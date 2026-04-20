Colombia

12 perros esperaron a su cuidador por días frente a un hospital en Pereira: esta es la conmovedora historia

El reencuentro del ciudadano con sus animales desató muestras de apoyo y reclamos por acciones concretas para evitar que sufran en las calles, por lo que los voluntarios buscan alternativas para que reciban la ayuda correspondiente

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Los animales esperaron a su dueño, un adulto mayor, a las afueras de un centro médico en Pereira, lo que conmovió a la comunidad - crédito El man de los perros / Facebook

La imagen de 12 perros que esperaron por días frente al hospital de la 40 en Pereira (Risaralda) conmovió a la comunidad y generó llamados de apoyo para ellos y sus cuidadores. De acuerdo con información publicada por los medios locales, el caso involucra a un hombre de 86 años, conocido como Omar, que tras ser hospitalizado pudo reunirse nuevamente con sus animales, todos ellos en situación vulnerable.

El adulto mayor es reconocido entre la comunidad porque los animales, la mayoría rescatados, permanecieron durante días a la espera de su regreso, demostrando su cariño por los cuidados recibidos durante su vida. La historia, marcada por la precariedad, movilizó a una gran cantidad de habitantes locales que exigen ayuda para que Omar y sus animales no sean separados y reciban mejores condiciones de vida.

Según portales como La crónica del Quindío, Omar vive solo en una vivienda precaria en Pereira, donde cuida de 12 perros y 6 gatos. La mayoría de estos animales fueron abandonados por otras personas y acogidos por él en su hogar, que apenas cuenta con lo indispensable para subsistir.

Durante la hospitalización de Omar, los perros aguardaron días en las afueras del centro asistencial. Según se puede apreciar en videos difundidos a través de las redes sociales, corrían cada vez que se abría la puerta de la entrada, esperando a su dueño.

La comunidad busca soluciones urgentes frente a la ausencia de respaldo institucional - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
La comunidad pide soluciones urgentes para la familia de cuatro patas - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

De acuerdo con lo revelado por un concejal de Pereira llamado Héctor Hernández, conocido como “el man de los perros”, el adulto mayor: “Fue ingresado a la clínica por su estado de salud. Hemos estado pendientes, fuimos hasta el lugar, verificamos los perritos… Su estado de salud es muy complejo”.

El cabildante advirtió que algunos animales presentan problemas de piel y no se dejan manipular, aunque confirmó que el adulto mayor firmó el alta médica y ya regresó a su vivienda por lo que se intentará ayudar con visitas veterinarias bajo su supervisión para que los animales puedan curarse de sus propias afecciones.

Tras el alta, los animales siguieron a Omar hasta su casa, donde sus vecinos le ofrecieron apoyo con alimentos para los animales, pues afirman que prefiere recibir colaboración de forma voluntaria de las personas que conocen su caso.

Y es que tras viralizarse el video, la solidaridad se ha extendido en el barrio y en redes sociales con numerosos mensajes en los que la ciudadanía insiste en que ni Omar ni sus animales sean separados. Además, los vecinos aprovecharon la viralización del caso para reclamar condiciones mejores mediante apoyo de la comunidad.

Dos mascotas también fueron víctimas de la tragedia - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
La comunidad y la administración continúan trabajando para sacar a los animales de condiciones precarias - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El concejal Hernández reiteró lo siguiente para dar un parte de tranquilidad a la comunidad que quiere conocer más detalles del caso: “Vamos a activar todas las rutas para verificar el estado de los animales”.

Del mismo modo, indicó que voluntarios y activistas se encuentran adelantando visitas periódicas para constatar la situación del hombre y su grupo de mascotas, y confirmó que existe monitoreo continuo tras el caso que se conoció a mediados de abril de 2026.

En el llamado del adulto mayor y los residentes a la administración municipal se insistió en la necesidad de brindar apoyo directo con el suministro de alimentos e incluso considerar un posible traslado a un entorno más adecuado para la vida del cuidador como de los animales involucrados.

Retrato frontal, manos sosteniendo cabeza de perro, fondo neutro claro, expresión calmada, luz suave, conexión emocional. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
La solidaridad crece tras conocerse el vínculo entre Omar y los perros que lo esperaron afuera de un hospital días enteros hasta su regreso - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Entre tanto, el caso sigue bajo observación de los vecinos y organizaciones, en busca de soluciones solidarias para que el adulto mayor y sus mascotas, afectados por el abandono previo, puedan permanecer juntos y mejorar su calidad de vida.

El reencuentro entre Omar y sus perros brindó algo de tranquilidad a los habitantes del sector, aunque tanto él como sus animales dependen aún del apoyo solidario para aspirar a unas condiciones de vida más dignas.

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