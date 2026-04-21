Gobierno nacional reforzó la vigilancia epidemiológica tras caso de mpox clado Ib en Antioquia: el paciente sigue bajo monitoreo

El Instituto Nacional de Salud confirmó el primer caso de mpox clado Ib en Colombia, identificado en el departamento de Antioquia tras una intensificación de la vigilancia epidemiológica - crédito Instituto Nacional de Salud

El Gobierno nacional intensificó las acciones de vigilancia epidemiológica y prevención tras la confirmación de un caso de mpox clado Ib en el departamento de Antioquia, un hecho relevante para el seguimiento de la enfermedad en el país.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Salud (INS), este caso corresponde a la primera detección de la variante clado Ib en Colombia, lo que representó un avance en la capacidad diagnóstica, pero no modificó el nivel de riesgo para la población general, ya que no se ha identificado transmisión comunitaria y la situación permanece bajo control.

El caso en Antioquia se encuentra en seguimiento estricto por parte de las autoridades sanitarias, conforme a los protocolos nacionales de vigilancia, investigación y respuesta. El paciente afectado se encuentra en buen estado general y bajo monitoreo, sin reportarse casos adicionales ni evidencia de cadenas de transmisión ligadas a esta variante.

El Gobierno nacional activó protocolos de investigación de campo, seguimiento epidemiológico y monitoreo de contactos para detectar posibles exposiciones al mpox y proteger la salud pública - crédito Ministerio de Salud

La mpox es una enfermedad viral que produce lesiones cutáneas, especialmente en la cara, palmas de las manos y plantas de los pies. Se transmite principalmente por contacto físico cercano, incluidas las relaciones sexuales. Desde 2022, el país ha registrado 4.825 casos de mpox, todos correspondientes al clado II, lo que convierte al hallazgo reciente en Antioquia en el primero del clado Ib en el país.

Según el INS, la identificación del clado Ib no altera el nivel de evaluación del riesgo nacional, puesto que no se ha evidenciado transmisión comunitaria asociada a esta variante y se mantiene una vigilancia estricta del caso y sus contactos.

Acciones de vigilancia, investigación y control epidemiológico

El paciente afectado por el mpox clado Ib permanece en buen estado y bajo monitoreo, sin registrarse casos adicionales ni cadenas de transmisión vinculadas en el país - crédito Academia Nacional de Medicina de Colombia

Desde la detección del caso, las autoridades activaron protocolos de seguimiento epidemiológico, investigación de campo y monitoreo de contactos en articulación con las entidades territoriales de salud. El objetivo principal es fortalecer la vigilancia, detectar oportunamente posibles exposiciones y mantener el control sobre la situación, evitando la propagación del virus y garantizando la protección de la población.

El INS reiteró la importancia de mantener la calma y la confianza en las acciones de las autoridades sanitarias. La entidad subrayó que la vigilancia incluye la investigación de campo, el seguimiento de contactos y el monitoreo constante de posibles eventos asociados, todo en coordinación con los organismos de salud local y nacional. Además, el Ministerio de Salud señaló la necesidad de que se consulte a los servicios médicos en caso de presentar síntomas como fiebre, dolor muscular, ganglios inflamados y erupciones cutáneas.

Vacunación y prevención: pilares de la respuesta nacional

Como parte de la respuesta integral, el Gobierno nacional, a través del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), garantiza la disponibilidad de la vacuna contra la viruela símica (mpox) en todo el territorio. El esquema consta de dos dosis y está dirigido a personas mayores de 18 años que sean contactos estrechos de casos confirmados o pertenezcan a grupos de alto riesgo, como quienes viven en entornos cerrados, tienen múltiples parejas sexuales, personal de salud expuesto sin protección adecuada y personas con VIH.

La vacunación contra la viruela símica mpox está disponible gratuitamente en centros de salud, dirigida a mayores de 18 años de grupos de riesgo o familiares de casos confirmados - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La vacunación se realiza de manera focalizada, basada en la investigación epidemiológica y la identificación de contactos, bajo la coordinación de las entidades territoriales. La vacuna es gratuita, gestionada por el Estado, y se aplica en puntos fijos de vacunación y jornadas especiales en centros de salud e IPS, especialmente en Bogotá y Antioquia. Se recomendó a los ciudadanos en riesgo contactar a su EPS o acudir a los puntos habilitados para solicitar el biológico.

El Gobierno enfatizó la importancia de reconocer los síntomas y adoptar medidas preventivas como la higiene de manos, evitar compartir objetos personales y reducir el contacto físico con personas que presenten síntomas. Se sugiere además adoptar prácticas sexuales seguras, limitar el número de parejas y utilizar métodos de barrera, teniendo en cuenta que el contacto piel a piel es el principal mecanismo de transmisión.

Coordinación internacional y lineamientos técnicos

El 14 de agosto de 2024, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el clado Ib de mpox como Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional (ESPII), debido a la rápida expansión de esta variante en África Central y su potencial de impacto regional y global.

Colombia adoptó lineamientos técnicos con base en la experiencia internacional y mantiene coordinación con la OMS para responder eficazmente a la emergencia del mpox clado Ib - crédito Academia Nacional de Medicina de Colombia

Colombia desarrolló experiencia técnica y lineamientos específicos para responder ante la introducción de clados diferentes, como establece la Circular Conjunta Externa 0019 de 2024, y mantiene coordinación con organismos internacionales para asegurar una respuesta oportuna y basada en evidencia científica.

Finalmente, las autoridades reiteran el llamado a la población a informarse únicamente a través de canales oficiales, evitar la estigmatización y seguir las recomendaciones de los profesionales de la salud.