comunal, instancia que permitiría debatir el tema y buscar soluciones conjuntas.

PUBLICIDAD

La organización expresó preocupación ante la posibilidad de que estos señalamientos impacten la seguridad física de los líderes sociales y comunales en zonas rurales. Advirtió que las declaraciones del mandatario departamental se basan en “supuestos” y colocan en situación de vulnerabilidad a quienes ejercen liderazgo comunitario, pues podrían verse expuestos a riesgos adicionales en contextos ya marcados por la presencia de actores armados y conflictos de orden público.

Contexto electoral y efectos en el derecho al voto

La controversia se produce en medio del proceso electoral previsto para el 21 de junio de 2026, en el que se elegirán autoridades locales en el departamento de Caquetá. Según la Federación Comunal, las afirmaciones del gobernador podrían tener repercusiones directas sobre la organización de los comicios en sectores rurales, ya que podrían motivar el traslado o retiro de mesas de votación en zonas consideradas de riesgo.

Gobernador de Caquetá acusado por presuntos actos de corrupción - crédito Luis Francisco Ruiz Aguilar/Facebook
La Federación Comunal del Caquetá rechazó los señalamientos del gobernador Luis Francisco Ruiz Aguilar sobre supuestas presiones de grupos armados en la jornada electoral - crédito Luis Francisco Ruiz Aguilar/Facebook

En el comunicado, la organización advirtió: “Estas afirmaciones pretenden deslegitimar el proceso electoral en algunos sitios o puntos de votación y que son de zonas rurales; buscando con ello, trasladar o retirar mesas y puestos de votación, impidiendo el derecho constitucional de ejercer el voto de campesinos y campesinas de la región”.

La Federación reiteró la importancia de garantizar el acceso de toda la ciudadanía al ejercicio democrático, especialmente en áreas rurales donde históricamente se han registrado dificultades logísticas y de seguridad.

Testimonios campesinos y rechazo a la instrumentalización

El pronunciamiento de la Federación Comunal fue respaldado por testimonios directos de miembros de comunidades rurales. En un video grabado frente a la Gobernación del Caquetá, un campesino, identificado como socio de una junta de acción comunal, desmintió la versión oficial.

“He venido hasta acá a desmentirle al señor gobernador que nosotros no estamos siendo presionados por ningún bandido para que votemos por el doctor Cepeda”, señaló el agricultor. Además, cuestionó la actitud del mandatario: “Qué falta de respeto, señor gobernador, de usted con nosotros los campesinos. A mí me parece y lo que presumo es que usted está haciendo campaña de una manera indirecta en favor del doctor Abelardo de la Espriella. Sea serio, gobernador. No utilice la palabra de los campesinos para hacer, presuntamente, campaña”.

Debido a que habrá segunda vuelta hay posibilidad de acumular las dos medias jornadas de descanso remunerado - crédito Lina Gasca/Colprensa
La Federación Comunal advirtió que las declaraciones del gobernador pueden afectar la seguridad de líderes sociales y comunales en zonas rurales de Caquetá - crédito Lina Gasca/Colprensa

Estas declaraciones reflejan el malestar existente entre líderes rurales y comunales por lo que consideran una utilización política de su imagen y su labor, al tiempo que insisten en la autonomía de las comunidades para decidir su participación electoral.

Llamado a la participación y defensa de derechos

Ante la tensión generada, la Federación Comunal del Caquetá llamó a las comunidades rurales, campesinas y a la ciudadanía en general a ejercer su derecho constitucional al voto en segunda vuelta. La organización animó a los electores a respaldar al candidato que consideren más adecuado para sus intereses y necesidades, sin presiones externas.

“Invitamos a las comunidades rurales, campesinas, comunales, y demás ciudadanía en general, a que este 21 de junio hagan uso de su derecho a votar; voten por su candidato de preferencia, por aquel que se considere sea el que tenga la mejor propuesta de gobierno para los campesinos, para los comunales, para los caqueteños y el pueblo en general”, concluyó el comunicado.

Temas Relacionados

CaquetáElecciones presidenciales 2026Grupos armadosFederación Comunal del CaquetáColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Elecciones presidenciales de Colombia 2026 en VIVO: Iván Cepeda y Abelardo De La Espriella realizan sus cierres de campaña en Atlántico y Buga

A una semana de la segunda vuelta presidencial, el Centor Nacional de Consultoría arrojó los datos en la que el presidente supera el 51% de aprobación de su gestión

Elecciones presidenciales de Colombia 2026 en VIVO: Iván Cepeda y Abelardo De La Espriella realizan sus cierres de campaña en Atlántico y Buga

Nueva reforma tributaria del Gobierno Petro sería “un saludo a la bandera”: explican por qué no habría cambios en los impuestos por ahora

Expertos aseguraron que la discusión sobre el ajuste presupuestal y los desafíos económicos ahora se centra en las decisiones que tomará el próximo presidente de la República

Nueva reforma tributaria del Gobierno Petro sería “un saludo a la bandera”: explican por qué no habría cambios en los impuestos por ahora

Organización indígena denunció falsa adhesión a la campaña de De La Espriella y rechazó uso indebido de la memoria de un exconsejero mayor

La entidad rechazó el uso del nombre de Luis Fernando Arias en un supuesto acto político, señalando que se trató de una manipulación grave, pues el líder indígena falleció en febrero de 2021

Organización indígena denunció falsa adhesión a la campaña de De La Espriella y rechazó uso indebido de la memoria de un exconsejero mayor

Andrés Carne de Res cerrará sus puertas en Medellín debido a nuevo problema: dicen cuándo volverá a abrir el restaurante

La sanción, originada en un error de inventario hace años, repercute en el entorno comercial de la zona gastronómica de la capital de Antioquia

Andrés Carne de Res cerrará sus puertas en Medellín debido a nuevo problema: dicen cuándo volverá a abrir el restaurante

Lina María Garrido instó a Iván Cepeda a que le cuente al país cómo está de salud, a una semana de la segunda vuelta: “¿Qué oculta?”

En medio de la exigencia a los candidatos presidenciales y sus fórmulas vicepresidenciales de que se sometan a rigurosos chequeos médicos, propuesta que aceptó Abelardo de la Espriella, la representante aprovechó para enfilar baterias contra el senador oficialista

Lina María Garrido instó a Iván Cepeda a que le cuente al país cómo está de salud, a una semana de la segunda vuelta: “¿Qué oculta?”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Alias Samantha, la vocera de las disidencias de las Farc por la que ofrecen 100 millones de pesos de recompensa

Alias Samantha, la vocera de las disidencias de las Farc por la que ofrecen 100 millones de pesos de recompensa

Denuncian que guerrilleros de las disidencias estarían capacitándose en manejo de explosivos y drones en Ucrania

Alerta en Tolima por la posible llegada de alias Amazonas, señalado cabecilla de las disidencias de las Farc: “Aquí será repelido”

Disidencias de las Farc se atribuyeron masacre de cuatro campesinos en Remedios, Antioquia: “Eran informantes”

Gobernador de Antioquia afirmó que secuestrados en Segovia, Antioquia, serían miembros de disidencias de las Farc

ENTRETENIMIENTO

Esposa de Luis Díaz conmovió con su mensaje del Día del Padre: “Gracias por ser el héroe de tus hijos”

Esposa de Luis Díaz conmovió con su mensaje del Día del Padre: “Gracias por ser el héroe de tus hijos”

Luisa Fernanda W mostró el primer maquillaje que prueba para su boda con Pipe Bueno

Shakira presentó su primer 'show' en Los Ángeles y sorprendió con interpretación de 'Dai Dai' y 'Zoo'

La actriz Flor Vargas falleció a sus 98 años, es recordada por producciones como ‘Los Victorinos’ y ‘N.N’

Lina Tejeiro reveló los cambios que ha tenido con el embarazo y los retos que asumió en esta etapa de su vida

Deportes

Mercado de pases del fútbol colombiano: así se mueve Deportivo Cali, Junior de Barranquilla, Santa Fe y otros equipos

Mercado de pases del fútbol colombiano: así se mueve Deportivo Cali, Junior de Barranquilla, Santa Fe y otros equipos

“Junior Tu Papá”: la historia de la frase que convirtió al Tiburón en protagonista del Día del Padre

Hora y dónde ver en Colombia el histórico “Freedom 250” de la UFC desde la Casa Blanca con tres campeones en la cartelera

Juan Camilo Portilla destacó las cualidades de Uzbekistán previo al debut de la selección Colombia en la Copa Mundial de la FIFA 2026

La Selección Colombia publicó fotos del “Media day” del Mundial 2026 con adelanto de la presentación de los jugadores