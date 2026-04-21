Ministro de Hacienda respondió dura carta del gerente del Banco de la República: “Sus decisiones tienen implicaciones electorales”

Germán Ávila analizó las consecuencias de la no asistencia del Banco de la República al foro económico - crédito Ministerio de Hacienda

Un nuevo capítulo tensó la relación entre el gobierno del presidente Gustavo Petro y el Banco de la República. El enfrentamiento escaló el 17 de abril de 2026, cuando Leonardo Villar, gerente de la entidad, rechazó participar en un foro convocado por el Ministerio de Hacienda y dejó constancia de su desacuerdo con las críticas oficiales a la autonomía institucional del banco central.

Al abordar las tensiones entre el Ejecutivo y el Emisor, Villar destacó en su carta al ministro de Hacienda, Germán Ávila, que las diferencias sobre política monetaria definen la autonomía del órgano estatal.

“La posibilidad que tienen los miembros de la Junta Directiva de diferir del gobierno es precisamente la que define la autonomía consagrada en la Constitución de 1991”, subrayó el gerente, de acuerdo con la correspondencia.

La carta enviada por el gerente del Banco de la República marca un nuevo punto de choque con el Gobierno en medio del debate por la política monetaria- crédito Banco de la República

Según Villar, la función principal del Banco de la República consiste en “mantener la inflación en niveles bajos y estables”, un objetivo que, resaltó, no obedece a posiciones políticas, sino al consenso internacional entre los principales bancos centrales. “Existe consenso entre los banqueros centrales de las principales economías del mundo en que mantener la inflación en niveles bajos y estables es conveniente para facilitar y estimular el crecimiento económico y el empleo”, señaló.

La respuesta del Gobierno Petro al “desplante” del Banco de la República

Germán Ávila hizo un llamado de reflexión a Leonardo Villar y la junta directiva del emisor de cara al 2026 - crédito Reuters

Tras la negativa de Leonardo Villar a asistir al evento, el ministro Germán Ávila señaló en la apertura del foro que la postura del líder del Banco de la República tendrá, en su criterio, una relevancia directa en las elecciones presidenciales.

Dadas las circunstancias, Ávila hizo un llamado de reflexión a la junta directiva del Emisor orientado a mejorar la relación entre ambas partes.

“Hemos invitado a esta reflexión al gerente del Banco de la República. No nos acompaña y tal vez no nos acompaña porque manifiesta que tiene implicaciones políticas en la actual coyuntura hacerse presente en estos debates. Lo que tal vez no tiene en cuenta el gerente del Banco de la República es que las decisiones que están tomando también tienen implicaciones políticas en la actual coyuntura electoral y que no son ajenas a ese momento político y a ese momento electoral”, expuso el titular de la cartera de Hacienda.

En el mismo sentido, el presidente de la República, Gustavo Petro, señaló en sus redes sociales que el gerente de la entidad “le huye al debate y a tener nuevos conocimientos de acuerdo a la experiencia global”.

Asobancaria defendió la independencia del Banco de la República frente al Gobierno

El presidente de Asobancaria aseguró que el debate impulsado por el Gobierno tiene un componente político- crédito Asobancaria

El presidente de la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras (Asobancaria), Jonathan Malagón, se pronunció sobre la controversia y respaldó públicamente la postura del gerente del banco central, Leonardo Villar.

Durante una rueda de prensa, Malagón se refirió directamente a la carta enviada por Villar al ministro de Hacienda, Germán Ávila, en la que el gerente rechazó participar en un foro del Gobierno y defendió la autonomía del Banco. Sobre ese punto, el dirigente gremial fue claro: “Respaldamos cada una de las palabras del gerente de la República”.

Frente a esta situación, Malagón planteó que el Gobierno tiene todo el derecho de abrir espacios de discusión. “Nosotros creemos que el gobierno puede hacer los foros que quiera, para sentarse a reflexionar y plantear puntos de vista. Todas las conversaciones son válidas”, dijo.

Sin embargo, marcó un límite claro entre el debate y la función del Banco de la República. Según explicó, llevar al banco central a ese tipo de escenarios puede desviar su papel principal. En sus palabras: “Poner el banco central en un foro con esa ideología, es una discusión política más que técnica a unas semanas de las elecciones”.