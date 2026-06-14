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Andrés Carne de Res cerrará sus puertas en Medellín debido a nuevo problema: dicen cuándo volverá a abrir el restaurante

La sanción, originada en un error de inventario hace años, repercute en el entorno comercial de la zona gastronómica de la capital de Antioquia

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Andrés Carne de Res tuvo que afrontar varios líos judiciales en los últimos años - crédito Franchecsco.rombley/Instagram
Andrés Carne de Res tuvo que afrontar varios líos judiciales en los últimos años - crédito Franchecsco.rombley/Instagram

El restaurante Andrés Carne de Res en Medellín debe cumplir un cierre temporal de diez días por orden administrativa de la Secretaría de Hacienda de Antioquia, luego del hallazgo de una sola botella con sello fiscal indebido hace más de siete años. La medida estará vigente hasta el 18 de junio de 2026 en la sede de El Poblado.

El cierre se aplicó porque en 2017, durante una revisión de inventario hecha por autoridades de Antioquia, se encontró una única botella de Frangelico Liqueur identificada con sello fiscal de Cundinamarca y no el de Antioquia. Según el comunicado oficial de Andrés Medellín, la empresa considera que el hecho fue un error logístico, no una práctica ilegal recurrente.

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De acuerdo con lo reportado por El Colombiano y en redes sociales, el proceso administrativo derivó en actuaciones oficiales desde octubre de 2019, pero la empresa sostiene que nunca fue notificada en debida forma.

El Ministerio del Trabajo hizo varias inspecciones en 2025 para garantizar que se cumplen las condiciones para que sus empleados se desempeñen de buena manera - crédito @MintrabajoCol/X
El Ministerio del Trabajo hizo varias inspecciones en 2025 para garantizar que se cumplen las condiciones para que sus empleados se desempeñen de buena manera - crédito @MintrabajoCol/X

Origen del cierre y proceso administrativo

La actuación de la Secretaría de Hacienda de Antioquia comenzó con la detección del licor con sello distinto hace más de siete años. En octubre de 2019 se emitió el pliego de cargos y, posteriormente, en julio de 2021, la resolución ordenando el cierre temporal de la sede de El Poblado por diez días.

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Pese a estas actuaciones, la empresa afirma que solo tuvo conocimiento efectivo de la sanción el 9 de junio de 2026, cuando las autoridades sellaron la sede. Andrés Medellín insiste en que esta falta de notificación constituye una vulneración del debido proceso, dificultando la legítima defensa de la compañía.

Respuesta legal y comunicado oficial de Andrés Carne de Res

De acuerdo con el medio, el área jurídica de Andrés Carne de Res presentó acciones de tutela para exigir la protección de sus garantías legales y buscar la reapertura anticipada del local. La empresa reiteró que el origen de la sanción fue un “error logístico” comprobado por la presencia aislada de una sola botella, negando la existencia de contrabando sistemático.

Andrés Carne de Res Miami
Andrés Carne de Res tiene sede, entre otrso, en Bogotá, Cartagena, Medellín y Miami - crédito World Red Eye

Dice la comunicación del 13 de junio de 2026 que la compañía dirigió un mensaje a clientes, proveedores y aliados comerciales en el que expresó su pesar por las molestias, así como su agradecimiento por la confianza y fidelidad. Insistió en la intención de resolver la situación a la mayor brevedad y restablecer la normalidad operativa en la sede afectada.

Asimismo, el equipo jurídico explicó a El Colombiano que la suspensión del cierre sería posible si un juez determina que hubo irregularidades en las notificaciones. De admitirse la tutela, la reapertura podría producirse antes del 18 de junio, sujeta a que se repita el procedimiento conforme a la ley.

Repercusiones para la marca y antecedentes regulatorios

La sede de Medellín representa uno de los destinos gastronómicos más concurridos de la capital antioqueña. Además, la organización gestiona un formato de “paradero” en el Aeropuerto Internacional José María Córdova de Rionegro, lo que amplifica el alcance de la medida para negocios, empleados y visitantes.

El Gobierno Petro ha sido muy riguroso con los restaurantes colombianos - crédito Luisa Gonzalez/Reuters
El Gobierno Petro ha sido muy riguroso con los restaurantes colombianos - crédito Luisa Gonzalez/Reuters

Andrés Carne de Res ya enfrentó otros cierres ordenados por entidades estatales en los últimos años. La Superintendencia de Industria y Comercio dispuso el cierre de los locales de Chía y Andrés D.C. en Bogotá debido a problemas eléctricos y de ventilación detectados.

De igual forma, el Ministerio del Trabajo intervino la sede de la calle 82 en Bogotá a raíz de un accidente laboral y denuncias de riesgo térmico en la cocina.

Estos antecedentes muestran que la cadena ha estado bajo escrutinio de las autoridades regulatorias y afrontó incidencias legales y operativas de diverso tipo en distintas ubicaciones.

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