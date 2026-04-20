Colombia

Vecinos le prendieron fuego a la moto de policías que acudieron por una denuncia de exceso de ruido: “Fueron recibidos de manera violenta”

La intervención motivada por una denuncia derivó en disturbios, provocando la quema de una motocicleta institucional y dificultades para la vigilancia

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Los agresores lanzaron piedras y objetos contundentes contra los efectivos policiales y posteriormente incendiaron el vehículo oficial en Colinas del Pando - crédito Captura video
Los agresores lanzaron piedras y objetos contundentes contra los efectivos policiales y posteriormente incendiaron el vehículo oficial en Colinas del Pando - crédito Captura video

Un operativo de la Policía Metropolitana en Santa Marta (Magdalena), en el sector de Colinas del Pando, tras una denuncia a la línea 123 por ruido excesivo, terminó en disturbios.

El incidente desencadenado por la reacción violenta de varios habitantes resultó en la quema de una moto institucional y dproblemas de orden público debido a que cuando los uniformados acudieron al requerimiento ciudadano, la recepción de algunos vecinos fue hostil.

El coronel Jaime Ríos, comandante de la Policía Metropolitana, relató: “Los uniformados acudieron al lugar para atender el requerimiento, pero fueron recibidos de manera violenta por un grupo de personas”.

Según detalló el oficial, “la comunidad se comunica con la línea de emergencia 123 por un requerimiento relacionado con ruido excesivo en Colinas del Pando. La Policía llega a atender esa denuncia y lamentablemente se genera una turba contra los funcionarios que fueron a dar respuesta a ese llamado ciudadano”.

El operativo policial en Colinas del Pando terminó en disturbios tras una denuncia por ruido excesivo, según la Policía Metropolitana de Santa Marta - crédito @PoliciaStaMarta/X
El operativo policial en Colinas del Pando terminó en disturbios tras una denuncia por ruido excesivo, según la Policía Metropolitana de Santa Marta - crédito @PoliciaStaMarta/X

Los implicados, según indicó el coronel, aparentemente se encontraban en estado de alicoramiento.

El mando policial describió la reacción: “Estas personas en estado de alicoramiento quisieron reaccionar contra los miembros de la Fuerza Pública, arrojándoles piedras y elementos contundentes, y posteriormente procedieron a quemar una moto de la institución, un vehículo que presta seguridad en ese sector donde hacemos presencia permanente”.

La alteración del orden público en Colinas del Pando inició tras la intervención de la Policía en respuesta a una denuncia formal por ruido excesivo.

Durante el procedimiento, un grupo de vecinos habría atacado a los agentes y causado daños materiales, incluyendo la destrucción de una moto oficial, lo que dejó a la comunidad con menos recursos logísticos para la seguridad loca

Más de 400 agentes de tránsito y la Policía Metropolitana garantizarán la seguridad vial durante el evento - crédito Alcaldía de Cali
Un grupo de presuntos individuos en estado de embriaguez agredió a los uniformados y vandalizó una motocicleta institucional, informó el coronel Jaime Ríos - crédito Alcaldía de Cali

Investigación y consecuencias para la comunidad

El comandante Ríos destacó el impacto de este tipo de acciones: “Lamentablemente afectaron un medio logístico con el que cuenta la Policía para garantizar la presencia institucional. Es una comunidad que queda con un vehículo menos para su seguridad, por eso estamos adelantando labores investigativas con entrevistas y videos recolectados para dar con el paradero de los responsables y ponerlos a disposición de la autoridad competente”.

Actualmente, las autoridades avanzan en la identificación de los responsables mediante la recolección de testimonios y material videográfico. Los hechos han puesto el foco sobre la importancia de mantener el respeto por la labor policial y resolver los conflictos por vías pacíficas, advirtieron las autoridades.

El coronel Ríos enfatizó: “Ya estamos adelantando labores investigativas para identificar plenamente a los responsables de estos hechos. Con el apoyo de videos, testimonios y demás elementos recolectados, esperamos individualizarlos y ponerlos a disposición de la autoridad competente, para que respondan por los daños causados y las agresiones contra la Fuerza Pública”.

Mientras avanza la investigación, el llamado de la Policía Metropolitana a la ciudadanía es claro: recurrir a mecanismos de diálogo y respeto a la institucionalidad para prevenir hechos similares y preservar la convivencia en Santa Marta.

Conductor en Bogotá golpeó a un policía y pasó su carro por encima de la moto tras ser requerido en puesto de control i

Un conductor arrolló la moto de un policía cerca del Terminal Salitre tras evadir un puesto de control en Bogotá - crédito @ColombiaOscura/X
Un conductor arrolló la moto de un policía cerca del Terminal Salitre tras evadir un puesto de control en Bogotá - crédito @ColombiaOscura/X

El Terminal Salitre de Bogotá fue escenario de un episodio de violencia contra un servidor público durante la tarde del 3 de marzo de 2026. Un conductor intentó eludir un puesto de control policial cerca de las instalaciones, lo que desencadenó una serie de hechos que quedaron registrados en video y se difundieron por redes sociales.

El incidente comenzó cuando, aproximadamente a las 15:30, el conductor de un automóvil gris ignoró la orden de “pare” emitida por un policía de tránsito. El uniformado, en un intento por detener el avance del vehículo, utilizó su bastón de mando y, según la información preliminar, golpeó el automóvil antes de iniciar una persecución.

La secuencia se agravó metros adelante. El agente logró interceptar al conductor colocando su motocicleta para bloquear el paso, pero el automovilista persistió en su intento de huida. El choque fue inevitable: “El carro quedó literalmente encima de la motocicleta”, se observó en los videos compartidos. Por fortuna, el policía logró retirarse a tiempo y evitar heridas de consideración.

Los hechos generaron alarma entre los presentes y motivaron una rápida reacción de las autoridades. El conductor fue aprehendido en el sitio tras un forcejeo que requirió la intervención de más uniformados. El procedimiento concluyó cuando el individuo fue trasladado para ser puesto a disposición de la justicia.

Las imágenes difundidas en redes sociales muestran la tensión del momento y el riesgo al que se expuso el agente de tránsito. El episodio derivó en la apertura de un proceso de judicialización, luego de que el detenido continuara resistiéndose a la actuación policial.

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Operativo policial Santa MartaQuema moto de policiíasExceso de ruidoPolicía Santa MartaColombia-Noticias

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