En Caquetá desmintieron al gobernador y rechazaron señalamientos de presión por parte de grupos armados para votar por un candidato

La intervención en video cuestionó al mandatario por usar la voz de las comunidades y sugirió que habría una campaña indirecta a favor de Abelardo de la Espriella, en medio de la segunda vuelta electoral - crédito X

La Federación Comunal del Caquetá rechazó de manera enfática los señalamientos del gobernador Luis Francisco Ruiz Aguilar sobre supuestas presiones de grupos armados a campesinos para incidir en la jornada electoral.

La organización, que agrupa a todas las asociaciones y juntas comunales del departamento, afirmó no tener conocimiento de hechos o denuncias que respalden la versión oficial y alertó sobre los posibles efectos negativos de estas declaraciones.

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Posición oficial de la Federación Comunal

Según el comunicado, la Federación Comunal del Caquetá aclaró que hasta la fecha no ha recibido información “real y verídica” de alguna junta o afiliado que permita confirmar “de manera positiva” las afirmaciones del gobernador Luis Francisco Ruiz Aguilar.

La Federación Comunal del Caquetá afirmó que no conoce hechos ni denuncias que respalden la versión oficial sobre presiones a campesinos para votar - crédito X

“No existe información que confirme los señalamientos”, remarcó el documento, al tiempo que recordó la ausencia de una convocatoria formal por parte de la Gobernación o el Ministerio del Interior a una Mesa de Seguridad Comunal, instancia que permitiría debatir el tema y buscar soluciones conjuntas.

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La organización expresó preocupación ante la posibilidad de que estos señalamientos impacten la seguridad física de los líderes sociales y comunales en zonas rurales. Advirtió que las declaraciones del mandatario departamental se basan en “supuestos” y colocan en situación de vulnerabilidad a quienes ejercen liderazgo comunitario, pues podrían verse expuestos a riesgos adicionales en contextos ya marcados por la presencia de actores armados y conflictos de orden público.

Contexto electoral y efectos en el derecho al voto

La controversia se produce en medio del proceso electoral previsto para el 21 de junio de 2026, en el que se elegirán autoridades locales en el departamento de Caquetá. Según la Federación Comunal, las afirmaciones del gobernador podrían tener repercusiones directas sobre la organización de los comicios en sectores rurales, ya que podrían motivar el traslado o retiro de mesas de votación en zonas consideradas de riesgo.

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La Federación Comunal del Caquetá rechazó los señalamientos del gobernador Luis Francisco Ruiz Aguilar sobre supuestas presiones de grupos armados en la jornada electoral - crédito Luis Francisco Ruiz Aguilar/Facebook

En el comunicado, la organización advirtió: “Estas afirmaciones pretenden deslegitimar el proceso electoral en algunos sitios o puntos de votación y que son de zonas rurales; buscando con ello, trasladar o retirar mesas y puestos de votación, impidiendo el derecho constitucional de ejercer el voto de campesinos y campesinas de la región”.

La Federación reiteró la importancia de garantizar el acceso de toda la ciudadanía al ejercicio democrático, especialmente en áreas rurales donde históricamente se han registrado dificultades logísticas y de seguridad.

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Testimonios campesinos y rechazo a la instrumentalización

El pronunciamiento de la Federación Comunal fue respaldado por testimonios directos de miembros de comunidades rurales. En un video grabado frente a la Gobernación del Caquetá, un campesino, identificado como socio de una junta de acción comunal, desmintió la versión oficial.

“He venido hasta acá a desmentirle al señor gobernador que nosotros no estamos siendo presionados por ningún bandido para que votemos por el doctor Cepeda”, señaló el agricultor. Además, cuestionó la actitud del mandatario: “Qué falta de respeto, señor gobernador, de usted con nosotros los campesinos. A mí me parece y lo que presumo es que usted está haciendo campaña de una manera indirecta en favor del doctor Abelardo de la Espriella. Sea serio, gobernador. No utilice la palabra de los campesinos para hacer, presuntamente, campaña”.

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La Federación Comunal advirtió que las declaraciones del gobernador pueden afectar la seguridad de líderes sociales y comunales en zonas rurales de Caquetá - crédito Lina Gasca/Colprensa

Estas declaraciones reflejan el malestar existente entre líderes rurales y comunales por lo que consideran una utilización política de su imagen y su labor, al tiempo que insisten en la autonomía de las comunidades para decidir su participación electoral.

Llamado a la participación y defensa de derechos

Ante la tensión generada, la Federación Comunal del Caquetá llamó a las comunidades rurales, campesinas y a la ciudadanía en general a ejercer su derecho constitucional al voto en segunda vuelta. La organización animó a los electores a respaldar al candidato que consideren más adecuado para sus intereses y necesidades, sin presiones externas.

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“Invitamos a las comunidades rurales, campesinas, comunales, y demás ciudadanía en general, a que este 21 de junio hagan uso de su derecho a votar; voten por su candidato de preferencia, por aquel que se considere sea el que tenga la mejor propuesta de gobierno para los campesinos, para los comunales, para los caqueteños y el pueblo en general”, concluyó el comunicado.