Ejército Nacional afirmó no tener información sobre un presunto plan para atentar contra Iván Cepeda y otros candidatos presidenciales

El funcionario dio un parte de tranquilidad al Legislativo - crédito Canal Congreso

El 21 de abril de 2026, el vicealmirante Norman Iván Cabrera, jefe del Departamento Conjunto de Inteligencia y Contrainteligencia de las Fuerzas Militares, aseguró que, tras una junta de inteligencia, ningún organismo manifestó tener información relacionada con amenazas a los candidatos”.

El funcionario explicó que, después de la denuncia, dentro de la milicia se realizaron reuniones e investigaciones para determinar la gravedad de las amenazas. Las unidades de inteligencia del país determinaron que no hay riesgos para los aspirantes a la Casa de Nariño.

“(...)Publicada por redes sociales el viernes pasado del candidato Iván Cepeda se desarrolló una junta de inteligencia conjunta, que el señor ministro de Defensa ya lo manifestó por redes sociales, donde, se convocó a la comunidad de inteligencia y la cual estoy representando en este momento aquí, y ninguna o ningún organismo de inteligencia en su momento manifestó tener información alguna relacionada con amenazas a los candidatos a la presidencia de la República”, expuso Cabrera durante un debate de control político.

Y agregó: “Esa información se verificó, se constató con cada una de las inteligencias y puedo reafirmarles que por parte de Fuerzas Militares, Policía, la DNI, que estuvo presente, y la DIAP, no se presentó información relacionada acerca de amenazas contra ninguno de los candidatos”.

Iván Cepeda se pronunció luego de que desmintieran presuntas amenazas en su contra

El vicealmirante Norman Iván Cabrera reafirmó que todos los aspirantes a la presidencial cuentan con la seguridad adecuada - crédito Colprensa

El ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez, aseguró que no existe evidencia sobre un plan para atentar contra el candidato presidencial Iván Cepeda, una declaración que desató una serie de reacciones políticas y mediáticas debido al impacto que tales afirmaciones pueden tener en la seguridad del proceso electoral y en la percepción pública sobre la integridad de los candidatos.

En una postura que se aleja de la información proporcionada por Sánchez, el aspirante a la Presidencia por el movimiento Pacto Histórico, manifestó su desacuerdo respecto al modo en que un medio de comunicación nacional difundió el comunicado oficial del titular de la cartera.

El candidato presidencial criticó en redes sociales la cobertura mediática del comunicado del ministro de Defensa sobre su seguridad - crédito @IvanCepedaCast/X

En su cuenta de X, Cepeda criticó la cobertura mediática y advirtió que podría interpretarse como un intento de menoscabar la gravedad de las amenazas en su contra. “Interesante cómo se presenta esta noticia: claramente se orienta a negar que exista amenazas o planes de muerte en mi contra. Así tratan la información sobre asuntos tan graves (sic)”, señaló el candidato.

Este episodio no es el primer pronunciamiento público de Cepeda sobre presuntos riesgos contra su vida. El 17 de abril de 2026, tras una alerta emitida por el presidente Gustavo Petro, el senador Cepeda reiteró haber recibido previamente intimidaciones y solicitó que las autoridades competentes realizar las investigaciones necesarias.

Gustavo Petro denunció que la CIA posee información sobre amenazas reales

La confrontación discursiva surgió en el contexto de una advertencia pública realizada por Gustavo Petro, presidente de la República, que aseguró a través de su cuenta de X que existía un riesgo concreto contra Iván Cepeda. Petro enfatizó que la Agencia Central de Inteligencia (CIA) disponía ya de datos verificados sobre amenazas contra el candidato del Pacto Histórico.

Gustavo Petro aseguró que la CIA tendría información sobre un posible atentado contra Iván Cepeda. - crédito @petrogustavo/X

“La CIA ya cuenta con datos reales y concretos sobre un posible ataque contra el candidato Iván Cepeda. En Colombia, las amenazas son omnipresentes, pero la información sobre planes reales debe ser neutralizada de antemano”, publicó el jefe de Estado.

Frente a las declaraciones de Petro desde Estados Unidos, negaron algún plan para atentar contra el candidato de su partido. El senador republicano Bernie Moreno sostuvo que las afirmaciones del presidente colombiano Gustavo Petro, quien afirmó que la CIA disponía de información concreta sobre un posible atentado contra Iván Cepeda, carecían de verdad.

Bernie Moreno negó que tuviesen conocimiento de amenazas contra Iván Cepeda, como lo afirmó Petro - crédito @berniemoreno/X

“Esto es falso: los funcionarios de EE.UU. no tienen conocimiento de tal amenaza y el Sr. Cepeda ha sido informado de ello”, escribió Moreno. Como contrapartida, expresó su preocupación “por las amenazas a la vida de los otros dos candidatos, uno de los cuales es ciudadano estadounidense”, haciendo referencia a Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella, quien cuenta con pasaporte de dicho país.