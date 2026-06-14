Nueva reforma tributaria del Gobierno Petro sería “un saludo a la bandera”: explican por qué no habría cambios en los impuestos por ahora

El Congreso de la República ya le negó dos reformas tributarias al Gobierno Petro - crédito Leonardo Muñoz/EFE

El Gobierno de Gustavo Petro anunció una nueva reforma tributaria con el objetivo de recaudar $30 billones y enfrentar los desafíos fiscales identificados en el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP).

La iniciativa propuesta consiste en una serie de medidas para fortalecer las finanzas públicas mediante la obtención de recursos adicionales. La cifra, calificada como indicativa (guía, aproximación u orientación) por el Ministerio de Hacienda, serviría para cubrir el ajuste fiscal planteado para los próximos años y responder a compromisos presupuestales futuros.

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Durante la presentación del MFMP, el director de Política Macroeconómica del Ministerio de Hacienda, Cristián Cruz, señaló que “se está planteando una reforma tributaria para el 2027 equivalente a $30 billones, es importante mencionar que es un valor indicativo”. El Ministerio explicó que el propósito es asegurar la sostenibilidad de las cuentas públicas y hacer un ajuste gradual acorde con las proyecciones oficiales.

El Ministerio de Hacienda confirmó que debe hacer un ajuste fiscal para que el próximo gobierno pueda manejar las finanzas del país - crédito Ministerio de Hacienda

La propuesta surge como respuesta a las crecientes presiones presupuestales y busca garantizar la recuperación paulatina de las finanzas, así como cumplir con los compromisos económicos en los próximos periodos. El valor de $30 billones de pesos podría ajustarse dependiendo de la evolución económica y del desarrollo de los debates legislativos.

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Saludo a la bandera

Al respecto, ya se generaron diferentes críticas. Por ejemplo, el exsubdirector operativo de Fiscalización y Liquidación Tributaria de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) Christian Quiñónez destacó que el anuncio de la reforma ya había sido anticipado por el presidente Gustavo Petro hace meses, en medio de las advertencias sobre la situación fiscal nacional.

“El anuncio no es nuevo, ya Petro lo había advertido hace varios meses, de cara a la emergencia económica, que iba a presentar una nueva reforma tributaria antes de terminar su gobierno”, recordó, teniendo en cuenta que el ministro de Hacienda, Germán Ávila informó que se presentaría el 20 de julio.

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Christian Quiñonez fue subdirector operativo de Fiscalización y Liquidación Tributaria - crédito Christian Quiñonez

Considera el experto que son reducidas las posibilidades de avance de la iniciativa en el actual contexto. “En este momento, la reforma tributaria que presente este Gobierno ya es un saludo a la bandera”, afirmó al señalar que el proyecto llegaría al Congreso de la República al final del mandato y estaría condicionado por el proceso de transición política y la voluntad del próximo Ejecutivo.

El experto manifestó que la discusión sobre la reforma está marcada por el ciclo electoral. “Seguramente el próximo gobierno la retirará para presentar una reforma tributaria acorde con sus propias propuestas económicas y fiscales”, comentó al recalcar que las prioridades en materia fiscal cambiarán con el nuevo gobierno.

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Insistió el exfuncionario en que la magnitud del ajuste ya fue expuesta de forma pública por el mandatario saliente. Pese a los retos políticos, remarcó la urgencia técnica de la medida. “El país necesita una reforma tributaria que permita estabilizar sus finanzas. La discusión sobre cuál será esa reforma dependerá de las decisiones que tome el próximo gobierno”, anotó.

Agregó que el análisis detallado sobre el contenido final de la reforma quedará en manos del que gane las próximas elecciones y del equipo económico que defina su viabilidad legislativa y técnica.

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Paloma Valencia, excandidata presidencial, anotó que ahora se están viendo los estragos del mal manejo de las finanzas - crédito @PalomaValenciaL/X

Derroche y despilfarro de los recursos

La excandidata presidencial Paloma Valencia expresó una postura crítica hacia la política fiscal de los últimos años.

“Estos años lo único que hicieron fue derrochar y despilfarrar recursos en burocracia y politiquería. Hoy empezamos a ver los estragos de haber dejado al país con la deuda más alta de su historia, en solo cuatro años aumentó un 50%”, denunció.

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Valencia cuestionó la gestión del gasto estatal y la negativa a reducir el aparato burocrático. “Cómo se niegan a disminuir el gasto burocrático y a parar el despilfarro. El Ministerio de Hacienda anuncia que necesitarían una reforma tributaria de $30 billones”, afirmó.