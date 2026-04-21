Colombia

Petro lanzó sablazo ante caída de la intención de voto a favor de Javier Milei en Argentina: “Hicieron un desastre”

El respaldo del presidente argentino en una eventual reelección cayó al 29%, según una medición de la consultora Zuban Córdoba

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Gustavo Petro y Javier Milei
El presidente colombiano aseguró que la derecha en Ameríca Latina eliminó las conquistas sociales - crédito República de Colombia y Pilar Olivares/Reuters

A través de su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro reaccionó a los resultados de una medición de intención de voto en Argentina, referente a una posible reelección de Javier Milei como presidente. De acuerdo con el sondeo realizado por la consultora Zuban Córdoba, el respaldo del mandatario argentino cayó al 29%, lo que evidencia una tendencia a la baja desde octubre de 2025, cuando el apoyo que tenía era del 41%.

Con base en esos resultados, el jefe de Estado colombiano criticó la gestión de la derecha en Argentina y América Latina, afirmando que su permanencia en el poder está generando graves consecuencias en los países, sobre todo a nivel económico.

“Dicen que hay una avalancha de la derecha en América Latina, en verdad, ganaron algunas elecciones, hicieron un desastre por profundizar el neoliberalismo, eliminar las conquistas sociales y llenaron de hambre sus países. En Argentina, crecen las colas para recibir comida en restaurantes públicos”, señaló el primer mandatario en la red social.

No es la primera vez que el presidente Petro se pronuncia sobre la realidad que afronta Argentina, bajo el liderazgo de Milei. El 14 de abril de 2026, hizo una crítica por el incremento de la inflación en el país, donde el Índice de Precios al Consumidor (IPC) presentó una variación de 3,4% en marzo de 2026, según informó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec).

Petro comparó la inflación en Argentina con la de Colombia, indicando que, aunque el panorama es mucho más problemático en el primer país, no se incrementó la tasa de interés, contrario a lo sucedido en el segundo.

Lleva diez meses creciendo la inflación mensual en Argentina, en el mes de marzo fue cuatro veces superior a Colombia y no le subieron la tasa de interés”, escribió el presidente colombiano en una publicación en su cuenta de X.

El presidente Gustavo Petro comparó la inflación en Colombia y en Argentina y cuestionó el aumento de la tasa de interés - crédito @petrogustavo/X
El presidente Gustavo Petro comparó la inflación en Colombia y en Argentina y cuestionó el aumento de la tasa de interés - crédito @petrogustavo/X

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