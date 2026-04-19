Andrea Petro felicitó al presidente Gustavo Petro por su cumpleaños: “Papá, hasta tus chistes malos, logran hacerme reír”

Andrea Petro y varios políticos felicitaron al presidente Gustavo Petro en su cumpleaños - crédito @andreapetro91/Instagram - María Fernanda Carrascal/Facebook - John Paz/Colprensa - Ministerio de Trabajo

El cumpleaños número 66 del presidente de Colombia, Gustavo Petro, generó varios mensajes de felicitación por parte de figuras políticas y familiares, quienes destacaron su trayectoria y el impacto de su gestión en sus casi cuatro años de gobierno.

Las redes sociales se convirtieron en el escenario principal para expresar reconocimientos y reflexiones sobre la vida y labor política del mandatario.

El 19 de abril, la familia y aliados políticos de Gustavo Petro compartieron mensajes públicos para celebrar su aniversario. Entre los saludos más destacados, la hija del presidente, Andrea Petro, publicó en Instagram una dedicatoria personal, agradeciendo la dedicación y la cercanía de su padre a pesar de los compromisos institucionales.

Andrea Petro agradece la dedicación y cercanía de su padre en un emotivo mensaje de cumpleaños - crédito @andreapetro91/Instagram

“Gracias por ser ese papá fuera de lo común, por tu dedicación, tu ejemplo y por estar siempre presente, incluso en medio de tantas responsabilidades”, escribió.

En su mensaje, Andrea Petro subrayó el carácter singular de su padre y añadió: “Eres único, y sí… hasta tus chistes malos logran hacerme reír”.

En la misma línea, la congresista del Pacto Histórico Mafe Carrascal empleó su cuenta de X para recordar los orígenes de Gustavo Petro en Ciénaga de Oro, departamento de Córdoba, y destacar el recorrido del mandatario.

“Lo llamaron Gustavo Petro. Aprendió temprano que Colombia hablaba con dos voces: la que ordena y la que aguanta. Y eligió la que aguanta”, afirmó Carrascal, que resaltó la decisión del presidente de involucrarse en la vida pública sin buscar aprobación y de incidir en la historia política nacional.

Mafe Carrascal destacó el impacto histórico de Gustavo Petro en un mensaje por su cumpleaños - crédito @MafeCarrascal/X

La parlamentaria agregó: “Hay quienes pasan por la historia sin tocarla… y hay quienes la tocan tanto que la cambian para siempre”.

El exsenador y escritor Gustavo Bolívar también aprovechó la fecha para rendir homenaje al presidente. En su intervención, Bolívar presentó una recopilación de los que considera los cien logros más relevantes del actual gobierno.

Según sus palabras, el principal aporte de la administración de Petro ha sido evitar que Colombia siguiera el rumbo de otros países sudamericanos en crisis. “Colombia no se volvió como Venezuela, como lo dijeron durante 10 años… No se ha expropiado un solo metro de tierra, están garantizadas todas las libertades y se ha logrado una mejor redistribución del ingreso”, manifestó Bolívar en X.

Gustavo Bolívar felicitó al presidente Gustavo Petro por su cumpleaños - crédito @GustavoBolivar/X

El exdirector del Departamento de Prosperidad Social (DPS) sostuvo que la inversión social impulsada durante esta gestión se mantuvo a pesar de obstáculos como tasas de interés elevadas, reformas truncadas y la oposición de organismos judiciales y legislativos.

Bolívar mencionó que la transformación social liderada por el jefe de Estado se produjo “a pesar de tasas de interés en sus máximos históricos, media reforma tributaria y tres emergencias económicas hundidas por las Cortes, dos leyes de financiamiento hundidas por el Congreso y una oposición férrea del Consejo de Estado”.

El legislador atribuyó la continuidad de la inversión pública a figuras como Iván Cepeda y Aida Quilcué, quienes, según sus palabras, darán seguimiento a las iniciativas impulsadas desde el Ejecutivo.

Antonio Sanguino destacó la “nueva era incluyente” en mensaje de cumpleaños a Gustavo Petro - crédito @AntonioSanguino/X

Por su parte, el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, felicitó al presidente Gustavo Petro por su cumpleaños con un mensaje en X. Sanguino expresó su gratitud por haber iniciado “una nueva era más incluyente, plural y transformadora” en Colombia.

El ministro destacó el orgullo de acompañar al mandatario en el “primer gobierno de izquierda” de la historia nacional y resaltó la importancia de la vida de lucha de Petro para lograr ese cambio.

Sanguino deseó al presidente “muchos años más de felicidad y abundante salud” y reafirmó su compromiso para continuar trabajando al lado de los trabajadores en la construcción del país.

Lalis celebró la historia y el legado de Gustavo Petro en su cumpleaños - crédito @smilelalis/X

La congresista electa del Pacto Histórico y creadora de contenido, Laura Daniela Beltrán, conocida popularmente como Lalis Smile, felicitó al presidente Gustavo Petro en X, afirmando que su cumpleaños es motivo para celebrar su historia y trayectoria.

Destacó que la vida de lucha de Petro inspira a millones y agradeció su ejemplo, asegurando que sus banderas también representan a nuevas generaciones del Pacto Histórico.

Alejo Toro felicitó a Gustavo Petro y destacó su influencia en la transformación de Colombia - crédito @AlejoToroAnt/X

Por último, en la red social X, el congresista del Pacto Histórico Alejo Toro se sumó a la jornada de reconocimientos con un mensaje breve dirigido a Petro. “Feliz cumpleaños al mejor presidente”, expresó.

Toro resaltó la lucha y el compromiso del mandatario con la transformación del país, así como la inspiración que genera para quienes buscan cambios estructurales en Colombia.