Colombia

Explosión de artefacto químico en una universidad dejó a un estudiante con heridas de gravedad

El joven tuvo que ser trasladado a un hospital tras ser alcanzado por los gases tóxicos, situación que llevó a que los docentes y alumnos trabajaran en conjunto para mejorar los protocolos de respuesta ante emergencias de este tipo

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El joven quedó con lesiones de gravedad por lo que fue remitido a una UCI - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
El joven quedó con lesiones de gravedad por lo que fue remitido a una UCI - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El 21 de abril de 2026 se difundieron detalles del caso de un estudiante de la Universidad Industrial de Santander que fue hospitalizado en estado grave tras la explosión de una bomba de cloro dentro de un baño del edificio Camilo Torres, según informó el claustro de profesores de la Escuela de Química de la institución educativa mediante un comunicado oficial.

El uso de sustancias químicas en artefactos conocidos como bombas de cloro representan un riesgo significativo para la salud, según lo que advirtió la Escuela de Ingeniería Química en un pronunciamiento posterior a los hechos que ocurrieron el 15 de abril. Por medio del documento se resaltó la peligrosidad del uso de los gases que son causados por este tipo de dispositivos.

De acuerdo con el reporte oficial que fue difundido por la emisora Blu Radio, el estudiante afectado fue identificado como Gregorio Delgado Alvarado, que recibió atención inicial por parte de docentes y posteriormente fue trasladado a un centro médico e ingresado en la unidad de cuidados intensivos, donde se confirmó que presentaba complicaciones graves en su función respiratoria, según detalló el mismo comunicado del cuerpo docente.

Los hechos ocurrieron en las instalaciones de la universidad - crédito NTB/Fredrik Varfjell/via REUTERS
Los hechos ocurrieron en las instalaciones de la universidad - crédito NTB/Fredrik Varfjell/via REUTERS

Ante las fuertes complicaciones de salud sufridas por el joven, la comunidad universitaria permanece a la espera de esclarecimientos sobre el hecho, al tiempo que representantes estudiantiles y profesores de la Escuela de Química exigen una investigación profunda y la implementación inmediata de protocolos de emergencia química.

Además, a raíz de este caso, se están tomando medidas para el fortalecimiento de las acciones de seguridad con el fin de prevenir agresiones similares, puesto que un ataque de este tipo podría llegar a ser mortal si no se recibe la respectiva ayuda médica a tiempo.

Debido a la preocupante situación, se pronunció el profesor Neftalí Ariza, representante docente ante el Consejo Superior, asegurando que se trata de un caso aislado y que ya se están tomando las medidas correspondientes para que sean las autoridades las que actúen en contra de los agresores.

El docente calificó el ataque como un hecho “excepcional” dentro de los antecedentes de la institución y expresó que “es la primera vez que ocurre algo parecido en muchos años. Aquí hay un hecho que raya con lo criminal y debe ser la justicia la que determine responsabilidades”.

Por ahora, tanto la Policía como las instancias internas de la universidad mantienen abiertas las investigaciones para determinar las circunstancias y responsables del ataque.

Primer plano de una mano con guante azul de látex que sostiene verticalmente un tubo de ensayo de vidrio con un líquido transparente ligeramente azulado. El fondo borroso muestra un laboratorio con instrumentos.
Docentes de la Escuela de Química y familiares del afectado piden respuestas - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Las autoridades educativas están en alerta por otras problemáticas en la institución

La situación ocurrida en abril no es la única que preocupa a las directivas de la institución, pues en marzo se vivieron momentos de tensión en la Facultad de Ciencias de la Universidad Industrial de Santander, después de que tres encapuchados irrumpieron en un salón de clases con la intención de suspender actividades académicas.

La confrontación escaló cuando los encapuchados lanzaron papas bomba, realizaron grafitis y dañaron vidrios en la plazoleta Camilo Torres. Estas acciones se llevaron a cabo para expresar desacuerdo frente a la no aprobación de reformas en el Congreso y a la proximidad del Día Internacional de la Mujer.

Imagen de referencia. Universidad UIS, Santander. Foto: Colprensa.
Las autoridades están en alerta por la seguridad en la Universidad Industrial de Santander - crédito Colprensa

En una de las grabaciones que circulan en redes sociales se observa cómo un docente impidió el ingreso de los encapuchados al aula, empujando para obstaculizar el paso ante la exigencia de los desconocidos de desalojar el espacio. Finalmente, los tres se retiraron sin lograr suspender la clase.

En un segundo video, varios estudiantes enfrentaron a uno de los encapuchados en un pasillo, negándose a abandonar las actividades: “Aquí nos quedamos, y nos quedamos para cuidar las cosas”, dijo, mientras se mantenía la resistencia al desalojo.

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