Registraduría habilitó solicitud en línea del certificado de nacionalidad con la cédula digital: requisitos y pasos para descargarlo

El proceso en línea utiliza autenticación biométrica facial y validación por código QR mediante la aplicación móvil 'Cédula Digital Colombia' - crédito Registraduría Nacional

La Registraduría Nacional del Estado Civil habilitó un nuevo servicio que permite a los ciudadanos solicitar el certificado de nacionalidad en línea utilizando la cédula de ciudadanía digital activa en su dispositivo móvil.

De acuerdo con la entidad, la medida facilita que los colombianos mayores de edad, cuya cédula digital esté vigente, puedan obtener de manera remota el documento que acredita su nacionalidad, evitando desplazamientos y simplificando el proceso tradicional. El trámite puede realizarse completamente en línea, lo que representa una opción favorable para quienes requieren este certificado en el país o desde el exterior.

Proceso para solicitar el certificado de nacionalidad en línea

El ciudadano interesado debe acceder al sitio web oficial de la Registraduría Nacional del Estado Civil, www.registraduria.gov.co, y seleccionar la sección ‘Registro civil e identificación’. Dentro de esta pestaña, el usuario encontrará el apartado ‘Certificados’, donde deberá escoger la opción ‘Certificado de nacionalidad en línea’.

El sistema solicitará que el usuario se registre en la plataforma digital y, una vez completado este paso, podrá iniciar la solicitud del certificado. En este punto, se genera automáticamente un código QR, que debe ser escaneado desde la aplicación móvil ‘Cédula Digital Colombia’, disponible para dispositivos inteligentes. La aplicación dispone de la función ‘Transacciones’, desde la cual se realiza esta validación.

Tras la solicitud y el pago, el ciudadano recibe el certificado de nacionalidad digital en formato PDF por correo electrónico y puede descargarlo de inmediato - crédito Imagen Ilustrativa Infobae/Registraduría Nacional

A continuación, el proceso exige una prueba de biometría facial para verificar la identidad del solicitante. Tras confirmar la identidad, el sistema habilita la pasarela de pagos a través de PSE, permitiendo el abono del valor del trámite, que actualmente es de $18.250.

Finalizado el pago, el sistema genera de inmediato el certificado en formato PDF, el cual incluye la fotografía y las huellas dactilares asociadas a la cédula digital, elementos que garantizan la identificación y la autenticidad del documento. El usuario puede descargar el certificado directamente desde el navegador y lo recibirá también en el correo electrónico registrado.

Según explicó el director nacional de la Registraduría, Álvaro Alfonso Araújo: “es la primera vez que estamos usando la cédula digital como medio de autenticación biométrica para poder realizar un trámite remoto, pero con plena identidad”. Araújo señaló que, tras la autenticación y el pago, el certificado se descarga de inmediato y llega simultáneamente al correo electrónico del solicitante. El documento tiene una vigencia de 30 días.

El pago del trámite del certificado de nacionalidad se realiza a través de la plataforma PSE y tiene un valor actual de $18.250 - crédito Registraduría Nacional

Características y validez del certificado digital

El certificado de nacionalidad digital expedido mediante este mecanismo posee la misma validez legal que el emitido presencialmente en las sedes de la Registraduría Nacional del Estado Civil. El documento incluye la firma digital del coordinador del área responsable y un código de verificación que permite a cualquier entidad validar su autenticidad en línea, lo que fortalece la confianza y transparencia en su uso.

La expedición por medios digitales no requiere que el ciudadano aporte una fotografía adicional, a menos que el sistema no logre realizar la autenticación biométrica facial o dactilar. En esos casos excepcionales, se brindarán instrucciones puntuales durante el proceso.

El certificado está disponible para ciudadanos colombianos mayores de 18 años cuya cédula esté vigente y no se encuentre cancelada. Una vez generado, puede ser presentado ante cualquier autoridad o entidad que requiera comprobar la nacionalidad, tanto en trámites nacionales como internacionales.

El nuevo trámite digital permite a mayores de 18 años obtener el certificado de nacionalidad desde cualquier lugar, evitando desplazamientos y filas presenciales - crédito Registraduría Nacional

Alternativas presenciales y plazos de entrega

Para quienes no cuentan con cédula digital o prefieren el trámite presencial, el certificado de nacionalidad sigue disponible en todas las registradurías del país, en el Supercade calle 13, las delegaciones departamentales y la oficina Opadi en Medellín. En estos casos, el solicitante debe presentar el comprobante de pago original y, tras completar el trámite, el certificado es enviado al correo electrónico proporcionado.

El tiempo de entrega varía según el tipo de certificado y el canal de atención. Para la mayoría de solicitudes presenciales, el plazo es de aproximadamente 15 días hábiles si la gestión corresponde al nivel central, y de dos días hábiles en delegaciones departamentales para otros tipos de certificados.

En consulados, la entrega se realiza en un plazo de cinco días hábiles al correo del solicitante. Si la solicitud es remitida a través de registradurías municipales para gestión departamental, el plazo dependerá del tiempo de traslado postal.