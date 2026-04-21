Colombia

Ministro de Hacienda respondió dura carta del gerente del Banco de la República: “Sus decisiones tienen implicaciones electorales”

Germán Ávila hizo un llamado de reflexión a Leonardo Villar y la junta directiva del Emisor de cara a 2026

Guardar
Germán Ávila analizó las consecuencias de la no asistencia del Banco de la República al foro económico - crédito Ministerio de Hacienda

Un nuevo capítulo tensó la relación entre el gobierno del presidente Gustavo Petro y el Banco de la República. El enfrentamiento escaló el 17 de abril de 2026, cuando Leonardo Villar, gerente de la entidad, rechazó participar en un foro convocado por el Ministerio de Hacienda y dejó constancia de su desacuerdo con las críticas oficiales a la autonomía institucional del banco central.

Al abordar las tensiones entre el Ejecutivo y el Emisor, Villar destacó en su carta al ministro de Hacienda, Germán Ávila, que las diferencias sobre política monetaria definen la autonomía del órgano estatal.

“La posibilidad que tienen los miembros de la Junta Directiva de diferir del gobierno es precisamente la que define la autonomía consagrada en la Constitución de 1991”, subrayó el gerente, de acuerdo con la correspondencia.

La carta enviada por el gerente del Banco de la República marca un nuevo punto de choque con el Gobierno en medio del debate por la política monetaria- crédito Banco de la República
La carta enviada por el gerente del Banco de la República marca un nuevo punto de choque con el Gobierno en medio del debate por la política monetaria- crédito Banco de la República

Según Villar, la función principal del Banco de la República consiste en “mantener la inflación en niveles bajos y estables”, un objetivo que, resaltó, no obedece a posiciones políticas, sino al consenso internacional entre los principales bancos centrales. “Existe consenso entre los banqueros centrales de las principales economías del mundo en que mantener la inflación en niveles bajos y estables es conveniente para facilitar y estimular el crecimiento económico y el empleo”, señaló.

La respuesta del Gobierno Petro al “desplante” del Banco de la República

Germán Ávila hizo un llamado de reflexión a Leonardo Villar y la junta directiva del emisor de cara al 2026 - crédito Reuters
Germán Ávila hizo un llamado de reflexión a Leonardo Villar y la junta directiva del emisor de cara al 2026 - crédito Reuters

Tras la negativa de Leonardo Villar a asistir al evento, el ministro Germán Ávila señaló en la apertura del foro que la postura del líder del Banco de la República tendrá, en su criterio, una relevancia directa en las elecciones presidenciales.

Dadas las circunstancias, Ávila hizo un llamado de reflexión a la junta directiva del Emisor orientado a mejorar la relación entre ambas partes.

“Hemos invitado a esta reflexión al gerente del Banco de la República. No nos acompaña y tal vez no nos acompaña porque manifiesta que tiene implicaciones políticas en la actual coyuntura hacerse presente en estos debates. Lo que tal vez no tiene en cuenta el gerente del Banco de la República es que las decisiones que están tomando también tienen implicaciones políticas en la actual coyuntura electoral y que no son ajenas a ese momento político y a ese momento electoral”, expuso el titular de la cartera de Hacienda.

En el mismo sentido, el presidente de la República, Gustavo Petro, señaló en sus redes sociales que el gerente de la entidad “le huye al debate y a tener nuevos conocimientos de acuerdo a la experiencia global”.

Asobancaria defendió la independencia del Banco de la República frente al Gobierno

Jonathan Malagón, presidente de Asobancaria, advirtió sobre la existencia de un “cartel de la insolvencia” que estaría usando maniobras para evadir el pago de deudas en Colombia- crédito Asobancaria
El presidente de Asobancaria aseguró que el debate impulsado por el Gobierno tiene un componente político- crédito Asobancaria

El presidente de la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras (Asobancaria), Jonathan Malagón, se pronunció sobre la controversia y respaldó públicamente la postura del gerente del banco central, Leonardo Villar.

Durante una rueda de prensa, Malagón se refirió directamente a la carta enviada por Villar al ministro de Hacienda, Germán Ávila, en la que el gerente rechazó participar en un foro del Gobierno y defendió la autonomía del Banco. Sobre ese punto, el dirigente gremial fue claro: “Respaldamos cada una de las palabras del gerente de la República”.

Frente a esta situación, Malagón planteó que el Gobierno tiene todo el derecho de abrir espacios de discusión. “Nosotros creemos que el gobierno puede hacer los foros que quiera, para sentarse a reflexionar y plantear puntos de vista. Todas las conversaciones son válidas”, dijo.

Sin embargo, marcó un límite claro entre el debate y la función del Banco de la República. Según explicó, llevar al banco central a ese tipo de escenarios puede desviar su papel principal. En sus palabras: “Poner el banco central en un foro con esa ideología, es una discusión política más que técnica a unas semanas de las elecciones”.

Temas Relacionados

Banco de la RepúblicaGustavo PetroMinistro de HaciendaForo económico del gobiernoColombia-Noticias

Más Noticias

Pareja chilena denunció acoso de vendedores en playas de Cartagena: “Es realmente agobiante”

El testimonio de dos visitantes revela que la alta presencia de comerciantes, quienes ofrecen productos y servicios de manera persistente, dificulta la posibilidad de relajarse en los balnearios de Bocagrande

Pareja chilena denunció acoso de vendedores en playas de Cartagena: “Es realmente agobiante”

Amnistía Internacional señaló insuficiencia de garantías y aumento de violencia durante el gobierno de Gustavo Petro

El informe anual resalta que 165 líderes sociales fueron asesinados en el último año, cifra más alta del actual mandato, y denuncia una respuesta institucional fragmentada

Amnistía Internacional señaló insuficiencia de garantías y aumento de violencia durante el gobierno de Gustavo Petro

Cancillería de Colombia solicitó al Consejo de Seguridad de la ONU no reducir el presupuesto para el acompañamiento del Acuerdo de Paz en 2016

La ministra de Relaciones Exteriores pidió formalmente al órgano internacional evitar recortes al presupuesto destinado al monitoreo del acuerdo, señalando que una disminución de recursos pondría en riesgo la presencia y acompañamiento en las regiones más vulnerables

Cancillería de Colombia solicitó al Consejo de Seguridad de la ONU no reducir el presupuesto para el acompañamiento del Acuerdo de Paz en 2016

Sistema Bre-B incluiría en su portafolio pagos de nóminas: así funcionaría

La inminente llegada del esquema de pagos inmediatos permitirá que los trabajadores reciban sus salarios sin retrasos, mientras las empresas afrontan el reto de incorporar diariamente procesos digitales en la gestión financiera corporativa

Sistema Bre-B incluiría en su portafolio pagos de nóminas: así funcionaría

Selección Colombia Femenina de fútbol cerró el top 20 d el más reciente ranking de la FIFA

La Tricolor quedó como la segunda mejor selección sudamericana, solo detrás de Brasil, que se ubica en el sexto lugar mundial con 1980 unidades

Selección Colombia Femenina de fútbol cerró el top 20 d el más reciente ranking de la FIFA
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Gobierno aumentó a $640 millones la recompensa por alias Primo Gay, el ‘influencer’ cabecilla de las disidencias en Antioquia

Gobierno aumentó a $640 millones la recompensa por alias Primo Gay, el ‘influencer’ cabecilla de las disidencias en Antioquia

Reportan ataque con explosivos lanzados desde un dron en Briceño: combates y desplazamiento agravan crisis humanitaria

Ataque con explosivos en Saravena: caravana de la Policía fue emboscada y dejó varios uniformados heridos

Cuatro menores resultaron gravemente heridos tras caer en un campo minado en zona rural de Nariño

Este es el terrorista que habría decretado un paro armado en La Guajira: el ministro de Defensa ofreció una recompensa de $500 millones

ENTRETENIMIENTO

Sara Corrales reveló momento de tensión en su embarazo por complicación con el cordón umbilical: “Ahora se desencajó”

Sara Corrales reveló momento de tensión en su embarazo por complicación con el cordón umbilical: “Ahora se desencajó”

Alex Char, alcalde de Barranquilla, en medio de una polémica por “coger a besos” a Elder Dayán en evento público

El metro de Medellín rindió homenaje a Ryan Castro con una edición limitada de la tarjeta Cívica: esto cuesta obtenerla

Cuándo fue realmente que terminaron su relación Karol G y Feid: “En el cumpleaños de él se acabó todo”

Alejandro Riaño reveló por qué decidió divorciarse de ‘Mari’ Manotas, la madre de sus hijos: “Todo estaba muy roto”

Deportes

Leyenda del Bayern Múnich pasó de las críticas a los elogios con Luis Díaz: “Ofrece actuaciones sobresalientes”

Leyenda del Bayern Múnich pasó de las críticas a los elogios con Luis Díaz: “Ofrece actuaciones sobresalientes”

Selección Colombia Femenina de fútbol cerró el top 20 d el más reciente ranking de la FIFA

Cristiano Ronaldo podría jugar con su hijo de 15 años en Al-Nassr: esto dice la prensa árabe

Figura del América de Cali que provocó reciente lesión de Falcao le pidió disculpas al delantero: “Le deseo mucha fuerza”

‘Influencer’ español se declaró hincha de un equipo del fútbol profesional colombiano y causó debate en redes sociales: “Millos, locas”