¿Cárcel o libertad?: el futuro judicial de los hombres que mataron al autor del ataque en el set de ‘Sin senos sí hay paraíso 4’

El doble homicidio ocurrido durante el rodaje de 'Sin senos sí hay paraíso' conmociona al sector audiovisual colombiano y a la ciudad de Bogotá - crédito Telemundo/captura de pantalla Noticias RCN

El centro de Bogotá fue escenario de una tragedia que alteró al gremio audiovisual y a la opinión pública. Durante la grabación de la serie Sin senos sí hay paraíso, un hombre identificado como Josué Cubillos atacó con un bisturí a dos personas del equipo, Nicolás Perdomo y Henry Martínez, que murieron en el acto.

La reacción de otros integrantes del equipo fue inmediata. Nelson Alfonso Sanabria, de 19 años, y Jorge Alexander Correa, de 29, arremetieron contra el agresor, que también falleció por las heridas causadas.

La Fiscalía General de la Nación decidió imputarles el delito de homicidio. Ambos permanecen en libertad por no tener antecedentes, pero siguen vinculados a un proceso judicial que mantiene en vilo a la industria y a la sociedad.

Justicia por mano propia o legítima defensa: el debate central

El agresor Josué Cubillos atacó con un bisturí a dos miembros del equipo, Nicolás Perdomo y Henry Martínez, quienes fallecieron en el acto - crédito captura de pantalla/Noticias RCN

La Fiscalía sostiene que la reacción de Sanabria y Correa no fue legítima defensa sino un acto de justicia por mano propia. En la audiencia, el fiscal Diego Ortiz afirmó: “En este caso se entiende ya tomar justicia por propia mano por lo aquí ocurrido, acción que debieron pues efectivamente ejercer la captura a las autoridades”.

El juez de garantías, Sebastián Ferreira, destacó la gravedad de los hechos y mencionó que uno de los acusados habría utilizado un arma corto punzante contra Cubillos.

La postura de la Fiscalía es que, aunque el ataque inicial fue violento y sorpresivo, los acusados debieron reducir al agresor y entregarlo a la Policía, en vez de causar su muerte. Esta visión judicial contrasta con el argumento de la defensa, que alega legítima defensa ante una amenaza persistente.

Nelson Alfonso Sanabria y Jorge Alexander Correa respondieron al ataque y causaron la muerte del agresor, hecho que abrió un polémico proceso judicial - crédito captura de pantalla/X

Opiniones de expertos: ¿defensa o exceso?

El caso despertó un intenso debate entre juristas y especialistas en derecho penal. El abogado Daniel Lagarcha indicó: “Si para el momento en que ellos actuaron existía por lo menos una amenaza de continuar el ataque, se puede considerar que no solamente estaban protegiendo a sus compañeros, sino también a ellos mismos”.

El exviceministro de Justicia Camilo Rojas coincidió en que la legítima defensa podría aplicarse en esta situación. Por su parte, el penalista Iván Cancino consideró que la reacción de Sanabria y Correa no fue un acto doloso ni de venganza, sino una respuesta inmediata ante un ataque letal que ponía en peligro a más personas.

Sin embargo, la Fiscalía mantiene la acusación y deja el desenlace en manos del juez. De ser hallados culpables, Sanabria y Correa podrían enfrentar penas superiores a 37 años de prisión.

Impacto en la industria audiovisual y repercusiones sociales

El homicidio múltiple ocurrido en el set de Sin senos sí hay paraíso 4 provocó conmoción entre trabajadores del sector audiovisual y autoridades locales. El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, expresó su solidaridad con las familias de las víctimas y pidió priorizar la investigación: “Esto impactó a toda la ciudad y esto le duele a toda Bogotá que es una ciudad destino de este tipo de creaciones”, declaró el mandatario.

La tragedia en el set genera exigencias de mayor seguridad para rodajes por parte del Ministerio de las Culturas y el gremio audiovisual - crédito X

El comandante de la Policía de Bogotá, general Giovanni Cristancho, descartó la hipótesis inicial de intento de hurto y atribuyó el hecho a un episodio de intolerancia. El caso motivó a que el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes y el sindicato gremial audiovisual exigieran medidas para reforzar la seguridad en los rodajes.

Qué sigue en el proceso y el interrogante abierto

Sanabria y Correa fueron liberados tras la audiencia inicial, pero el proceso judicial avanza. La Fiscalía debe formalizar la acusación y presentar pruebas ante el juez, que determinará si existió legítima defensa o si los acusados incurrieron en un homicidio agravado.

El caso mantiene la atención pública y reaviva el debate sobre los límites de la defensa propia frente a la violencia extrema. El desenlace judicial marcará un precedente en la interpretación de la legítima defensa y en la respuesta ante hechos extremos de violencia en Colombia.